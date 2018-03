Spitzenmannschaften lassen keine Federn

A-Klasse 3 Würzburg

SSV Kitzingen II – Bayern Kitzingen II 1:1 Dettelbach/Ortsteile II – Buchbrunn/Mainstockh. II abg. SV Sickershausen II – TSV Repperndorf abg. DJK Effeldorf – SV Erlach/Sulzfeld II 1:3 SC Schernau – FC Iphofen 1:3 SV Markt Einersheim – TSV Gerbrunn II 6:0

1. (1.) FC Iphofen 15 12 1 2 40 : 11 37 2. (3.) SV Markt Einersheim 13 9 1 3 32 : 17 28 3. (4.) SV Erlach/Sulzfeld II 13 8 3 2 37 : 14 27 4. (2.) TSV Repperndorf 13 7 4 2 34 : 19 25 5. (5.) SC Schwarzach II 15 7 3 5 28 : 30 24 6. (6.) Dettelbach und Ortsteile II 12 7 2 3 28 : 18 23 7. (7.) Buchbrunn/Mainstockheim II 15 6 4 5 31 : 29 22 8. (8.) SSV Kitzingen II 13 5 3 5 26 : 23 18 9. (9.) DJK Effeldorf 15 5 2 8 22 : 27 17 10. (10.) TSV Gerbrunn II 17 4 1 12 24 : 50 13 11. (11.) SV Sickershausen II 13 3 2 8 20 : 36 11 12. (12.) SC Schernau 15 3 1 11 20 : 46 10 13. (13.) Bayern Kitzingen II 15 1 3 11 12 : 34 6

Die Spitzenmannschaften ließen am Ostersamstag wenig zu. So gewann Markt Einersheim souverän mit 6:0 gegen die „zweite Garnitur“ aus Gerbrunn. Bereits zum Pausentee lag die Zehnder-Elf sicher mit 4:0 in Front. „Nach dem Seitenwechsel spielten wir nicht mehr so konzentriert, hatten aber noch genügend Chancen, um das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten“, kommentierte der Einersheimer Patrick Radant.

Auch Tabellenführer Iphofen ließ in Schernau nichts anbrennen. Jedoch tat er sich sehr lange gegen eine kampfstarke und defensiv eingestellte Hausherrenmannschaft schwer. „Wir erlaubten dem Gegner in einer Phase nach unserer 2:0-Führung auch noch den Ehrentreffer. Danach war es natürlich noch schwieriger, die Begegnung sicher nach Hause zu bringen. Am Ende war unser Sieg aufgrund der spielerisch besseren Möglichkeiten jedoch hochverdient,“ so FC-Sportleiter Sebastian Dörr.

Die Effeldorfer DJK lieferte den Gästen aus Erlach/Sulzfeld im ersten Durchgang eine ausgeglichene Partie. „Nach der Pause jedoch setzte sich das technisch bessere Spiel der Gäste immer mehr in Szene, so dass der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung geht,“ so der faire Kommentar der Hausherren durch Bruno Weiler.

SSV Kitzingen II – Bayern Kitzingen II 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Tobias Böhm (55.), 1:1 Maximilian Mergenthaler (74.).

SC Schernau – FC Iphofen 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Julius Straub (11.), 0:2 Sebastian Störk (37.), 1:2 Philipp Holzapfel (62.), 1:3 Oliver Iff (84.).

DJK Effeldorf – SV Erlach/Sulzfeld II 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Björn Kraener (9.), 1:1 Marc Ungetüm (40.), 1:2 Christopher Sieber (76.), 1:3 Johannes Schmitt (86.). Besonderheit: Gelb-Rot: Raphael Troll (84., Erlach)

SV Markt Einersheim – TSV Gerbrunn II 6:0 (4:0). Tore: 1:0 Patrick Teufel (9.), 2:0 Thomas Volkamer (14.), 3:0 Patrick Teufel (28.), 4:0 Tobias Zehnder (41.), 5:0 Patrick Teufel (51.), 6:0 Florian Ittner (60.). .