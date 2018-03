Spaß macht es so nicht

Der Fußball ruht für ein weiteres Wochenende in den unterfränkischen Spielklassen. Schon am Mittwoch und damit ungewöhnlich früh hat Bezirksvorsitzender Jürgen Pfau nach zuletzt einigen Tagen mit zweistelligen Minusgraden entschieden, die Partien komplett abzusagen. Was sagen die Vereine dazu? Der Großteil begrüßt die Entscheidung, auch weil zuletzt aufgrund der Kälte und vieler Erkrankter kaum an geordnetes Training zu denken war.

Mancher der von uns Befragten hätte kein Problem gehabt, am Sonntag bereits um Punkte anzutreten. Interessant ist, dass etwa Trainer wie Markus Hartsch (SV Hoheim) oder Erwin Klafke (FC Hopferstadt) lieber für Mittwochsspiele plädieren, als unter diesen Verhältnissen zu spielen. Hartsch geht noch weiter und fragt, warum man nicht, statt im unliebsamen März und November zu kicken, den Sommer hernimmt und durchspielt.

Der Hartgesottene

Patrick Gnebner (Trainer TSV Abtswind II, Kreisliga): Wir müssen es so nehmen, aber so zeitig hätte ich den Spieltag nicht abgesagt. Man hätte es probieren und den Vereinen überlassen können, abzusagen. Wir haben ja vorigen Sonntag schon gegen Altbessingen gespielt. Das war sicher nicht optimal, aber es ging. Ich habe schon auf härteren Böden gespielt. Das Training war in letzter Zeit schwierig, da war das Laufen auf Asphalt fast angenehmer, als auf dem Platz zu trainieren.

Der Kreative

Fabian Gärtner (Trainer FC Eibelstadt, Kreisliga): Um diese Zeit sind die Bedingungen immer schlecht. Bei uns auf dem Platz würde es wohl gehen, aber wenn es wärmer wird und regnet, hat es kaum Sinn zu spielen. Grundsätzlich war es draußen schon brutal kalt in den letzten Tagen. Wir hatten Glück, dass wir mittwochs die Halle nutzen konnten. Hin und wieder sind wir auch nach Würzburg in den Soccer Dome oder haben einen Lauf gemacht. Ich verstehe nicht, warum man die Nachholspiele nicht generell unter der Woche ansetzt, statt an Ostern oder Christi Himmelfahrt. An den Feiertagen zu spielen ist gerade für die Leute mit Familie nicht so einfach.

Der Gesundheitsbewusste

Markus Hartsch (Trainer SV Hoheim, Kreisklasse): Es ist schwierig für den Verband: absagen oder nicht. Ich war aber überrascht, denn den Temperaturen nach soll es ja wärmer werden. Unter der Woche hatte ich das Training abgesagt; wenn es so kalt ist, geht das doch sofort auf die Gesundheit. Das ging zuletzt wohl fast allen Vereinen so. Ich befürchte, dass wir auch in den nächsten 14 Tagen nicht spielen, wenn es milder wird und Regen kommt. Ich verstehe nicht, warum wir nicht im Sommer – im Juni oder im Juli – spielen. Man sollte die Runde am 1. April anfangen und am 1. November beenden. Unter der Woche kann man auch spielen. Aber da haben wieder einige Vereine was dagegen. Allen kann man es nicht recht machen.

Der Spaßfußballer

Erwin Klafke (Trainer FC Hopferstadt, Kreisliga): Ich finde es sehr gut dass der Verband schon so früh abgesagt hat. Er ist ja auch gegenüber den Spielern in der Pflicht, sie zu schützen. Ich spiele lieber Mittwochabend, wenn es wärmer ist. Fußball soll Spaß machen – bei der Kälte ist es ein Unding. Jetzt konnte man sich gut nach der Absage richten. Als Trainer willst du die Mannschaft gut vorbereitet in das erste Spiel schicken. Generell waren die letzten Wochen schwierig für uns. Wir haben in der Vorbereitung vielleicht zweimal auf dem Platz trainiert und sind ab und zu mal in die Halle.

Der Realistische

Wolfgang Schneider (Trainer SC Schwarzach, Bezirksliga): Die rechtzeitige Absage habe ich begrüßt, weil man bei solchen Temperaturen wie zuletzt kaum mal 30 Minuten joggen kann. Es ist nachvollziehbar, damit die Klubs Planungssicherheit haben. Wenn du angeschlagene Spieler hast, bist du natürlich froh, dass es ausfällt. Dafür müssen wir jetzt die Kröte mit den Englischen Wochen schlucken. Was das Training betrifft, hatten wir noch Glück, da wir in Stadtschwarzach einen ganz guten Trainingsplatz haben. Wir mussten nur ganz wenige Einheiten auf Asphalt machen. Wie es weitergeht, muss man mal sehen. Wir können nicht absagen, denn für uns stehen jetzt drei Auswärtsspiele in Folge an.