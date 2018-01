Volkach in der Abwärtsspirale

Volleyball (kwa)

Bayernliga Nord Männer

VC Eltmann II – VfL Volkach 3:1 TSV Zirndorf II – TB/ASV Regenstauf 0:3 VC Amberg – TV Faulbach 3:0

1. (2.) TB/ASV Regenstauf 12 10 2 31 : 9 29 2. (1.) SC Memmelsdorf 12 10 2 31 : 16 27 3. (3.) TV Mömlingen 11 9 2 29 : 12 25 4. (4.) VfL Volkach 12 7 5 27 : 22 20 5. (5.) TSV Abensberg 10 6 4 21 : 15 18 6. (6.) TV Bad Windsheim 11 5 6 20 : 20 17 7. (8.) VC Amberg 13 4 9 19 : 28 15 8. (7.) TV Faulbach 11 4 7 18 : 26 12 9. (9.) VC Eltmann II 12 3 9 13 : 30 9 10. (10.) TSV Zirndorf II 12 0 12 5 : 36 2

VC Eltmann II – VfL Volkach 3:1 (27:25, 25:15, 18:25, 25:20)

Nach zwei Niederlagen in Folge wollten die Volkacher gegen den abstiegsbedrohten VC Eltmann Wiedergutmachung betreiben. Erstmals in dieser Saison konnten Sie dabei auf Diagonalangreifer Hauke Wagenhäuser zurückgreifen. Für ihn rückte Peter Moritz auf die Außenangreifer-Position. Trainer Johannes Förster musste neben Jonas Hoffmann auch auf Peter Link verzichten. Die Eltmänner hingegen konnten aus dem Vollen schöpfen und waren personell deutlich stärker aufgestellt als in der Hinrunde. Sie boten den Volkachern von Anfang an mehr Gegenwehr als erwartet und erspielten sich eine 16:12-Führung.

Die Volkacher kämpften sich aber nach den Anfangsschwierigkeiten zurück ins Spiel und erarbeiteten sich sogar einen Satzball. Zwei Blockpunkte bescherten Eltmann dann aber die 1:0-Führung. Dieser Rückschlag verunsicherte die Volkacher Mannschaft. Es schlichen sich mehr Fehler in allen Bereichen ein, während der VC Eltmann eine starke Vorstellung bot. Die 2:0-Satzführung für die Gastgeber war die logische Folge. VfL-Trainer Johannes Förster schaffte es aber, seine Schützlingen noch einmal zu ermutigen. Der dritte Durchgang lief dann so, wie es sich die Volkacher von Anfang an vorgestellt hatten. Eine stabile Annahme um Libero Jonas Thaler sowie die beiden Außenangreifer Peter Moritz und Karsten Wagenhäuser war Grundlage für einen souveränen Satzsieg. Diesen Schwung nahmen die Gäste auch mit in den vierten Durchgang. Doch die Eltmänner erhöhten noch einmal den Druck. Beim Stand von 20:19 deutete alles auf eine spannende Schlussphase hin, aber die Routine der bundesligaerfahrenen Eltmänner entschied das Spiel und die Volkacher kassierten die dritte Niederlage im dritten Rückrundenspiel.