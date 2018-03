Volkach vertröstet sich auf die nächsten Wochen

Bezirksoberliga Männer

FC Bad Brückenau – TSV Partenstein 28:28 TV Gerolzhofen – HSG Volkach 39:33 MHV Schweinfurt – SV Michelfeld 37:32 DJK Waldbüttelbrunn II – TSV Rödelsee 25:37

1. (1.) TSV Rödelsee 17 16 0 1 523 : 445 32 : 2 2. (2.) SV Michelfeld 17 13 1 3 471 : 426 27 : 7 3. (3.) TV Gerolzhofen 17 10 1 6 525 : 486 21 : 13 4. (4.) TSV Lohr II 17 9 1 7 478 : 434 19 : 15 5. (5.) MHV Schweinfurt 17 9 1 7 523 : 506 19 : 15 6. (6.) TSV Partenstein 17 8 1 8 449 : 415 17 : 17 7. (8.) FC Bad Brückenau 17 8 1 8 489 : 483 17 : 17 8. (7.) DJK Waldbüttelbrunn II 17 8 0 9 455 : 475 16 : 18 9. (9.) HSG Volkach 18 7 2 9 496 : 501 16 : 20 10. (10.) TG Höchberg 16 5 2 9 415 : 447 12 : 20 11. (11.) DJK Rimpar III 17 3 0 14 414 : 483 6 : 28 12. (12.) TV Großlangheim 17 1 0 16 355 : 492 2 : 32

DJK Waldbüttelbrunn II – TSV Rödelsee 25:37 (15:19). Personell zwar nicht in Bestbesetzung, dafür hochmotiviert traten die Rödelseer bei der sieben Spiele lang ungeschlagen gebliebenen zweiten Mannschaft Waldbüttelbrunns an. Bis kurz vor Schluss der ersten Hälfte entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit wechselnder Führung. Die Gäste kamen vorwiegend über den Rückraum und die zweite Welle zum Erfolg. Daraus entstand auch die Führung zur Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel stabilisierte Rödelsee seine Abwehr und ließ nur noch wenige Chancen des Gegners zu. Tore über die flinke zweite Welle waren immer wieder die Folge. Waldbüttelbrunns taktische Maßnahmen blieben gegen die starken Rödelseer wirkungslos. „Das war unsere beste Saisonleistung“, freute sich Betreuer Rudi Hess nach dem zweiten Sieg in drei Tagen.

Waldbüttelbrunn: Fricker 6, Timo Issing 5/1, Szentgyörgyi 4, Samuel Spanheimer 4, Hansen 3, Dutz 2, Tobaben 1. Rödelsee: Hammer 8/2, Burger 6, Pruy 6, Endriß 5, Häckner 5, Radovan Suchy 4, Vollhals 2, Burkholz 1.

TV Gerolzhofen – HSG Volkach 39:33 (20:17). Volkach war im Derby gut ins Spiel gekommen und führte nach zehn Minuten mit 7:4. Allerdings verletzte sich Sebastian Seitzer und schied für die weitere Partie aus. „Wir versuchten den Ausfall zu kompensieren“, berichtete Trainer Stefan Knötgen, „aber das war ein Knackpunkt, denn Gerolzhofen kam nun Tor um Tor näher.“

Nach dem 11:11 übernahmen nach zwanzig Minuten erstmals die Gastgeber die Führung, und diesen Vorsprung gaben sie bis zum Spielende nicht mehr her – obwohl Volkach seinen Rückstand nach der Halbzeit noch einmal bis auf ein Tor reduzierte. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber gegen einen vollzähligen Gegner reichte es nicht aus. Wir müssen unsere Punkte jetzt in den nächsten Wochen holen“, sagte Knötgen mit weiter bangem Blick auf die Tabelle.

Gerolzhofen: Tobias Servatius 8, Krapf 6, Schuchbauer 6, Maximilian Lang 6, Schendzielorz 5, Gerber 4, Rose 2, Hummel 1, Kneuer 1. Volkach: Klinger 11/3, Fertig 6, Hübner 6, Lutz 5, Baumann 3, Seitzer 1, Götz 1.

MHV Schweinfurt – SV Michelfeld 37:32 (20:21). Der Ausfall Lukas Mösleins wog zu schwer für das Überraschungsteam der Michelfelder. „Er hat sich im Training die Bänder gerissen“, teilte Vorsitzender Harald Dennerlein nach dem Spiel am Sonntagabend mit. „Ihn können wir nur sehr schwer ersetzen.“ Dennoch hatte die Partie in Schweinfurt gut angefangen, zur Halbzeit lagen die Michelfelder mit einem Tor knapp in Führung.

