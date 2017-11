Uhren und Urkunden für Klubmitarbeiter

1 / 1

Foto: Foto (Ausschnitt): Alexander Rausch

Zum 19. Mal haben Deutscher Fußballbund (DFB) und Bayerischer Fußballverband (BFV) verdiente Vereinsmitarbeiter für ihre ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet. Zur Dankveranstaltung hatte Kreisehrenamtsbeauftragter Ludwig Bauer die 22 Preisträger des Fußball-Kreises Würzburg in die alte Knabenschule nach Rimpar geladen, um ihnen eine Urkunde und eine Uhr zu überreichen. Sie sind laut Bauer diejenigen, die „in den Vereinen dafür sorgen, dass der Laden läuft“. Deshalb freue er sich jedes Jahr darauf, diese besonderen Verdienste, die selbst im Verein nicht immer wahrgenommen würden, zu würdigen. „Ohne sie wäre der Amateurfußball in der heutigen Zeit nicht denkbar“, so Bauer. Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Aron Schmidbauer gab einige Anekdoten aus seiner aktiven Karriere zum Besten. Das Bild zeigt die Preisträger aus dem Fußball-Kreis Würzburg mit Verbandsvertretern (von links): Roland Friedel (SV Sickershausen), der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Aron Schmidhuber, Dieter Köberle (SSV Kitzingen), Bernhard Jörg (FC Hopferstadt), Claus Bidner (SpVgg Gülchsheim), Kreisvorsitzender Marco Göbet, Gudrun Hirsch (SpVgg Gülchsheim), Jürgen Schmitt (SV Kleinochsenfurt) und Kreisehrenamtsbeauftragter Ludwig Bauer.