Taubertal holt gleich zweimal ein 1:1

Bezirksliga Hohenlohe



FREITAG

SG Sindringen/Ernsbach – TSG Kirchberg/Jagst 2:1 Tura Untermünkheim – SSV Gaisbach 2:2 TSV Braunsbach – SGM Taubertal/Röttingen 1:1 SGM Taubertal/Röttingen – Spfr. DJK Bühlerzell 1:1 SONNTAG TSV Braunsbach – SG Sindringen/Ernsbach 0:2 TSV Dünsbach – Tura Untermünkheim 2:2 SV Mulfingen – TSV Michelfeld 3:2 TSV Hessental – SV Wachbach 0:4 SSV Gaisbach – TSV Neuenstein 5:2 TSG Kirchberg/Jagst – TSV Obersontheim abg. SGM Niedernhall/Weißbach – VfR Altenmünster 1:1

1. (1.) SSV Gaisbach 14 9 5 0 41 : 17 32 2. (3.) SV Wachbach 13 9 3 1 28 : 4 30 3. (2.) TSV Obersontheim 13 8 4 1 27 : 10 28 4. (4.) SG Sindringen/Ernsbach 14 9 1 4 37 : 27 28 5. (5.) Spfr. DJK Bühlerzell 14 7 4 3 26 : 21 25 6. (6.) TSV Dünsbach 14 7 1 6 36 : 26 22 7. (7.) Tura Untermünkheim 14 6 4 4 30 : 27 22 8. (8.) VfR Altenmünster 14 7 1 6 26 : 28 22 9. (9.) TSV Hessental 14 5 1 8 19 : 34 16 10. (11.) SGM Niedernhall/Weißbach 13 4 2 7 23 : 30 14 11. (10.) TSV Neuenstein 13 3 4 6 26 : 31 13 12. (12.) TSV Braunsbach 14 2 5 7 21 : 31 11 13. (16.) SV Mulfingen 13 3 2 8 21 : 35 11 14. (13.) TSG Kirchberg/Jagst 13 3 2 8 19 : 33 11 15. (14.) TSV Michelfeld 14 3 1 10 25 : 35 10 16. (15.) SGM Taubertal/Röttingen 14 2 4 8 14 : 30 10

TSV Braunsbach – SGM Taubertal/Röttingen 1:1 (0:0). In einem ausgeglichenen Spiel war am Freitagabend den beiden vom Abstieg bedrohten Teams die Verunsicherung anzumerken. Obwohl spielerisch kaum etwas ging, boten sich hüben wie drüben gute Tormöglichkeiten, die auch aufgrund zweiter guter Torhüter, in der ersten Hälfte ungenutzt blieben.

Kurz nach dem Wechsel belohnte sich die Heimelf mit der Führung. Nach schönem Zuspiel Kevin Gfrärers traf Mario Bürklen. Nur vier Minuten später glich Felix Krumpiegl nach einem Freistoß per Kopf aus. Ab der 70. Minute spielte fast nur noch die Heimelf. Sie scheiterte aber trotz guter Tormöglichkeiten immer wieder. Allein zweimal landete der Ball am Aluminium.

Tore: 1:0 Mario Bürklen (48.), 1:1 Felix Krumpiegl (52.).

SGM Taubertal/Röttingen – Spfr. DJK Bühlerzell 1:1 (0:1). In letzter Sekunde hat Lukas Gundermann der SGM noch einen Punkt gerettet, den sie sich eigenen Angaben zufolge mit einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte verdient hatte. Die Heimelf machte sich mit vielen Schlampigkeiten im Spielaufbau das Leben schwer und überließ dem Gegner mehr und mehr das Mittelfeld. Nach einer halben Stunde traf Stein mit einem Schuss aus gut 18 Metern zum 0:1. Die SGM versuchte nun, die Handlung in den Griff zu kriegen, zu selten konnte sie sich aber im Angriff durchsetzen.

Kurz vor der Pause bewahrte Torwart Nagel sein Team vor dem 0:2. Nach der Pause gewannen die Gastgeber die Mehrzeit an Zweikämpfen und zweiten Bällen. Doch sie hatten Pech: Ein direkt verwandelter Eckball von Fries krachte nach SGM-Angaben ins Kreuzeck und von dort zurück (83.). Der Schiedsrichter verweigerte dem Treffer die Anerkennung. Und in der letzten Minute der Nachspielzeit gab es wieder Eckball: Gundermann verlängerte die Vorlage von Fries unhaltbar zum 1:1 ins lange Eck.

Tore: 0:1 Christian Stein (30.), 1:1 Lukas Gundermann (90.+3).