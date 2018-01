Volkach bläst zur nächsten Aufholjagd

Das Jahr 2018 hat für die Volleyballer des VfL Volkach mit einem Rückschlag begonnen. Ausgerechnet vor eigenem Publikum kassierten sie zum Auftakt der Bayernliga-Rückrunde eine 1:3-Niederlage gegen den TV Mömlingen, die ihre Aufholjagd im Titelrennen jäh beendete. Vor der Weihnachtspause hatten die Volkacher sieben Spiele in Serie gewonnen, nachdem sie mit zwei Niederlagen – eine in Mömlingen, eine daheim gegen den nun kommenden Gegner SC Memmelsdorf – gestartet waren.

Über den Grund, warum es zuletzt nicht so rund lief, rätselt VfL-Trainer Johannes Förster ein wenig, zumal er die Seinen bei einer Trainingseinheit am Vormittag des Spieltags samt anschließendem gemeinsamen Essen gut vorbereitet glaubte. „Das Training war qualitativ gut, wir haben noch Spielformen geübt. Dann spielst du, und es klappt eben einiges nicht.“ Den ersten Satz hatten sich die Volkacher noch mit 27:25 geholt, allerdings lief es auch da schon recht holprig.

Waren die Volkacher nervös?

Das setzte sich fort. „Es war ein Spiel mit vielen unterschiedlichen Phasen. Mömlingen nahm ab dem zweiten Satz den Schwung mit. Wir lagen in den Sätzen auch mal zehn Punkte zurück, kämpften uns immer wieder heran. Aber es reichte nicht“, resümiert Förster. Vielleicht sei der eine oder andere seiner Akteure auch etwas nervös geworden angesichts des Rückstands. Mömlingen erwies sich wie erwartet als komplette, ausgeglichene Mannschaft ohne große Schwäche. Dass sie fast alle größer gewachsen waren als ihre Gegenspieler, half den Volkachern nicht gegen einen kämpferisch sehr starken Kontrahenten.

Trainer Förster mag die Niederlage nicht überbewerten. Solche Tage gebe es, man könne nicht alles vorausplanen. Die gesamte Hinrunde sei gut gelaufen, auch wenn vielleicht zwei oder drei Punkte liegen geblieben seien, sagt der seit dieser Saison für das Bayernliga-Team verantwortliche 27-Jährige, der Nachfolger Raimund Wagenhäusers. Nur bedingt mag er den Einwand gelten lassen, dass in Peter Link und Bruno Wedrich zwei Stammkräfte gefehlt hatten. Link konnte beruflich nicht, Zuspieler Wedrich sei noch in Kolumbien gewesen. Angreifer Link habe schließlich auch in der Vorrunde ab und an gefehlt, trotzdem wurde gewonnen.

„Sicher ist Peter einer, der auch mal in wichtigen Situationen Nadelstiche setzen und Punkte machen kann. Bruno merkt man auch. Das sind ein paar Prozentpunkte, die sich dann eben summieren“, erklärt Förster.

Trainer sieht weiter Chancen

Trotz der nun vier Zähler Rückstand auf Memmelsdorf – bei einem Spiel weniger – sieht der Trainer für seine Volkacher weiter gute Chancen im Titelrennen. Generell hält Förster die Bayernliga diese Runde für noch ausgeglichener, vier Mannschaften liegen dicht zusammen an der Spitze, jede von ihnen habe schon Schwächen gezeigt. „Da gehören wir auch dazu.“ Es werde spannend bleiben, glaubt der Coach. Für seine Jungs sei es wichtig, die Pleite gegen Mömlingen schnell zu vergessen. „Abhaken, Mund abwischen. Das war einfach ein schlechter Tag.“

In den nächsten Wochen müssten die Volkacher in den Vergleichen mit den Spitzenmannschaften selbstbewusst auftreten und ihr vorhandenes Können abrufen. „Wir haben gezeigt, dass wir gegen alle gewinnen können“, sagt Förster. Zudem gelte es, die sicher geglaubten Punkte gegen die vermeintlich schwächeren Teams einzufahren. Zunächst steht der Vergleich in Memmelsdorf an, bei einem Kontrahenten, der den Volkachern in der Vergangenheit oft lag. In der Vorrunde verloren sie jedoch knapp.