Torefestival beim Tabellenführer

Kreisklasse 2 Schweinfurt

DJK Stadelschwarzach – Türkiyemspor SV 12 SW 7:4 FV Türkgücü Schweinfurt – SV Kirchschönbach 4:2 FC Reupelsdorf – SG Castell/Wiesenbronn 0:5 SC Brünnau – TSV Heidenfeld 3:1 FT Schweinfurt II – SV-DJK Oberschwarzach II 0:2 SG Frankenwinheim/Schallfeld – TSV Grettstadt 0:0 TSV/DJK Wiesentheid II – FC Röthlein/Schwebheim 1:1

1. (1.) DJK Stadelschwarzach 16 13 2 1 58 : 28 41 2. (2.) TSV Grettstadt 14 10 3 1 40 : 21 33 3. (5.) SG Castell/Wiesenbronn 14 7 4 3 46 : 24 25 4. (3.) TSV Heidenfeld 15 8 1 6 35 : 28 25 5. (4.) Türkiyemspor SV 12 SW 14 7 2 5 40 : 38 23 6. (6.) FT Schweinfurt II 14 7 0 7 42 : 26 21 7. (7.) FC Reupelsdorf 13 5 4 4 24 : 29 19 8. (8.) SC Brünnau 14 5 3 6 28 : 30 18 9. (10.) FV Türkgücü Schweinfurt 14 5 1 8 40 : 45 16 10. (9.) SV Kirchschönbach 16 4 3 9 28 : 39 15 11. (11.) TSV/DJK Wiesentheid II 14 3 4 7 25 : 34 13 12. (12.) SG Frankenwinheim/Schallfeld 14 2 8 4 28 : 37 12 13. (13.) FC Röthlein/Schwebheim 14 3 3 8 20 : 41 12 14. (14.) SV-DJK Oberschwarzach II 14 1 2 11 18 : 52 5

TSV/DJK Wiesentheid II – FC Röthlein/Schwebheim 1:1 (0:0). Von einem gleichverteilten Spiel sprach Wiesentheids Informant Johannes Austel. Beide Mannschaften besaßen genügend Tormöglichkeiten, um die Partie zu entscheiden. So hatten die Gastgeber in den letzten Minuten noch einen Pfostenschuss. Röthlein scheiterte nur wenige Minuten nach dem Ausgleich an TSV-Torhüter Daniel Wächter.

Tore: 1:0 Quannes Chahdoura (62.), 1:1 Christian Ludwig (64.)

FC Reupelsdorf – SG Castell/Wiesenbronn 0:5 (0:2). Der Aufsteiger erwischte einen Sahnetag und war in allen Belangen überlegen. Dabei brillierte wieder einmal Tobias Gnebner mit vier Toren. Einzig nach der 1:0-Führung der SG vermochten die Reupelsdorfer noch mitzuhalten, und sie trafen die Latte. „Nach dem 2:0 für uns war die Partie gelaufen“ sagte der Casteller Spielertrainer Oliver Koch.

Tore: 0:1 Tobias Gnebner (5.), 0:2 Pascal Paul (27.). 0:3 Tobias Gnebner (50.), 0:4 Tobias Gnebner (64.), 0:5 Tobias Gnebner (88.).

DJK Stadelschwarzach – Türkiyemspor SV 12 SW 7:4 (3:3). Der Spitzenreiter bot seinen zahlreichen Fans eine Partie, von der man noch einige Zeit sprechen wird. Elf Tore in neunzig Minuten und Spannung von Beginn an. Am Ende waren es wieder mal die Stadelschwarzacher, die sich die Punkte krallten und ihren Lohn bekamen. „Die Fans legten noch mal zwei Euro extra auf die Theke“, sagte Spielertrainer Felix Manger nach der Partie.

Tore: 1:0 Benedikt Schuhmann (4.), 1:1 Mehmet Demir (27., Foulelfmeter), 2:1 Peter Zay (33.), 3:1 Matthias Grießmann (36.), 3:2 Berfe Ortakaya (40.), 3:3 Demirkan Bahattin (42., Foulelfmeter), 3:4 Prince Salomon (60.), 4:4 Matthias Grießmann (75.), 5:4 Rene Rottendorf (78.), 6:4 Peter Zay (85.), 7:4 Lukas Schäfer (90.) Gelb-Rot: Prince Salomon (Schweinfurt, 74., Unsportlichkeit).

SC Brünnau – TSV Heidenfeld 3:1 (1:0). Brünnau stand von Beginn an sicherund lauerte auf Konter. Heidenfeld hatte deshalb über die ganze Zeit mehr vom Spiel. Dem SC kam zu Gute, dass er gleich bei erster Gelegenheit in Führung zog. Nach dem Wechsel das selbe Spiel. Heidenfeld war mehr in der Vorwärtsbewegung, Brünnau sicher in der Abwehr und gefährlich im Spiel nach vorn. So gewann am Ende die cleverere Mannschaft.

Tore: 1:0 Max Geisel (24.), 2:0 Max Geisel (70.), 3:0 Christian Hein (78.), 3:1 Danny Djalek (83.).

FV Türkgücü Schweinfurt – SV Kirchschönbach 4:2 (1:1). Lange hielt Kirchschönbach die Begegnung offen. Erst in der Schlussphase zogen die Schweinfurter noch mit drei Toren davon.

Tore: 0:1 Tobias Reimann (35.), 1:1 Souleymane Diakite (42.), 1:2 Tobias Reimann (52.), 2:2 Rayif Zeyrek (72.), 3:2 Golagha Farhad Rostami (75.), 4:2 Ali Akdemir (85.).

Restprogramm

FT Schweinfurt II – SV-DJK Oberschwarzach II 0:2 (0:1). Tore: Tobias götz (12.), 0:2 Christian Eberhardt (55.).