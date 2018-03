TV Ochsenfurt verpasst Chance auf die Tabellenführung

TG Würzburg – SG Leutershausen/Hohenroth 9:0 TSV Brendlorenzen – TV Ochsenfurt 9:5 SC Heuchelhof – TG Würzburg 9:3 TV Bürgstadt – FC Hösbach II 9:4 SG Leutershausen/Hohenroth – TV Ochsenfurt 5:9

1. (1.) FC Hösbach II 16 12 2 2 130 : 84 26 : 6 2. (2.) TV Ochsenfurt 16 12 1 3 131 : 79 25 : 7 3. (3.) VfL Mönchberg 16 9 2 5 126 : 101 20 : 12 4. (4.) SB Versbach III 15 7 4 4 107 : 99 18 : 12 5. (5.) TSG Kleinostheim 16 8 1 7 102 : 111 17 : 15 6. (6.) SC Heuchelhof 16 5 4 7 115 : 115 14 : 18 7. (7.) TSV Brendlorenzen 15 5 2 8 96 : 107 12 : 18 8. (8.) TV Bürgstadt 15 5 1 9 98 : 109 11 : 19 9. (9.) TG Würzburg 16 4 1 11 77 : 123 9 : 23 10. (10.) Leutershausen/Hohenroth 15 1 2 12 77 : 131 4 : 26

TSV Brendlorenzen – TV Ochsenfurt 9:5 (33:25-Sätze). Eine unerwartete Niederlage kassierten die Ochsenfurter in Brendlorenzen. Ohne ihr erstes Paarkreuz (Herbst, Grötsch) waren die Gäste doch zu sehr geschwächt, um zu punkten. Was auch deshalb aus TVO-Sicht unbefriedigend ist, weil Mitkonkurrent Hösbach II in Bürgstadt unerwartet Federn ließ. Lediglich Nachwuchsmann Malik Atakan blieb von den Ochsenfurtern in Brendlorenzen ungeschlagen und war an drei der fünf Zähler beteiligt. Weil auch Hösbach II seine Partie in Bürgstadt verloren hat, sind die Titelchancen des TVO aber weiter intakt. Theoretisch zumindest. Praktisch sieht es momentan eher so aus, dass das erste Paarkreuz auch in den noch ausstehenden Spielen gegen Bürgstadt und Versbach III fehlen wird.

Ochsenfurt: Andreas Krischke/Tobias Maierhofer 1, Malik Atakan/Eberhard Hermann 1, Atakan 2, Mündlein 1.

SG Leutershausen/Hohenroth – TV Ochsenfurt 5:9 (22:31). Mit haargenau derselben Aufstellung traten die Ochsenfurter knapp zwei Stunden nach dem letzten Ballwechsel in Brendlorenzen im gut fünf Kilometer entfernten Leutershausen wieder an. Beim Schlusslicht gelang ein ungefährdeter Sieg.

Ochsenfurt: Krischke/Maierhofer 1, Krischke 1, Atakan 2, Maierhofer 2, Fabian Köhler 1, Mündlein 2.

2. Bezirksliga Ost Männer

TV Etwashausen II – TSV Rottendorf 9:3 TV Poppenlauer – TSV Waigolshausen 9:5 TV Ochsenfurt II – VfL Niederwerrn 9:3

1. (1.) TV Poppenlauer 16 16 0 0 144 : 41 32 : 0 2. (2.) TSV Bad Königshofen III 16 13 1 2 137 : 66 27 : 5 3. (3.) TV Ochsenfurt II 16 12 0 4 121 : 71 24 : 8 4. (4.) TV Etwashausen II 16 9 1 6 114 : 101 19 : 13 5. (5.) TV Dettelbach 16 8 3 5 113 : 108 19 : 13 6. (6.) SC Heuchelhof II 16 6 4 6 107 : 106 16 : 16 7. (7.) TSV Waigolshausen 17 7 1 9 113 : 119 15 : 19 8. (8.) SpVgg Hambach 17 5 3 9 103 : 128 13 : 21 9. (9.) TSV Rottendorf 17 4 2 11 78 : 133 10 : 24 10. (10.) SV Kürnach 18 2 1 15 67 : 156 5 : 31 11. (11.) VfL Niederwerrn 17 0 2 15 83 : 151 2 : 32

TV Etwashausen II – TSV Rottendorf 9:3 (30:16). Einen standesgemäßen Sieg landete die TVE-Reserve gegen den Aufsteiger. In knapp drei Stunden hatten sich die stark ersatzgeschwächten Kitzinger, bei denen drei Stammspieler fehlten, dennoch klar durchgesetzt.

Etwashausen: Christian Röder/Timo Philipp 1, Heinrich Kressmann/Oliver Sponsel 1, Röder 2, Markus Sendner 1, Philipp 2, Sponsel 1, Sebastian Günzel 1.

TV Ochsenfurt II – VfL Niederwerrn 9:3 (30:11). Ebenso deutlich, allerdings in kürzerer Zeit, besiegte der Tabellendritte das Schlusslicht. Das mag auch daran liegen, dass die Gäste nur zu fünft antraten, weshalb zwei Spiele kampflos endeten.

