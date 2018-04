Turbulente Schlussphase

TSV Abtswind – TSV Unterpleichfeld 4:2 (0:1)

Die Zuschauer in Abtswind erlebten eine denkwürdige Schlussphase: Nach 89 Minuten sahen die Unterpleichfelder auch im Rückspiel gegen Abtswind bereits wie der Sieger aus, bevor sich in turbulenten letzten Minuten die Ereignisse überschlugen. Zuvor hatte Unterpleichfelds Stürmer Marcial Weisensel, den Gastgebern mit vier Toren im Hinspiel noch in guter Erinnerung, die Gäste nach einem langen Ball Julian Göbels zeitig mit einem erfolgreichen Alleingang auf das gegnerische Tor in Führung gebracht. Abtswind besaß zwar im weiteren Verlauf die größeren Anteile, doch fehlte dem Spitzenreiter der Schwung im Spiel.

Als der Ball nach dem Seitenwechsel ein zweites Mal in ihrem Tor lag, hatten die Gastgeber Glück, dass Weisensel bei seinem Ballkontakt im Abseits gestanden hatte. Nach Stefan Kraus‘ Foul gegen Pascal Kamolz verwandelten Adrian Dußler auf der einen und Christoph Hiesberger nach Mathias Brunschs Foul gegen Weisensel auf der anderen Seite einen Strafstoß. Unterpleichfeld lag nach 89 Minuten weiterhin vorne, während Abtswinds Torhüter Florian Warschecha die Hausherren mit seinen Paraden im Spiel gehalten hatte. Schließlich setzte die Schlussphase die Hausherren in höchste Verzückung. Kamolz traf nach einem langen Freistoß Dußlers zum Ausgleich, Daniel Hämmerlein köpfte den Ball in der langen Nachspielzeit zur Führung Abtswinds ins Tor und noch einmal Kamolz sorgte mit seinem Schuss ins leere Tor für die Entscheidung.

Abtswind: Warschecha – Graf, Brunsch, Wirsching, Wirth (70. Jürgen Endres), Kamolz, Hämmerlein, Mrugalla (65. Hummel), Hartlehnert (75. Daniel Endres), Dußler, Herrmann. Schiedsrichter: Hertlein (Dinkelsbühl). Zuschauer: 210. Tore: 0:1 Marcial Weisensel (13.), 1:1 Adrian Dußler (57., Foulelfmeter), 1:2 Christoph Hiesberger (65., Foulelfmeter), 2:2 Pascal Kamolz (89.), 3:2 Daniel Hämmerlein (90.+2), 4:2 Pascal Kamolz (90.+5).

Das Samstagsspiel

TSV Karlburg – TSV Abtswind 1:3 (0:2)

Nach einem Unentschieden im ersten Spiel und zwei folgenden Spielabsagen hat der TSV Abtswind beim 3:1 (2:0) in Karlburg seinen ersten Punktspielsieg im neuen Jahr erzielt. Der Tabellenführer benötigte allerdings rund eine halbe Stunde Anlauf, ehe er seine Stärken auf dem Platz zeigen konnte.

Zwar hatte Abtswind von Beginn an die Initiative übernommen, doch waren zunächst keine Chancen entstanden. Abtswinds Führung ergab sich aus einem von Adrian Dußler und Philipp Hummel kurz ausgeführten Eckstoß. Dessen Flanke wurde von einem Karlburger Abwehrspieler zwar noch abgewehrt, doch der aufgerückte Innenverteidiger Mathias Brunsch ließ eine vom Gegner angesetzte Grätsche ins Leere laufen und erzielte dann mit einem platzierten Schuss das 0:1.

In Abtswinds stärkster Phase, als sich mehrere gute Chancen ergaben, erhöhte Philipp Hummel nach einer Vorlage Dußlers die Führung auf 2:0. Dußler war auch an Abtswinds drittem Tor direkt beteiligt. Mit einem Kopfball nach einer Ecke verkürzte der zur Halbzeit eingewechselte Marvin Schramm eine Viertelstunde vor Schluss nur noch den Rückstand Karlburgs, doch gelang es den Hausherren nicht, die Gäste in der restlichen Spielzeit noch einmal in Verlegenheit zu bringen.

Abtswind: Schneider – Graf, Brunsch, Wirsching (80. Jürgen Endres), Wirth, Kamolz, Hämmerlein, Hartlehnert (71. Mrugalla), Dußler, Herrmann, Hummel (84. Wirth). Schiedsrichter: Marx (Großwelzheim). Zuschauer: 180. Tore: 0:1 Mathias Brunsch (31.), 0:2 Philipp Hummel (43.), 0:3 Pascal Kamolz (53.), 1:3 Marvin Schramm (74.).