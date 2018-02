Unterfrankens Olympionike: Rasp steigt Mittwoch in Viererbob

Die Freude war groß im deutschen Bob-Lager über die Goldmedaille für Franceso Friedrich und Thorsten Margis. Zu den Gratulanten am Eiskanal zählte natürlich auch Christian Rasp, der noch auf seinen Einsatz wartet, als offizieller Zweier-Ersatzmann nicht gebraucht wurde und daher auch Zeit hatte, mit dem Handy zu filmen.

Seinen Chef musste der Unterfranke aus Mainbernheim (Lkr. Kitzingen) aber vermutlich trösten. Johannes Lochner fand im letzten Durchgang bei weitem nicht die ideale Linie und fiel mit Anschieber Christopher Weber noch vom dritten auf den fünften Platz zurück. Entsprechend motiviert wird der ehrgeizige Berchtesgadener Pilot nun in die Viererbob-Entscheidung gehen, die an den beiden Schlusstagen in Pyeongchang ansteht (Samstag und Sonntag ab 1.30 Uhr MEZ).

Dort gehört der Lochner-Bob mit Christian Poser, Weber und Ex-Sprinter Rasp auf der wichtigen Position vier als Anschiebern eindeutiger zu den Siegkandidaten. Nach WM- und EM-Titel sowie dem Weltcup-Gesamtsieg in dieser Saison soll nun als Krönung Olympia-Gold folgen. Das hatten sowohl Lochner als auch Rasp unmissverständlich klargemacht. Doch die Konkurrenz ist groß und die schwierige südkoreanische Bahn verzeiht kaum einen Fehler.

„Es gibt mit Ausfahrt Kurve zwei und vor allem Kurve neun zwei Schlüsselstellen in der Bahn, wo man viel verlieren kann. Das hat man bei den Rodlern gesehen“, sagt Rasp. Am Mittwoch ist die erste Trainingsfahrt für die Viererbobs geplant.

Die Zeit, andere Wettkämpfe zu besuchen, gab es bisher nicht. „Bisher hat es sich nicht ergeben, weil sich die Wettkämpfe mit unseren Trainingszeiten überschnitten haben oder verlegt wurden. Manche Wettkampfstätten sind auch zu weit weg, dass wir da auf die Schnelle hinfahren.“ Dennnoch fühlt sich der 28-Jährige bei seiner olympischen Premiere beschwingt: „Die Stimmung ist super. Jedem merkt man an, dasser sich freut, hier zu sein. Deutschland hat schon einige Erfolge gefeiert. Das beflügelt jeden von uns zusätzlich.“