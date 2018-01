Staunen in einer anderen Welt

In Paris gab es einiges zu staunen für Ludwig Fuhr. Das Tennistalent aus dem Martinsheimer Ortsteil Enheim hatte dort zum Jahreswechsel an einem internationalen Turnier der Tennis Europe Junior Tour teilgenommen, wo der Elfjährige aufgrund seiner zuvor erreichten Punkte starten durfte. In der französischen Hauptstadt hatten sich Europas beste Spieler der Altersklasse U12 gemessen.

„Es war eine super Erfahrung. Das Turnier war wirklich auf höchstem Niveau. Da waren lauter richtig gute Jungen am Start“, erzählt Ludwigs Mutter, Jasmin Fuhr. Für ihren Sprössling war angesichts der großen Konkurrenz in der ersten Runde des 32er Hauptfeldes Endstation. Bei dem im Stadtteil Boulogne ausgetragenen Wettbewerb musste sich Fuhr dem Franzosen Theo Papamalamis trotz großen Kampfs mit 6:7 und 3:6 geschlagen geben.

„Ich habe mein Bestes gegeben und kann mir keinen Vorwurf machen.“ Ludwig Fuhr über sein frühes Aus in Paris

„Das Spiel bot viele lange Ballwechsel. Es ging oft über Einstand, Ludwig hat sehr gut gespielt, eigentlich keine großen Schwächen gezeigt“, berichtet Jasmin Fuhr.

Doch der Franzose sei etwas älter und auch körperlich stärker gewesen. Papamalmis schaffte es nach dem Sieg über Fuhr bis ins Halbfinale des erlesenen Feldes. Im Finale standen zwei junge Tschechen.

Keineswegs geknickt sei der junge Tenniscrack deswegen gewesen, der in der bayerischen Rangliste Platz 7 und in Deutschland Platz 27 seines Jahrgangs belegt. „Er hat gesagt: 'Ich habe mein Bestes gegeben und kann mir keinen Vorwurf machen'. Er wusste, dass er Vollgas geben muss“, sagt die Mutter über die Gefühlslage ihres für den TV Fürth spielenden Sohnes.

Nach dem Ausscheiden hätte Ludwig Fuhr in Paris eine Art Trostrunde spielen können, doch darauf verzichtete die Familie. „Das hätte sich ziemlich lange hingezogen. Der Aufwand und die Kosten waren uns da zu viel“, so Jasmin Fuhr.

Sie zeigte sich beeindruckt vom Niveau und vom Umfeld, das noch einmal eine ganz andere Welt sei, als man sie in Deutschland im Nachwuchstennis kenne. „Davon sind wir noch meilenweit entfernt.“ Fast jeder Teilnehmer habe mehrere Trainer, es herrsche absolute Disziplin, schwächere Spieler habe es nicht gegeben.

Einige Tage später schlug Ludwig dann bei einem Turnier der deutschen Jugendrangliste in der Altersklasse 12 in Köln auf. Dort erreichte der junge Enheimer das Halbfinale. In den nächsten Wochen geht es im Turnierplan der Fuhrs weiter: Es stehen unter anderem Einladungsturniere in Leimen, Mülheim oder Taufkirchen an, wo sich Ludwig wieder mit starken Nachwuchsspielern messen wird.