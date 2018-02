Unbedingter Siegeswille freut die Trainerin

Mit ihrem 29:22 (16:9)-Sieg über Verfolger Sulzbach-Rosenberg bleibt die HSG Mainfranken in der Landesliga vorne dabei. Mit einer deutlichen Leistungssteigerung betrieben die Schützlinge von Trainerin Stefanie Placht Wiedergutmachung für die Niederlage von Pleichach. „Vor allem mit der Einstellung meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden. Jede hat versucht, ihr Bestes zu geben und sich in den Dienst der Truppe gestellt“, beobachtete Placht.

Von Beginn an traten die Gastgeberinnen konzentriert auf. Rechtsaußen Nicole Meulenkamp gelangen die ersten beiden Tore, während der Gegner zwischendurch mit Hilfe der Unterkante der Latte den Ausgleich erzielte. Einen Vorsprung von zwei Toren, den Melanie Meyer erstmals nach fünf Minuten mit dem 3:1 geworfen hatte, behielten die Mainfranken bis zum 5:3 bei, doch waren die Gäste in einer Phase wechselnden Ballbesitzes und weniger Abschlüsse vor dem gegnerischen Tor erfolgreicher und glichen zum 5:5 aus. Weiterhin legten zwar die Gastgeberinnen vor, konnten sich aber bis zum 9:8 nach 20 Minuten noch nicht entscheidend absetzen.

In den letzten zehn Minuten bis zur Halbzeit führen die Gastgeberinnen bereits die Vorentscheidung herbei. Mit einer Serie von erst vier Toren zum 13:8 und weiteren drei zum Halbzeitstand von 16:9 erspielte sich Plachts Mannschaft bereits zum Seitenwechsel einen deutlichen Vorsprung. „Die Mädels haben in dieser Phase immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Ob den schnellen Pass zum Gegenstoß, das Anspiel an den Kreis oder über die Außen, das war sieben- bis achtmal sehr gut“, freute sich die Trainerin über das gelungene Zusammenspiel. Erfolgreiche Würfe platzierte ihre Mannschaft nicht nur durch ihre erneut erfolgreichste Werferin Melanie Meyer, sondern auch über Außen fielen die Tore. Ob Nicole Meulenkamp oder Petra Geißler von rechts, Johanna Knauer oder Selina Geißler von links, die Würfe erreichten durchgängig ihr Ziel.

An die erfolgreichen zehn Minuten vor dem Seitenwechsel knüpften die Mainfranken auch in der zweiten Halbzeit an. „Aufgrund der fehlenden Alternativen beim Wechseln hatte ich ein engeres Spiel erwartet, zumal der Gegner mit seiner besten Mannschaft angetreten ist“, gestand Placht, wurde aber von ihrer Mannschaft eines Besseren belehrt. Obwohl sich Sulzbach-Rosenberg in der zweiten halben Stunde zudem an verschiedenen Abwehrformationen probierte, um dem Gegner Schwierigkeiten zu bereiten und den durchgehend zwischen fünf und acht Toren schwankenden Abstand noch einmal zu verringern, kamen die Mainfranken mit den Systemwechseln gut zurecht und verhinderten nach dem 21:16 ein weiteres Aufholen Sulzbachs.

Die Oberpfälzerinnen ließen den Ball am gegnerischen Kreis zwar mit sicheren Pässen schnell laufen, doch blieben sie insgesamt beim Abschluss gegen eine aggressive Mainfranken-Abwehr und der sicheren Torhüterin Julia Hebling zu harmlos, um die vierte Niederlage in Folge zu verhindern. In einer Auszeit sieben Minuten vor dem Ende schwor Placht ihre Spielerinnen noch einmal beim Stand von 24:18 auf die restliche Spieldauer ein. In den verbleibenden Minuten ging es allerdings nur noch um die Ergebnishöhe, wobei die Gastgeberinnen die Partie konzentriert zu Ende spielten. „Es stand eine ganz andere Mannschaft als letzte Woche auf dem Feld“, meinte Placht und erfreute sich an der Leistung: „Das Zuschauen hat mir richtig Spaß gemacht.“

Landesliga Nord Frauen

MTV Stadeln – HSG Freising/Neufahrn 29:30 HSG Mainfranken – HC Sulzbach-Rosenberg 29:22 TSV Winkelhaid – TG Landshut 28:22 HSV Bergtheim II – TSV Röthenbach 28:23 SG Kunstadt/Weidhausen – HSG Pleichach 17:21 MHV Schweinfurt – SV Obertraubling 21:17 TV Helmbrechts – ESV Regensburg II 25:24

1. (1.) HSG Freising/Neufahrn 16 14 0 2 454 : 344 28 : 4 2. (3.) TSV Winkelhaid 17 12 1 4 486 : 421 25 : 9 3. (2.) MTV Stadeln 17 11 2 4 509 : 435 24 : 10 4. (5.) HSG Mainfranken 17 11 0 6 465 : 410 22 : 12 5. (7.) HSV Bergtheim II 17 10 0 7 430 : 416 20 : 14 6. (4.) TG Landshut 17 10 0 7 437 : 408 20 : 14 7. (8.) HSG Pleichach 16 9 1 6 402 : 377 19 : 13 8. (6.) HC Sulzbach-Rosenberg 17 8 2 7 461 : 421 18 : 16 9. (9.) SV Obertraubling 16 8 0 8 389 : 389 16 : 16 10. (11.) TV Helmbrechts 15 6 0 9 371 : 384 12 : 18 11. (10.) ESV Regensburg II 17 6 0 11 414 : 440 12 : 22 12. (12.) MHV Schweinfurt 16 5 0 11 314 : 379 10 : 22 13. (13.) TSV Röthenbach 17 1 1 15 330 : 523 3 : 31 14. (14.) Kunstadt/Weidhausen 17 1 1 15 302 : 417 3 : 31