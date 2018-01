Volkach verliert den Anschluss

Volleyball (kwa)

Bayernliga Nord, Männer

TV Mömlingen – VC Eltmann II 3:0 TV Bad Windsheim – TB/ASV Regenstauf 0:3 TV Faulbach – TSV Zirndorf II 3:2 SC Memmelsdorf – VfL Volkach 3:0 VC Amberg – TSV Abensberg 2:3

1. (1.) SC Memmelsdorf 12 10 2 31 : 16 27 2. (2.) TB/ASV Regenstauf 11 9 2 28 : 9 26 3. (3.) TV Mömlingen 11 9 2 29 : 12 25 4. (4.) VfL Volkach 11 7 4 26 : 19 20 5. (6.) TSV Abensberg 10 6 4 21 : 15 18 6. (5.) TV Bad Windsheim 11 5 6 20 : 20 17 7. (8.) TV Faulbach 10 4 6 18 : 23 12 8. (7.) VC Amberg 12 3 9 16 : 28 12 9. (9.) VC Eltmann II 11 2 9 10 : 29 6 10. (10.) TSV Zirndorf II 11 0 11 5 : 33 2

SC Memmelsdorf – VfL Volkach 3:0 (25:14, 25:17, 25:23)

Nach der bitteren Heimniederlage gegen Mömlingen kassierten die Volkacher gegen einen weiteren Mitkonkurrenten eine erneute Niederlage. Die Vorzeichen standen schlecht für die Volkacher. Von den vier Mittelblockern im Kader fiel Jonas Hofmann komplett aus. Oliver Schöffler und Florian Reif gingen krankheits- und verletzungsbedingt angeschlagen in die Partie. Auf der Außenangriffsposition rückten Federico Koch sowie der seit sechs Wochen trainingslose Rückkehrer Peter Link in die Startformation. Dafür saßen Sebastian Berger und Karsten Wagenhäuser krankheits- und verletzungsbedingt auf der Bank. Anders sah es beim Tabellenführer aus, der in Bestbesetzung antrat. Dessen Startformation war auf den Punkt bei der Sache und gut aufeinander eingespielt.

Den Volkachern fehlte ein überzeugender Spielaufbau. Außerdem hatten sie Probleme in Annahme, Zuspiel und Angriff. Da auch die sonst so starke Block-Abwehrarbeit fehlerhaft war, hatten sie dem Tabellenführer nichts entgegenzusetzen. Der spielte sich vor heimischem Publikum in einen Rausch und gewann die ersten beiden Sätze deutlich. Mit dem Mute der Verzweiflung tauschte VfL-Trainer Johannes Förster im dritten Durchgang fast die komplette Mannschaft aus. Es ging noch einmal ein Ruck durch die Reihen, der eine 18:14- und 22:20-Führung zur Folge hatte. Doch in der entscheidenenden Phase des Satzes verpassten es die Volkacher, ihre Chancen zu nutzen und dem Spiel doch noch eine Wende zu geben. So kassierten die „Ratsherren“ eine verdiente und deutliche Niederlage.