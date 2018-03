Taubertals Lage verschärft sich

Bezirksliga Hohenlohe

Tura Untermünkheim – TSV Obersontheim 1:0 TSV Hessental – SGM Taubertal/Röttingen 3:0 Spfr. DJK Bühlerzell – SSV Gaisbach 3:3 TSV Michelfeld – TSV Braunsbach 0:2 VfR Altenmünster – TSV Dünsbach 2:0 SV Wachbach – TSG Kirchberg/Jagst 2:0 TSV Neuenstein – SG Sindringen/Ernsbach 0:1 SGM Niedernhall/Weißbach – SV Mulfingen 1:2

1. (2.) SV Wachbach 16 11 4 1 34 : 7 37 2. (1.) SSV Gaisbach 17 10 7 0 48 : 23 37 3. (3.) SG Sindringen/Ernsbach 17 11 2 4 42 : 29 35 4. (4.) TSV Obersontheim 16 9 4 3 32 : 15 31 5. (5.) VfR Altenmünster 17 9 2 6 31 : 29 29 6. (8.) Tura Untermünkheim 16 7 5 4 32 : 28 26 7. (6.) Spfr. DJK Bühlerzell 16 7 5 4 29 : 27 26 8. (7.) TSV Dünsbach 17 7 2 8 40 : 35 23 9. (10.) TSV Hessental 17 6 2 9 23 : 37 20 10. (9.) TSV Neuenstein 16 4 5 7 29 : 33 17 11. (13.) SV Mulfingen 16 5 2 9 27 : 38 17 12. (11.) TSV Michelfeld 18 5 1 12 34 : 42 16 13. (12.) SGM Niedernhall/Weißbach 16 4 4 8 26 : 34 16 14. (15.) TSV Braunsbach 17 3 5 9 24 : 37 14 15. (14.) TSG Kirchberg/Jagst 16 3 3 10 20 : 38 12 16. (16.) SGM Taubertal/Röttingen 16 2 5 9 15 : 34 11

TSV Hessental – SGM Taubertal/Röttingen 3:0 (0:0). Diese Niederlage war ein weiterer Rückschlag für die SGM Taubertal/Röttingen und spitzt die Lage im Abstiegskampf weiter zu. Lange hatte die Partie auf dem Kunstrasen auf der Kippe gestanden – erst zehn Minuten vor dem Ende erzielte Hessental das entscheidende zweite Tor.

In der ersten Halbzeit war nicht viel passiert. Der Heimelf boten sich bei leichter Überlegenheit kaum Torchancen. Den aussichtsreichsten Abschluss hatte Taubertals Lucas Mohr in der 30. Minute, dessen Schuss aus spitzem Winkel von TSV-Torwart Eugen Frescher entschärft wurde. Nach dem Wechsel zeigte sich die Heimelf zielstrebiger – und sie wurde in der 54. Minute belohnt: Jakob Bretthauer erzielte auf Vorlage von Slawek Radzik das 1:0.

Die Gäste gaben nicht auf und hatten in der 78. Minute einen Lattenschuss durch Fabio Uhl zu verzeichnen. Wenig später war mit dem 2:0 – einem satten Flachschuss – die Partie entschieden, zumal Taubertal/Röttingen nach der Gelb-Roten Karte Timo Schnabls nur noch zu zehnt auf dem Feld stand. Die Gäste riskierten noch einmal alles und ermöglichten den Hessentalern dadurch Platz zum Kontern. Kurz vor Schluss gelang Alexander Wittmann Hessentals dritter Treffer.

Tore: 1:0 Jakob Bretthauer (54.), 2:0 Alexander Befus (79.), 3:0 Alexander Wittmann (89.). Gelb-Rot: Timo Schnabl (Taubertal, 76., Foulspiel).

Kreisliga B4 Hohenlohe

SV Rengershausen – Westernhausen/Krautheim II 1:0 FC Billingsbach – TSV Laudenbach 0:5 TSV Hohebach – SV Mulfingen II 3:2 SV Edelfingen – TSV Blaufelden 4:1 SV Wachbach II – TSV Schrozberg 1:0 SV Harthausen – Markelsheim/Elpersheim II 2:0 Creglingen II/Bieberehren – Taubertal/Röttingen II 1:0

1. (1.) SV Edelfingen 17 16 1 0 76 : 11 49 2. (2.) FC Billingsbach 16 9 5 2 30 : 11 32 3. (3.) TSV Hohebach 15 9 3 3 42 : 22 30 4. (4.) SV Harthausen 16 9 3 4 37 : 18 30 5. (5.) SV Wachbach II 15 8 5 2 29 : 14 29 6. (6.) SV Rengershausen 15 7 3 5 31 : 26 24 7. (7.) TSV Laudenbach 14 7 1 6 30 : 20 22 8. (9.) FC Creglingen II/Bieberehren 15 6 2 7 21 : 38 20 9. (8.) TSV Schrozberg 15 5 2 8 28 : 28 17 10. (10.) Weikersheim/Schäftersheim II 13 4 3 6 21 : 26 15 11. (11.) SV Mulfingen II 16 4 3 9 24 : 42 15 12. (12.) TSV Blaufelden 15 3 5 7 19 : 30 14 13. (13.) SGM Taubertal/Röttingen II 15 2 3 10 11 : 45 9 14. (14.) Westernhausen/Krautheim II 15 2 2 11 17 : 49 8 15. (15.) Markelsheim/Elpersheim II 14 0 3 11 13 : 49 3

FC Creglingen II – SGM Taubertal/Röttingen II 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Hannes Gackstatter (55.).