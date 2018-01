Tim Wermuth läuft meisterlich

(wro) Eine überzeugende Vorstellung bot Tim Wermuth (Bild) bei der nordbayerischen U 20-Hallen-Leichtathletik-Meisterschaft. In Fürth siegte der Starter der TG Kitzingen über die 200 m-Strecke in 22,62 Sekunden. Mit dieser Zeit qualifizierte er sich für die deutschen Titelkämpfe in Halle (24./25. Februar), für die 22,80 Sekunden gefordert sind. Über 60 Meter kam er als Zweiter in 7,20 Sekunden ins Ziel und verfehlte die Qualifikationsnorm nur um fünf Hundertstel. Am Start über die 200 m waren auch seine TGK-Vereinskollegen Hendrik Gühlen (4.; 23,09) und Tim Härtel (11.; 24,93), der eigentlich noch der U 18 angehört. Am 3. Februar finden ebenfalls in Fürth die bayerischen Meisterschaften der U20 und U16 statt.