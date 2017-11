Stadelschwarzach wird noch eingeholt

Kreisklasse 2 Schweinfurt

TSV/DJK Wiesentheid II – DJK Oberschwarzach II abges. FT Schweinfurt II – SG Frankenwinheim/Schallfeld 9:2 SC Brünnau – FC Reupelsdorf 6:2 DJK Stadelschwarzach – TSV Grettstadt 3:3 FV Türkgücü Schweinfurt – TSV Heidenfeld 5:1 SV Kirchschönbach – Türkiyemspor SV 12 SW 2:3 Röthlein/Schwebheim – SG Castell/Wiesenbronn 1:7

1. (1.) DJK Stadelschwarzach 13 11 2 0 44 : 19 35 2. (2.) TSV Grettstadt 13 10 2 1 40 : 21 32 3. (5.) FT Schweinfurt II 13 7 0 6 42 : 24 21 4. (6.) Türkiyemspor SV 12 SW 12 6 2 4 34 : 31 20 5. (7.) SG Castell/Wiesenbronn 12 5 4 3 38 : 24 19 6. (3.) TSV Heidenfeld 12 6 1 5 26 : 23 19 7. (4.) FC Reupelsdorf 12 5 4 3 24 : 24 19 8. (9.) SC Brünnau 13 4 3 6 25 : 29 15 9. (8.) SV Kirchschönbach 14 4 3 7 26 : 32 15 10. (11.) FV Türkgücü Schweinfurt 12 4 1 7 35 : 41 13 11. (10.) SG Frankenwinheim/Schallfeld 13 2 7 4 28 : 37 11 12. (12.) TSV/DJK Wiesentheid II 11 2 3 6 22 : 31 9 13. (13.) FC Röthlein/Schwebheim 12 2 2 8 17 : 39 8 14. (14.) SV-DJK Oberschwarzach II 10 0 2 8 14 : 40 2

DJK Stadelschwarzach – TSV Grettstadt 3:3 (2:1). Im Spitzenspiel hatte Tabellenführer Stadelschwarzach die Gäste spätestens nach deren frühem Platzverweis im Griff. Die 3:1-Führung durch Torjäger Rene Rottendorf schien da nur logisch. Dennoch verkürzte Grettstadt nach einem Konter und glich nach einem Standard sogar noch in letzter Minute aus. Trotz zweier verschenkter Punkte war DJK-Trainer Felix Manger nicht unzufrieden, denn sein Team hat den einzigen Verfolger so doch auf Distanz gehalten.

Tore: 0:1 Julian Östreicher (18.), 1:1 Rene Rottendorf (22.), 2:1 Rene Rottendorf (37.), 3:1 Rene Rottendorf (53.), 3:2 Julian Östreicher (72.), 3:3 Ralf Götz (90.). Gelb-Rot: Thomas Hohner (Grettstadt, 28., wiederholtes Foulspiel).

SC Brünnau – FC Reupelsdorf 6:2 (2:1). Trotz schwieriger Platzverhältnisse entwickelte sich eine ansehnliche Partie, in der Brünnau besonders nach Standardsituationen große Gefahr ausstrahlte. Fünf der sechs Tore fielen auf diese Weise. Reupelsdorf konnte zweimal verkürzen, die Gastgeber hatten aber stets die passende Antwort.

Tore: 1:0 Daniel Krohr (27.), 2:0 Sebastian Ross (36.), 2:1 Kamil Halilibram (43.), 3:1 Michael Weiglein (49.), 3:2 Hassan Bilal (60.), 4:0 Stefan Rothenanger (62.), 5:2 Stefan Rothenanger (79.), 6:2 Stefan Rothenanger (90.). Gelb-Rot: Eugen Müller (Reupelsdorf, 83., Nachtreten).

SV Kirchschönbach/Prichsenstadt – Türkiyemspor SV 12 SW 2:3 (1:1). Die Kirchschönbacher leisteten sich eine ärgerliche Niederlage. Zweimal waren sie in Führung gezogen, aber sie ließen sich von den Gästen zu oft auskontern. Zudem vergaben sowohl vor dem 2:2 als auch nach dem 2:3 Andreas Löbl oder Patrick Stowasser beste Torgelegenheiten für die Heimelf.

Tore: 1:0 Mike Heming (20.), 1:1 Alexander Tolstoj (30.), 2:1 Mike Heming (50.), 2:2 Alexander Tolstoj (68., Foulelfmeter), 2:3 Bahattin Demirkan (80.).

FC Röthlein/Schwebheim – SG Castell/Wiesenbronn 1:7 (0:3). Auf schwerem Terrain hatte Castell/Wiesenbronn früh klare Verhältnisse geschaffen. Röthlein setzte zwar in der Offensive durchaus Akzente, wie SG-Trainer Oliver Koch sagte, war aber defensiv zu anfällig. So gewann der Aufsteiger auch in dieser Höhe verdient.

Tore: 0:1 Patrick Gnebner (5.), 0:2 Marco Meyer (11.), 0:3 Andreas Herrmann (19.), 0:4 Tobias Gnebner (50.), 1:4 Lukas Pohli (60.), 1:5 Oliver Koch (70.), 1:6 Andreas Herrmann (75.), 1:7 Thomas Gaubitz (89.).

TSV/DJK Wiesentheid II – DJK Oberschwarzach II ausgefallen. Kein Fußball in Wiesentheid. Oberschwarzachs Reserve musste die Begegnung wegen Personalmangels absagen.

Restprogramm

FT Schweinfurt II – SG Frankenwinheim/Schallfeld 9:2 (4:1). Tore: 1:0 Julius Herrmann (12.), 2:0 Julius Herrmann (15.), 3:0 Dominik May (24.), 4:0 Tyrell Watson (36.), 4:1 Stefan Sperling (42.), 5:1 Thomas Hauch (55.), 6:1 Tyrell Watson (56.), 6:2 Markus Gernert (58.), 7:2 Jonni Romaker (80.), 8:2 Tyrell Watson (84.), 9:2 Tyrell Watson (86.).

Türkgücü Schweinfurt – TSV Heidenfeld 5:1 (2:1). Tore: 0:1 Benedikt Graf (4.), 1:1 Martinez Dago (20.), 2:1 Papuss Diaby (28.), 3:1 Martinez Dago (67.), 4:1 Rayif Zeyrek (69.), 5:1 Rayif Zeyrek (90.).