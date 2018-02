Tim Wermuths Bestleistung reicht nicht für das Finale

Noch nie war die Turngemeinde Kitzingen mit so vielen Teilnehmern bei einer Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft vertreten wie in diesem Jahr. In Halle/Saale gingen zwei Einzelstarter und eine Staffel bei den nationalen Titelkämpfen der U 20 an den Start.

Tim Wermuth startete über die 60-m- und 200-m-Strecke. Trotz persönlicher Bestleistung (7,00 Sekunden) war für ihn über die kurze Strecke nach dem Zwischenlauf Schluss. Eine Hundertstel fehlte zum Einzug in den Endlauf. Über die lange Distanz kamen Wermuth und Hendrik Gühlen, die jeweils auf Bahn „1“ eingeteilt waren, nicht mit dem engen Kurven-Verlauf zurecht und verpassten ihre Bestzeiten.

Die 4x200m-Staffel in der Besetzung, Tim Wermuth, Tim Härtel, Nils Dienesch und Hendrik Gühlen – Ersatzmann war Fabian Keyser – konnten ihre Zeit von den Bayerischen Meisterschaften bestätigen und kamen von 48 Staffeln auf Platz 19. Dieses Ergebnis sieht Christine Henneberger als „großen Erfolg, da Vereine wie Berlin, Erfurt, Hamburg oder Olympia Dortmund aus einem großen Feld von Sprintern ihre Staffeln zusammen stellen können. Wir sind schon stolz, fünf Leute einer Altersklasse stellen zu können“, erklärt die Trainerin.