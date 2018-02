Volkachs Frauen sind fast Meister

Bezirksoberliga Männer

MHV Schweinfurt – DJK Rimpar III 33:27 TSV Rödelsee – TV Großlangheim 29:23 TG Höchberg – FC Bad Brückenau 26:30 TSV Lohr II – DJK Waldbüttelbrunn II 27:32

1. (2.) TSV Rödelsee 15 14 0 1 455 : 390 28 : 2 2. (1.) SV Michelfeld 16 13 1 2 439 : 389 27 : 5 3. (4.) TV Gerolzhofen 16 9 1 6 486 : 453 19 : 13 4. (3.) TSV Lohr II 16 9 1 6 448 : 403 19 : 13 5. (6.) MHV Schweinfurt 16 8 1 7 486 : 474 17 : 15 6. (5.) TSV Partenstein 15 8 0 7 392 : 354 16 : 14 7. (7.) DJK Waldbüttelbrunn II 16 8 0 8 430 : 438 16 : 16 8. (8.) FC Bad Brückenau 16 8 0 8 461 : 455 16 : 16 9. (9.) HSG Volkach 16 6 2 8 430 : 433 14 : 18 10. (10.) TG Höchberg 16 5 2 9 415 : 447 12 : 20 11. (11.) DJK Rimpar III 17 3 0 14 414 : 483 6 : 28 12. (12.) TV Großlangheim 17 1 0 16 355 : 492 2 : 32

TSV Rödelsee – TV Großlangheim 29:23 (15:11). In den ersten 18 Minuten bis zum Stand von 7:7 verlief das Derby ausgeglichen. Kurz vor der Pause setzten sich die Rödelseer mit einer 5:0-Serie auf 14:8 ab, und sie hielten bis zur Halbzeit vier Tore Vorsprung. Den bauten sie im zweiten Durchgang beim 26:19 sogar zeitweise auf sieben Tore auf. „Dass es gegen den Letzten schwierig würde, haben wir gewusst“, sagte Rödelsees Trainer Radovan Suchy. „Uns fehlten einige Leute und nach der Pause letzte Woche auch die Spielpraxis.“ Der Sieg sei ungefährdet, die Leistung aber schwankend gewesen. Nun steht seiner Mannschaft eine entscheidende Phase bevor: Binnen zwei Tagen tritt sie am Donnerstagabend zunächst in Lohr und am Samstag in Waldbüttelbrunn an.

Rödelsee: Hammer 9, Pruy 7, Reichhard 6, Patrick Heß 3/1, Burger 2, Burkholz 2. Großlangheim: Sterk 4, Hufnagel 4, Niklas Dürr 4, Jonathan Dürr 4/1, Nicola 3, Rösch 2, Pfannes 2.

Bezirksoberliga Frauen

VfL SF Bad Neustadt – TG Heidingsfeld 40:22 TG Höchberg – HG Maintal 21:19 TSV Lohr – HSG Volkach 17:29 SpVgg Giebelstadt – TV Großlangheim 19:20 SG Dettelbach/Bibergau – TV Marktsteft 20:24

1. (1.) HSG Volkach 13 13 0 0 313 : 218 26 : 0 2. (2.) TV Großlangheim 14 8 1 5 309 : 280 17 : 11 3. (3.) TV Marktsteft 13 8 0 5 302 : 278 16 : 10 4. (5.) VfL SF Bad Neustadt 14 6 2 6 313 : 338 14 : 14 5. (4.) SpVgg Giebelstadt 14 6 1 7 318 : 291 13 : 15 6. (6.) TSV Lohr 15 6 0 9 309 : 340 12 : 18 7. (7.) HG Maintal 13 4 3 6 264 : 268 11 : 15 8. (8.) TG Heidingsfeld 14 5 1 8 299 : 342 11 : 17 9. (10.) TG Höchberg 13 4 1 8 260 : 279 9 : 17 10. (9.) SG Dettelbach/Bibergau 15 4 1 10 289 : 342 9 : 21

SpVgg Giebelstadt – TV Großlangheim 19:20 (10:9). Giebelstadt lag von der ersten Minute an vorne und führte zehn Minuten vor Ende nach einem von Anja Kleinschnitz verwandelten Siebenmeter mit vier Toren, dann aber gelang den Gastgeberinnen kein Treffer mehr. Ein verworfener Siebenmeter und drei Zeitstrafen belasteten sie. „Leider häuften sich die Fehler“, sagte Giebelstadts Trainer Ralph Scheckenbach. Mit einer 5:0-Serie drehte Großlangheim den Rückstand zum Schluss noch. „Obwohl wir das ganze Spiel über nachgelaufen sind, hatte ich immer das Gefühl, dass wir es kippen können“, meinte Großlangheims Trainer Markus Günther.

Giebelstadt: Kleinschnitz 7/2, Zehnder 5/2, Müller 3, Paul 3, Bär 1. Großlangheim: Kutschera 7/3, Bergmann 4, Barbara Saum 3, Hemberger 2, Anna Saum 2, Nicola 1, Schmitt 1.

TSV Lohr – HSG Volkach 17:29 (12:13). Lohr hatte sich gut auf seinen Gegner eingestellt, setzte ihm mittels kurzer Deckung zu und gestaltete die erste Hälfte ausgeglichen. Die Führung wechselte, wobei sich Volkach nur einmal beim 10:8 absetzen konnte. Besserung ergab sich bei der HSG nach Seitenwechsel. „Wir haben einige schön herausgespielte Tore geworfen“, sagte Trainer Marcus Müller. Sein Team stand zudem sicherer in der Abwehr, erzielte in der zweiten Halbzeit nur noch fünf Tore und in den letzten elf Minuten gar keines mehr. Der HSG fehlt nur noch ein Punkt aus fünf Spielen zur Meisterschaft. Den kann sie am Dienstagabend im Nachholspiel in Marktsteft holen.

Lohr: Büttner 5/3, Baudisch 4, Matreux 3, Zilinskas 3, Sicheneder 1, Bernard 1. Volkach: Krämer 6/4, Schlachter 6/2, Wagenhäuser 5, Zängler 4, Wirsching 2, Hünting 2, Scheller 2, Weickert 2.

SG Dettelbach/Bibergau – TV Marktsteft 20:24 (9:14). Marktsteft setzte sich nach der ausgeglichenen Anfangsphase Tor um Tor ab. In den letzten fünf Minuten vor dem Wechsel ergab sich nach einer 4:0-Serie der Gäste der Pausenstand. Ihr Vorsprung pendelte in der zweiten Halbzeit zwischen vier und sieben Toren. Trotz Niederlage sah Dettelbachs Trainer Andreas Motscha eine gute Leistung: „Es war unser bestes Spiel der letzten Wochen. Leider haben wir uns durch zu viele Fehler am Ende selbst geschlagen.“

Dettelbach: Streng 5/5, Stühler 4, Straßberger 3, Hanna Drum 3, Lena Drum 2, Hartsch 1, Tendler 1, Markowski 1. Markt- steft: Lenzer 8/6, Dennerlein 5, Ina Hertlein 4, Senft 2, Wendel 2, Menzel 1, Jule Hertlein 1, Hirsch 1.