Ochsenfurt: Eberhard Hermann Mündlein/Fabian Köhler 1, Simon Weigand/Ludwig Weigand kampflos, Mündlein 1, Roland Händle 2, Köhler 1, Rainer Fegelein kampflos, Ludwig Weigand 1, Simon Weigand 1.

3. Bezirksliga Ost Männer

TTC Sand – TV Etwashausen III 9:0 DJK Astheim – SV Kleinmünster 9:3 SV-DJK Sommerach – TTC Kerbfeld 9:5 DJK Astheim – TSV Albertshofen 9:2 SV-DJK Sommerach – DJK Happertshausen 9:0 FC Knetzgau – TG Heidingsfeld II 1:9

1. (1.) TG Heidingsfeld II 15 15 0 0 135 : 29 30 : 0 2. (2.) DJK Astheim 15 13 0 2 122 : 59 26 : 4 3. (3.) TTC Sand 15 10 0 5 113 : 70 20 : 10 4. (5.) SV-DJK Sommerach 14 8 1 5 105 : 78 17 : 11 5. (4.) TTC Kerbfeld 15 8 0 7 97 : 87 16 : 14 6. (6.) TSV Albertshofen 14 6 1 7 80 : 94 13 : 15 7. (7.) TV Etwashausen III 13 4 1 8 72 : 101 9 : 17 8. (8.) SV Kleinmünster 16 3 2 11 80 : 134 8 : 24 9. (9.) FC Knetzgau 13 2 1 10 47 : 104 5 : 21 10. (10.) DJK Happertshausen 14 0 0 14 31 : 126 0 : 28

TTC Sand – TV Etwashausen III 9:0. Aufgrund von Personalproblemen gab Etwashausens Dritte diese Partie kampflos verloren.

DJK Astheim – SV Kleinmünster 9:3 (33:15). Einen klaren Sieg landeten die Astheimer, die sich allerdings auch in einer „Disziplin“ geschlagen geben mussten. Sie verloren die (inoffizielle, weil bedeutungslose) Wertung der Fünf-Satz-Spiele mit 1:3.

Astheim: Christopher Bedenk/Harald Broller 1, Bedenk 2, Frank Sponsel 1, Thomas Martin 2, Simon Hufnagel 1, Christoph Kram 1, Broller .

DJK Astheim – TSV Albertshofen 9:2 (30:12). Eine Wiederholung des Vorrundenergebnisses gelang dem Tabellenzweiten gegen den Absteiger aus der 2. Bezirksliga, der mittlerweile ein negatives Punktekonto aufweist. Und wie im Hinspiel am 17. November holten sich die Albertshöfer ein Doppel und ein Einzel als Ehrenpunkte.

Astheim: Bedenk/Broller 1, Sponsel/HUfnagel 1, Bedenk 2, Sponsel 2, Hufnagel 1, Broller 1, Kram 1. Albertshofen: Dieter Stadtelmeyer/Gerhard Schmitt 1, Oliver Hebling 1.

SV/DJK Sommerach – DJK Happertshausen 9:0 (27:3). Fast hätten die Sommeracher im Duell der Aufsteiger die Gäste mit der Höchststrafe auf die rund einstündige Heimfahrt geschickt. In einem Doppel und zwei Einzeln erreichten die Gäste jedoch den vierten Satz. Bereits im Relegationsspiel um den Aufstieg in die 3. Bezirksliga hatten die Sommeracher mit 9:1 gewonnen. In der Vorrunde hatte die Haßberge-Sechs dagegen noch zwei Einzelsiege gesammelt.

Sommerach: Ulrich Schwarz/Jürgen Thomaier 1, Johannes Hauck/Michael Sauer 1, Kilian Hartner/Thomas Ziegler 1, Hauck 1, Schwarz 1, Thomaier 1, Hartner 1, Ziegler 1, Sauer 1.

Bayernliga Nord Jungen

TV Hilpoltstein – TG Heidingsfeld 8:0 TTC Hof – TV GA Wackersdorf 6:8 TTC Bruckberg – TV Etwashausen 2:8 Post SV Nürnberg – TG Heidingsfeld 8:2 TSV Unterlauter – TV GA Wackersdorf 6:8 TSV Unterlauter – TV Hilpoltstein 2:8 TTC Hof – TSV Unterlauter 8:4

1. (1.) TV Hilpoltstein 14 14 0 0 112 : 34 28 : 0 2. (3.) TV GA Wackersdorf 15 10 2 3 109 : 72 22 : 8 3. (2.) TSV Neutraubling 16 9 1 6 100 : 75 19 : 13 4. (4.) TTC Bruckberg 16 8 2 6 91 : 91 18 : 14 5. (6.) TV Etwashausen 16 6 3 7 92 : 103 15 : 17 6. (7.) Post SV Nürnberg 16 6 2 8 87 : 98 14 : 18 7. (5.) TG Heidingsfeld 16 5 4 7 81 : 104 14 : 18 8. (9.) TTC Hof 15 5 2 8 81 : 95 12 : 18 9. (8.) TV Bürgstadt 17 5 2 10 82 : 107 12 : 22 10. (10.) TSV Unterlauter 17 1 2 14 76 : 132 4 : 30

TTC Bruckberg – TV Etwashausen 2:8 (13:28). Etwashausen: Markus Sendner/Timo Philipp 1, Kilian Hartner/Bastian Hain 1, Sendner 1, Hain 2, Hartner 2, Philipp 1.