Mit der Zeit stellten sich die Gastgeber jedoch besser auf ihren Gegner ein und nahmen ihm den Vorsprung ab. „Nachdem wir mit fünf Gegentoren zurückgelegen hatten, holten wir noch einmal auf drei auf“, berichtete Dennerlein. „Aber dann ging so ein blödes Ding, ein Abpraller, ins Tor.“ Michelfeld ließ zu viele Chancen unkonzentriert aus und warf Bälle oft zum Gegner.

Schweinfurt: Zwiazek 11, Früh 9/5, Karl 5, Landgraf 4, Kelemen 3, Bitsch 2, Heege 2, Kreisel 1. Michelfeld: Häckner 11/3, Faustmann 6, Jürgen Dennerlein 6, Lukas Dennerlein 4, Udo Dennerlein 2, Holler 1, Reinhart 1, Schardt 1.

Bezirksoberliga Frauen

TV Marktsteft – VfL SF Bad Neustadt abges. TG Heidingsfeld – HG Maintal 25:19 TSV Lohr – TG Höchberg 21:26 HSG Volkach – SpVgg Giebelstadt 31:18 TV Großlangheim – SG Dettelbach/Bibergau 18:17

1. (1.) HSG Volkach 15 14 1 0 363 : 255 29 : 1 2. (3.) TV Großlangheim 15 9 1 5 327 : 297 19 : 11 3. (2.) TV Marktsteft 14 8 1 5 321 : 297 17 : 11 4. (4.) VfL SF Bad Neustadt 14 6 2 6 313 : 338 14 : 14 5. (5.) SpVgg Giebelstadt 15 6 1 8 336 : 322 13 : 17 6. (8.) TG Heidingsfeld 15 6 1 8 324 : 361 13 : 17 7. (6.) TSV Lohr 16 6 0 10 330 : 366 12 : 20 8. (9.) TG Höchberg 14 5 1 8 286 : 300 11 : 17 9. (7.) HG Maintal 14 4 3 7 283 : 293 11 : 17 10. (10.) SG Dettelbach/Bibergau 16 4 1 11 306 : 360 9 : 23

TV Großlangheim – SG Dettelbach/Bibergau 18:17 (10:8). In einer über weite Strecken ausgeglichenen ersten Halbzeit mit intensivem Einsatz beider Mannschaften wechselte die Führung hin und her. Erst kurz vor dem Seitenwechsel setzte sich Großlangheim mit zwei Toren ab. „Wir haben unsere gute Form der letzten Woche fortgesetzt“, stellte Dettelbachs Trainer Andreas Motscha fest.

Zwar setzte sich Großlangheim in der zweiten Hälfte bis auf fünf Tore ab, dennoch wurde es zum Schluss noch einmal eng, als die Gäste den Rückstand verkürzten – der Anschlusstreffer zum 18:17 fiel aber erst vier Sekunden vor dem Ende. „Mit unserer Erfahrung haben wir den letzten Angriff souverän heruntergespielt“, so Großlangheims Trainer Markus Günther. Sein Kollege Andreas Motscha sagte: „Leider ist das Spiel trotz guter Leistung am Ende nicht in unsere Richtung gekippt.“

Großlangheim: Barbara Saum 6, Kutschera 6/2, Weckert 2, Ilona Schmitt 2, Hemberger 2. Dettelbach: Schinhammer 4, Lena Drum 3, Hanna Drum 3, Streng 2/2, Markowski 2/1, Tendler 1, Stühler 1, Straßberger 1.

HSG Volkach – SpVgg Giebelstadt 31:18 (14:5). Vier Tage nach dem entscheidenden Schritt im Titelrennen hat Volkach mit einer von Beginn an konzentrierten Leistung auch gegen Giebelstadt ungefährdet gewonnen. Hannah Wagenhäuser legte mit ihren Toren in den ersten Minuten bereits ein 4:0 vor. Und anfangs der zweiten Halbzeit führten die Volkacherinnen nach schnellen Toren mit 15:5.

„Aufgrund unseres klaren Vorsprungs haben wir die Abwehrarbeit nicht mehr konzentriert genug erledigt und vorne freie Chancen vergeben“, stellte Volkachs Trainer Marcus Müller fest. Dass Giebelstadt in dieser Zeit allerdings nicht näherkam, war auch der „hervorragenden Leistung von Lena Bördlein im Tor“ zu verdanken. Giebelstadt rutscht damit in der Tabelle weiter ab.

Volkach: Wagenhäuser 8/1, Scheller 7, Krämer 4/1, Teresa Werner 3/1, Sahlmüller 2, Schlachter 2, Hünting 2, Schuster 1, Jäcklein 1, Weickert 1. Giebelstadt: Zehnder 5/5, Kleinschnitz 4, Müller 4, Paul 2, Raps 1, Bitzek 1, Rumpel 1.