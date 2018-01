Volkach lässt die Dinge schleifen

Bezirksoberliga Männer

MHV Schweinfurt – TV Großlangheim 35:18 TSV Rödelsee – TV Gerolzhofen 31:30 TG Höchberg – HSG Volkach 29:23 TSV Lohr II – FC Bad Brückenau 31:21 SV Michelfeld – TSV Partenstein 23:21 DJK Rimpar III – DJK Waldbüttelbrunn II 29:30

1. (1.) TSV Rödelsee 13 12 0 1 397 : 340 24 : 2 2. (2.) SV Michelfeld 14 11 1 2 379 : 337 23 : 5 3. (3.) TV Gerolzhofen 14 8 1 5 436 : 392 17 : 11 4. (7.) TSV Lohr II 13 7 1 5 364 : 336 15 : 11 5. (8.) MHV Schweinfurt 14 7 1 6 423 : 416 15 : 13 6. (4.) TSV Partenstein 14 7 0 7 356 : 332 14 : 14 7. (5.) FC Bad Brückenau 14 7 0 7 404 : 400 14 : 14 8. (6.) HSG Volkach 15 6 2 7 405 : 404 14 : 16 9. (9.) TG Höchberg 14 5 2 7 364 : 389 12 : 16 10. (10.) DJK Waldbüttelbrunn II 13 5 0 8 339 : 364 10 : 16 11. (11.) DJK Rimpar III 14 3 0 11 343 : 392 6 : 22 12. (12.) TV Großlangheim 14 1 0 13 297 : 405 2 : 26

TG Höchberg – HSG Volkach 29:23 (13:12). Volkach ist mit einer ärgerlichen Niederlage aus Höchberg zurückgekehrt und hat sich plötzlich dem gefährdeten Bereich in der Tabelle genähert. „Wir waren insgesamt zu schlecht und zu schwach. Das ist eben die Folge, wenn man das Training so schleifen lässt“, stellte Volkachs Trainer Stefan Knötgen fest. Die Niederlage sei verdient, weil der Gegner mehr Einsatz und Wille gezeigt habe. Bis zur Halbzeit hielten die Gäste durchaus aussichtsreich mit und lagen mitunter sogar in Führung, nach dem Seitenwechsel verloren sie mit einem schnellen Rückstand von sechs Toren dann den Anschluss.

Höchberg: Scheuplein 10/3, Sternkopf 6, Hemmelmann 5, Wetterich 4, Hupp 3, Torsten 1. Volkach: Seitzer 6, Fertig 6, Hübner 4, Lutz 3, Klinger 2/1, Kimmel 1, Baumann 1/1.

SV Michelfeld – TSV Partenstein 23:21 (13:10). Nach zwei Niederlagen nacheinander hat Michelfeld zurück zum Erfolg gefunden. Der Aufsteiger stand diesmal von Anfang an gut in der Abwehr und spielte kontrolliert nach vorne. Ein früher Vorsprung der Gastgeber hielt bis zum Seitenwechsel. In der zweiten Hälfte gelang es ihnen, eine vier Minuten dauernde Unterzahl zu überstehen. „Die Mannschaft hat in wichtigen Momenten sehr gut agiert und richtige Entscheidungen getroffen“, sagte Spielertrainer Maximilian Häckner. Da Michelfeld aber freie Würfe nicht verwertete, blieb die Partie bis zum Schluss eng. „Über die gesamte Spielzeit gesehen war der Sieg verdient“, so Häckner.

Michelfeld: Möslein 7/4, Häckner 5, Jürgen Dennerlein 3, Schardt 3, Faustmann 3, Unser 1, Lukas Dennerlein 1. Partenstein: Steigerwald 8/1, Völker 4, Diehl 3/2, Durner 3, Schreier 2, Lang 1.

MHV Schweinfurt 09 – TV Großlangheim 35:18 (16:7). Eine deutliche Niederlage gab es für Großlangheim auch bei den sehr heimstarken Schweinfurtern. Die personell erneut dünn besetzten Gäste waren bereits in den ersten Minuten in Rückstand geraten, sie tasteten sich bis 7:9 aber noch mal heran. Mit einem 7:0-Lauf setzte sich Schweinfurt in den letzten Minuten der ersten Halbzeit deutlich ab. Dem hatten die Großlangheimer nach dem Wechsel nichts mehr entgegenzusetzen. So verließen sie die Halle mit der bisher höchsten Saisonniederlage.

Schweinfurt: Früh 9/2, Kreisel 7, Karl 7/2, Bitsch 5, Möslein 2, Zwiazek 2, Nielsen 1, Körner 1, Landgraf 1. Großlangheim: Fröstl 6/1, Dürr 4/3, Nicola 4, Hoppert 2, Jorich 2.

