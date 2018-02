Spitzenreiter mit Mühe

HANDBALL

Bezirksoberliga Männer

DJK Waldbüttelbrunn II – TV Großlangheim 28:17 DJK Rimpar III – TSV Lohr II 17:27 SV Michelfeld – HSG Volkach 29:25 TSV Partenstein – TV Gerolzhofen 36:22

1. (2.) SV Michelfeld 16 13 1 2 439 : 389 27 : 5 2. (1.) TSV Rödelsee 14 13 0 1 426 : 367 26 : 2 3. (4.) TSV Lohr II 15 9 1 5 421 : 371 19 : 11 4. (3.) TV Gerolzhofen 16 9 1 6 486 : 453 19 : 13 5. (6.) TSV Partenstein 15 8 0 7 392 : 354 16 : 14 6. (5.) MHV Schweinfurt 15 7 1 7 453 : 447 15 : 15 7. (9.) DJK Waldbüttelbrunn II 15 7 0 8 398 : 411 14 : 16 8. (7.) FC Bad Brückenau 15 7 0 8 431 : 429 14 : 16 9. (8.) HSG Volkach 16 6 2 8 430 : 433 14 : 18 10. (10.) TG Höchberg 15 5 2 8 389 : 417 12 : 18 11. (11.) DJK Rimpar III 16 3 0 13 387 : 450 6 : 26 12. (12.) TV Großlangheim 16 1 0 15 332 : 463 2 : 30

DJK Waldbüttelbrunn II – TV Großlangheim 28:17 (12:8). Personell geschwächt lief Großlangheim am Sumpfler schnell einem Rückstand hinterher. „In Abwehr und Angriff fehlte uns die Koordination, nachdem wir in der Mitte keinen Stammspieler mehr hatten“, erklärte Sebastian Sterk. Nur teilweise sei es den Seinen gelungen, gute Spielzüge vorne zu zeigen. „Gekämpft haben wir trotzdem“, hob der Spielertrainer den Willen seiner Mannschaft hervor. Zur Halbzeit lagen die Gäste nur mit vier Toren hinten. Positiv sei die Leistung von Torhüter Michael Sterk gewesen. „Ohne ihn hätten wir wahrscheinlich höher verloren“, so der Spielertrainer.

Großlangheim: Fröstl 5, J. Dürr 5/3, N. Dürr 4, Pfannes 2, Nicola 1.

Bezirksoberliga Frauen

HSG Volkach – VfL SF Bad Neustadt 19:16 TG Höchberg – TSV Lohr 27:16 TV Marktsteft – TG Höchberg 21:18 TG Heidingsfeld – TSV Lohr 18:15

1. (1.) HSG Volkach 12 12 0 0 284 : 201 24 : 0 2. (2.) TV Großlangheim 13 7 1 5 289 : 261 15 : 11 3. (4.) TV Marktsteft 12 7 0 5 278 : 258 14 : 10 4. (3.) SpVgg Giebelstadt 13 6 1 6 299 : 271 13 : 13 5. (6.) VfL SF Bad Neustadt 13 5 2 6 273 : 316 12 : 14 6. (5.) TSV Lohr 14 6 0 8 292 : 311 12 : 16 7. (7.) HG Maintal 12 4 3 5 245 : 247 11 : 13 8. (8.) TG Heidingsfeld 13 5 1 7 277 : 302 11 : 15 9. (9.) SG Dettelbach/Bibergau 14 4 1 9 269 : 318 9 : 19 10. (10.) TG Höchberg 12 3 1 8 239 : 260 7 : 17

HSG Volkach – VfL SF Bad Neustadt 19:16 (9:7). Volkachs Trainer Marcus Müller war trotz des Sieges unzufrieden: „Nur fünf Minuten lang am Anfang und Mitte der zweiten Halbzeit haben wir gut gespielt.“ Ansonsten habe sein Team den Gegner zu einfachen Toren eingeladen. „Wir haben nur das Nötigste gemacht. Das war nicht die Leistung eines Tabellenführers“, meinte Müller. Kurz nach Seitenwechsel gelang den Gästen sogar der Ausgleich zum 10:10. Danach besannen sich die Gastgeberinnen für kurze Zeit auf ihre Stärken. „Im nächsten Spiel in Lohr muss eine Steigerung her“, so Müller.

Volkach: Wagenhäuser 6/1, Schuster 3, Scheller 2, Krämer 2, Teresa Werner 2, Hanna Werner 1, Wirsching 1, Schlachter 1/1, Weickert 1.

TV Marktsteft – TG Höchberg 21:18 (11:8). Mit dem sechsten Sieg in Serie kletterte Marktsteft auf Platz drei. Die Gastgeberinnen lagen bereits mit 6:2 vorne, doch lief fünf Minuten lang wenig zusammen, wodurch Höchberg mit einer 5:0-Serie die Führung übernahm. Danach erzielten die Gäste bis zum Seitenwechsel nur noch ein Tor, so dass sich die Stefterinnen die Führung zurückholten. Diese war dann über die gesamte zweite Hälfte knapp, weshalb de Gastgeberinnen bis zum Schluss konzentriert bleiben mussten.

Marktsteft: Lenzer 6/5, Hertlein 5/1, Dennerlein 3, Wendel 2, Müller-Scholden 2, Reinertz 1, Möslein 1, Hirsch 1.