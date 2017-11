Volkach mit lodernder Leidenschaft

Als die Überraschung des Abends geschafft war, mochten sie es selbst kaum glauben. „Ein Spiel ohne Tie-Break, das geht?!“ war hinterher halb staunend, halb strotzend auf der Facebookseite des VfL Volkach zu lesen. Das Fragezeichen war berechtigt, denn in vier ihrer sechs Saisonspiele waren die Volleyballer in den fünften Satz und damit in die Verlängerung gezwungen worden. Tie-Break – das bedeutet Nervenkitzel und Anspannung. 15 statt 25 Punkte bis zum Sieg.

Und ausgerechnet mit dem vormaligen Regionalligaklub aus Regenstauf hatten sie an diesem Samstag kurzen Prozess gemacht: 25:23, 25:21, 25:17, ähnlich klar hatten sie bisher nur ge-gen den VC Eltmann gewonnen. Was den Schluss nahelegt: Die Volkacher zelebrieren die Extreme: Entweder sie handeln ihre Spiele in aller Kürze ab, oder sie reizen die Sache bis ins Letzte aus. Mal irgendwas dazwischen – ein unspektakulärer Sieg in vier simplen Sätzen –, das hatten sie bislang nicht im Repertoire.

Faible für spielstarke Gegner

„Heiße Volkacher lassen sich nicht von Regenstauf löschen“, fügte einer auf der Facebookseite an. Sprachlich etwas schräg, doch es traf den Kern. Der Gegner spielte vergangene Runde noch eine Klasse höher, reiste als Tabellendritter an und hatte vier der ersten fünf Spiele mit 3:0 gewonnen. Doch der VfL hatte schon in der Aufstiegsrelegation gezeigt, dass ihm die spielstarken Oberpfälzer offenbar liegen. Mehr als sieben Monate vorher war ihm ein 3:1-Sieg gelungen – jetzt geriet die Sache sogar noch eine Spur deutlicher.

Tatsächlich loderte in der Volkacher Mannschaft ein Feuer der Leidenschaft, angefacht vom frenetischen Publikum. Mit der starken Annahme um Libero Jonas Thaler sowie den beiden Außenangreifern Karsten Wagenhäuser und Peter Link als Basis machten die Volkacher im ersten Abschnitt viele direkte Angriffspunkte. Vor allem ihr Diagonalangreifer Peter Moritz war von den Gästen nicht zu halten.

Da die Regenstaufer aber dagegenhielten, entwickelte sich ein Spiel auf hohem Bayernliga-Niveau. Am Ende des ersten Durchgangs behielten die Volkacher die Nerven und gewannen mit 25:23. Anders als in den Spielen zuvor nahmen sie den Schwung mit in den zweiten Satz – und bauten mit Hilfe einer Angabenserie Karsten Wagenhäusers schnell eine 5:1-Führung auf. Zwar wehrten sich die Gäste mit spektakulären Abwehraktionen, aber die blieben ohne Effekt gegen eine zu allem entschlossene Volkacher Sechs.

Immer wieder verhakten sich Regenstaufs Angriffe am Volkacher Mittelblock um Tim Schumacher und Florian Reif. Doch die Gäste gaben auch nach dem Verlust des zweiten Satzes nicht auf. Erst als der eingewechselte Zuspieler Sebastian Schraml Volkach mit einer Angabenserie von 16:14 auf 20:14 in Führung gebracht hatte, war ihr Widerstand gebrochen. In dieser Form ist der VfL wieder heißer Titelkandidat.