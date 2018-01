Unverkennbarer Aufwärtstrend

Edwin Aber (34) bleibt auch in der Saison 2018/19 Spielertrainer des Fußball-A-Klassisten SV Kleinochsenfurt. „Beide Seiten sind mit der bisherigen Zusammenarbeit sehr zufrieden und freuen sich auf die zukünftigen Herausforderungen“, ist einer Pressemitteilung des Vereins zu entnehmen. Der Vorjahres-Elfte belegt nach 14 Spielen mit 20 Punkten und 30:31-Toren den sechsten Tabellenplatz. In der vergangenen Saison hatte die Mannschaft nach derselben Anzahl von Spielen zehn Punkte und 30:43-Tore auf ihrem Konto und lag auf dem letzten Tabellenplatz. wro

Thomas Kaiser (39) wird auch in der nächsten Saison die sportlichen Geschicke der Fußball-Landesligamannschaft der TG Höchberg lenken. Nach der aus TG-Sicht erfolgreich beendeten Hallensaison mit einem Sieg beim Silvesterturnier in Rimpar sowie vier Halbfinalteilnahmen bei den Wettbewerben in Königshofen, Wiesentheid, Bad Neustadt und bei der Kreismeisterschaft in Rottendorf hat sich der Vorstand noch vor dem Trainingsauftakt am 30. Januar zu diesem Schritt entschlossen. Auch Co-Trainer Tobias Riedner (32) und Torwarttrainer Berthold Habermann bleiben dem Tabellenzwölften erhalten. cam

Steffen Rögele (41) hat ein neues Betätigungsfeld für die Saison 2018/19 gefunden. Der Fußballtrainer übernimmt den Bezirksligisten DJK Dampfach. Rögele hat in der laufenden Saison mit der SG Hettstadt alle 16 Partien gewonnen und ist mit dem Team als Tabellenerster (48 Punkte) der Kreisliga Würzburg 2 in die Winterpause gegangen. Während sich der Übungsleiter mit seiner aktuellen Mannschaft auf dem Weg in die Bezirksliga befindet, droht seinem neuen Verein der umgekehrte Weg. cam

Martin Müller, Trainer der U 19-Bayernligakicker des FC 05 Schweinfurt und sein Assistent Andreas Weilhöfer

werden den Verein zum Saisonende verlassen. „In beiderseitigem Einverständnis trennen sich die Wege“, so Müller, der von unterschiedlichen Ansichten hinsichtlich der fußballerischen Ausbildung und Zielsetzung im Verein spricht. SWT