Bezirksoberliga Frauen

TG Heidingsfeld – HSG Volkach 18:26 TSV Lohr – TV Marktsteft 23:29 SG Dettelbach/Bibergau – HG Maintal 16:24

1. (1.) HSG Volkach 10 10 0 0 243 : 167 20 : 0 2. (2.) SpVgg Giebelstadt 12 6 1 5 280 : 251 13 : 11 3. (3.) TV Großlangheim 12 6 1 5 265 : 239 13 : 11 4. (4.) TSV Lohr 11 6 0 5 239 : 242 12 : 10 5. (6.) HG Maintal 11 4 3 4 227 : 227 11 : 11 6. (8.) TV Marktsteft 10 5 0 5 237 : 221 10 : 10 7. (5.) VfL SF Bad Neustadt 11 4 2 5 237 : 279 10 : 12 8. (7.) SG Dettelbach/Bibergau 13 4 1 8 253 : 297 9 : 17 9. (9.) TG Heidingsfeld 11 3 1 7 238 : 271 7 : 15 10. (10.) TG Höchberg 9 2 1 6 176 : 201 5 : 13

TSV Lohr – TV Marktsteft 23:29 (11:15). Die Marktstefterinnen bleiben auf der Überholspur und haben in Lohr jahresübergreifend ihr viertes Spiel in Folge gewonnen. Jedoch gelang es ihnen trotz der Serie noch nicht, sich von den hinteren Rängen abzusetzen, denn dort geht es nach Punkten eng zu. Von Beginn an lagen die Gäste zwar in Führung – bisweilen mit drei bis fünf Toren. Doch wurden sie im Lauf der Partie mehrmals vom Gegner eingeholt. Nachdem Lohr eine Viertelstunde vor Ende auf 18:19 verkürzt hatte, führten Sophie Wendel und Anna Müller-Scholden ihr Team in der Schlussphase zum Sieg.

Lohr: Matreux 7/1, Büttner 4/2, Imhof 4, Dildey 3, Rüttiger 2, Janousch 1, Stark 1, Steigerwald 1. Marktsteft: Wendel 9/6, Müller-Scholden 6, Ina Hertlein 6, Laura Senft 3, Nina Dennerlein 3, Hirsch 1, Jule Hertlein 1.

TG Heidingsfeld – HSG Volkach 18:26 (10:15). Zehn Spiele, zehn Siege: Volkachs Frauen liegen klar auf Meisterschaftskurs und ließen sich auch von Heidingsfeld nicht aus der Bahn werfen. Zwar taten sie sich in den ersten zehn Minuten in der Abwehr schwer. Doch mit einer frühen Auszeit stellte Trainer Marcus Müller seine Mannschaft neu ein. „Danach wurde es besser, und wir haben die einfachen Tore erzielt“, sagte Müller. In der zweiten Halbzeit standen die Volkacherinnen in der Abwehr gut, doch im Spiel nach vorne lief weniger zusammen. „Das lag auch an den vielen Wechseln“, stellte Müller fest und resümierte „alles in allem einen verdienten Sieg“. Hervorzuheben sei der ungebrochene Siegeswille seiner Mannschaft.

Heidingsfeld: Isabell Kuhn 6/1, Kreutzer 3, Klaus 2, Stoll 2, Wolfram 2, Grünewald 2/1, Seitz 1. Volkach: Scheller 8, Sahlmüller 4, Wagenhäuser 3, Krämer 2, Zängler 2, Michaela Müller 2, Hünting 1, Wirsching 1, Pauli 1, Rebecca Schuster 1, Schlachter 1.

SG Dettelbach/Bibergau – HG Maintal 16:24 (10:10). Auch nach dem Aufsteigerduell am Sonntag ge-gen Maintal bleibt die Spielgemeinschaft aus Dettelbach und Bibergau in diesem Jahr ohne Punktgewinn. Die Gastgeberinnen hatten kurz vor der Halbzeit noch mit drei Toren in Führung gelegen, wurden aber durch eine 3:0-Serie Maintals noch eingeholt. Ihren Lauf setzten die Gäste in der zweiten Hälfte fort. Sie wahrten zunächst eine knappe Führung – bis Dettelbach zehn Minuten lang kein Tor erzielte und schließlich deutlich in Rückstand geriet. „Wir waren taktisch gut vorbereitet, haben uns aber durch eigene Fehler wieder selbst geschlagen“, sagte SG-Trainer Andreas Motscha.

Dettelbach: Stinzing 5/2, Hering 4, Straßberger 1, Stühler 1, Schinhammer 1, Markowski 1, Hartsch 1, Drum 1, Streng 1. Maintal: Njezic 8/2, Baunach 5/1, Veitl 4, Weber 3/1, Schwenkert 2, Ortmann 1, Ulmer 1.