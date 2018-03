TSV Rödelsee holt sich vorzeitig den Titel

TSV Partenstein – DJK Rimpar III 31:27 TG Höchberg – MHV Schweinfurt 38:33 HSG Volkach – DJK Waldbüttelbrunn II 32:30 TV Gerolzhofen – TV Großlangheim 33:25 SV Michelfeld – FC Bad Brückenau 30:22 TSV Rödelsee – TSV Lohr II 32:23

1. (1.) TSV Rödelsee 20 18 0 2 615 : 531 36 : 4 2. (2.) SV Michelfeld 20 15 1 4 557 : 498 31 : 9 3. (4.) TV Gerolzhofen 20 11 1 8 605 : 572 23 : 17 4. (3.) TSV Lohr II 20 11 1 8 561 : 508 23 : 17 5. (6.) TSV Partenstein 20 10 1 9 537 : 489 21 : 19 6. (5.) MHV Schweinfurt 20 10 1 9 609 : 604 21 : 19 7. (9.) HSG Volkach 20 9 2 9 528 : 531 20 : 20 8. (7.) FC Bad Brückenau 20 9 1 10 540 : 536 19 : 21 9. (8.) DJK Waldbüttelbrunn II 19 9 0 10 515 : 535 18 : 20 10. (10.) TG Höchberg 19 7 2 10 508 : 537 16 : 22 11. (11.) DJK Rimpar III 20 4 0 16 499 : 570 8 : 32 12. (12.) TV Großlangheim 20 1 0 19 424 : 587 2 : 38

TSV Rödelsee – TSV Lohr II 32:23 (17:12). Rödelsee ist Meister. Nachdem sich die Hausherren mit leichten Fehlern und leichtfertig genommenen Würfen in der ersten Viertelstunde schwertaten, entschieden sie mit ihrer stärksten Phase kurz vor der Halbzeit die Partie vorzeitig. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Rödelsee den Vorsprung in den zweistelligen Bereich, so dass der Sieger der Begegnung bereits eine Viertelstunde vor Schluss feststand.

Rödelsee: Pruy 9/3, Endriß 4, Hammer 4, Burger 4, Wandler 3, Häckner 3, Strietzel 2, Burkholz 1, Heß 1, Reichhard 1. Lohr: Seltsam 6/1, Mill 3, Sicheneder 3/1, Nigg Hartig 3, Mark Hartig 2, Baudisch 2, Vormwald 2, Imhof 2.

HSG Volkach – DJK Waldbüttelbrunn II 32:30 (14:16). Durch zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf blieb Volkachs Vorsprung auf den Drittletzten bei vier Punkten. In einer wechselhaften Partie bauten die Gastgeber ihre Führung auf drei Tore aus, gerieten aber vor der Halbzeit in Rückstand. Erst eine Umstellung in der Abwehr brachte Volkach zurück auf Kurs. Mit einer weiteren Veränderung im Angriff kamen die Gäste nicht mehr zurecht, so dass die Hausherren kurz vor Schluss mit vier Toren vorne lagen.

Volkach: Baumann 8/3, Seitzer 7, Hübner 4, Lutz 4, Klinger 4/1, Kimmel 2, Wagner 1, Götz 1, Müller 1. Waldbüttelbrunn: Szentgyörgyi 9/3, Walter 5, Fricker 4, Spanheimer 4, Hansen 3, Fritsche 2, Schiehlen 2, Tobaben 1.

TV Gerolzhofen – TV Großlangheim 33:25 (13:13). Nur sechs Feldspieler standen Großlangheim in Gerolzhofen zur Verfügung. Zur Halbzeit rangen die Gäste dem Gegner ein Unentschieden ab. „Abwehr und Torhüter standen gut, durch zahlreiche Konter konnten wir mithalten“, berichtete TVG Spielertrainer Sebastian Sterk. Nach dem Seitenwechsel ließ die Ausdauer nach: „Am Ende sah das Ergebnis deutlich aus, fühlte sich für uns aber überhaupt nicht so an.“

Gerolzhofen: Schuchbauer 14/3, Servatius 4, Hummel 3, Krapf 3, Schmitt 3, Gerber 2, Rose 2, Blattner 1/1, Schendzielorz 1. Großlangheim: Fröstl 8/3, Jorich 5, Sterk 4, Rösch 4, Hufnagel 2, Östreicher 2.

SV Michelfeld – FC Bad Brückenau 30:22 (15:13). Die Gastgeber starteten gut, doch verhinderte die Chancenverwertung einen höheren Vorsprung. Bad Brückenau holte auf, so dass es bis zur Halbzeit ein enges Spiel war. Michelfeld packte nicht konsequent genug zu, weshalb den Gästen immer noch ein Tor gelang. Nach dem Seitenwechsel traten sie souveräner auf und entschieden die Partie für sich: „Durch unsere sehr gute Abwehr brachen wir dann die Moral der Gäste“, meinte Spielertrainer Maximilian Häckner.

Michelfeld: Häckner 6/2, Dennerlein 5/2, Möslein 5/3, Thorsten Holler 4, Lukas Dennerlein 3, Unser 3, Schardt 2, Faustmann 1, Sebastian Holler 1. Bad Brückenau: Dietrich 9/3, Karl 3/2, Weiner 3, Müller 2, Bauer 2, Übelacker 1, Schumm 1, Markovics 1.

Bezirksoberliga Frauen

SG Dettelbach/Bibergau – SpVgg Giebelstadt 12:24 VfL SF Bad Neustadt – TSV Lohr 32:23 HG Maintal – HSG Volkach 14:31 TG Höchberg – TV Marktsteft 14:14 TG Heidingsfeld – TV Großlangheim 20:21

1. (1.) HSG Volkach 18 16 1 1 453 : 316 33 : 3 2. (2.) TV Marktsteft 18 11 2 5 418 : 376 24 : 12 3. (3.) TV Großlangheim 18 11 1 6 400 : 372 23 : 13 4. (4.) VfL SF Bad Neustadt 18 9 2 7 431 : 443 20 : 16 5. (5.) TG Höchberg 18 8 2 8 359 : 359 18 : 18 6. (6.) SpVgg Giebelstadt 18 7 2 9 396 : 376 16 : 20 7. (7.) TSV Lohr 18 6 1 11 372 : 417 13 : 23 8. (8.) TG Heidingsfeld 18 6 1 11 382 : 431 13 : 23 9. (9.) HG Maintal 18 4 3 11 353 : 395 11 : 25 10. (10.) SG Dettelbach/Bibergau 18 4 1 13 333 : 412 9 : 27

SG Dettelbach/Bibergau – SpVgg Giebelstadt 12:24 (6:10). Eine von Verletzungen geprägte Saison nahm für Giebelstadt ein versöhnliches Ende. „Wir zeigten noch einmal ein tolles Spiel und gewannen verdient“, berichtete Trainer Ralph Scheckenbach. Von Beginn an waren die Gäste konzentriert und motiviert. So standen sie sicher in der Abwehr und ließen erst nach elf Minuten das erste Gegentor zu. Ihren Vorsprung bauten die Giebelstädterinnen stetig aus.

Dettelbach: Stühler 3, Drum 3/1, Rüthlein 2, Straßberger 1, Schinhammer 1, Hartsch 1, Markowski 1. Giebelstadt: Müller 5, Merz 4, Kleinschnitz 4, Zehnder 3/3, Henkelmann 3, Rumpel 2, Raps 2, Bär 1.

HG Maintal – HSG Volkach 14:31 (4:16). Beide Mannschaften verabschiedeten sich mit einem direkten Aufeinandertreffen aus der Liga. Während Maintal den Rückweg in die Bezirksliga antreten muss, freut sich Volkach auf die bevorstehenden Aufgaben in der Landesliga: „Wir haben unser Ziel erreicht, auf das wir von Saisonbeginn an hingearbeitet haben“, erklärte Trainer Marcus Müller. Im letzten Spiel erzielte Volkach mit großer Spielfreude einen ungefährdeten Sieg. Beide Mannschaften lieferten sich eine faire Partie, die bereits zur Halbzeit entschieden war.

Maintal: Krumm 5, Baunach 4, Arnold 3, Riedel 1/1, Geißendörfer 1. Volkach: Schlachter 7/2, Scheller 4, Wagenhäuser 4, Teresa Werner 3, Wirsching 3, Zängler 3, Sahlmüller 2, Jäcklein 2/1, Hanna Werner 1, Pauli 1, Schuster 1.

TG Heidingsfeld – TV Großlangheim 20:21 (8:12). Mit einem knappen Sieg beendete Großlangheim die Saison erfolgreich. „Wir haben es selbst noch einmal spannend gemacht“, sagte Großlangheims Trainer Markus Günther, nachdem die Seinen nach 40 Minuten bereits mit acht Toren geführt hatten. Nach drei Jahren hört Günther zum Saisonende aus beruflichen Gründen auf.

Heidingsfeld: Klaus 5, Kuhn 4/3, Wolfram 3, Seitz 2, Kreutzer 2, Christiansen 2, Huprich 2. Großlangheim: Kutschera 7, Saum 4, Bienert 3, Hemberger 3, Dürr 2, Bergmann 2.

TG Höchberg – TV Marktsteft 14:14 (8:3). Anlaufschwierigkeiten hatten die Stefterinnen, doch blieben sie das zwölfte Mal ungeschlagen. Durchgehend lagen sie allerdings in der ersten Halbzeit in Rückstand. Nachdem sie einen zwischenzeitlich auf sechs Tore gewachsenen Abstand nach dem Seitenwechsel schrittweise verringert hatten, gelang ihnen eine Viertelstunde vor Schluss zum 12:12 der Ausgleich. In einer torarmen Schlussphase legten die Marktstefter die Führung vor und hätten das Spiel sogar gewinnen können.

Höchberg: Gehrig 3, Zelenin 3, Collmann 2, Hammer 2/1, Feuchter 1, Ulsamer 1, Hochmuth 1, Schindler 1. Marktsteft: Ina Hertlein 7/1, Wendel 4, Lenzer 1, Möslein 1, Müller-Scholden 1.