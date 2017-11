Sonderhofen gelingen alle Neune

Kreisliga 1 Würzburg

TSV Güntersleben – TSV Sulzfeld 3:0 ETSV Würzburg – SSV Kitzingen 1:0 SV Heidingsfeld – FC Würzburger Kickers III 2:0 SG Buchbrunn/Mainstockheim – SB DJK Würzburg 2:1 TSV Reichenberg – SpVgg Giebelstadt 5:4 FC Eibelstadt – FC Hopferstadt 1:0 TSV Rottenbauer – SV Sonderhofen 0:9 Dettelbach und Ortsteile – SB Versbach 2:1

1. (1.) Dettelbach und Ortsteile 15 12 1 2 29 : 12 37 2. (2.) SSV Kitzingen 14 10 2 2 33 : 15 32 3. (3.) SV Heidingsfeld 15 9 3 3 34 : 10 30 4. (4.) ETSV Würzburg 15 7 4 4 27 : 17 25 5. (5.) SG Buchbrunn/Mainstockheim 16 7 4 5 26 : 25 25 6. (6.) FC Eibelstadt 15 7 3 5 23 : 20 24 7. (7.) SV Sonderhofen 15 5 7 3 34 : 16 22 8. (9.) TSV Güntersleben 15 7 1 7 26 : 31 22 9. (8.) SpVgg Giebelstadt 16 6 1 9 35 : 42 19 10. (10.) FC Würzburger Kickers III 15 4 6 5 27 : 29 18 11. (11.) SB DJK Würzburg 15 5 1 9 23 : 29 16 12. (12.) TSV Sulzfeld 14 5 0 9 24 : 31 15 13. (13.) SB Versbach 14 4 3 7 18 : 27 15 14. (14.) TSV Reichenberg 13 5 0 8 21 : 34 15 15. (15.) FC Hopferstadt 14 2 4 8 18 : 28 10 16. (16.) TSV Rottenbauer 15 2 2 11 19 : 51 8

ETSV Würzburg – SSV Kitzingen 1:0 (1:0). Der robuste ETSV wurde zum Stolperstein für die Kitzinger, die an diesem Tag nie so richtig zu ihrem Spiel fanden. Daran hatte die aufmerksame Würzburger Abwehr ihre Anteile. Ein feiner Treffer Michael Grüners, der aus 25 Metern aus der Drehung einfach draufhielt, bescherte der Heimelf schon nach einer halben Stunde den Siegestreffer. Die Führung beflügelte den ETSV. Nach 40 Minuten ließ Grüner die Riesenchance zum 2:0 aus. Einmal benötigten die Gastgeber auch etwas Glück. Als die Abwehr einmal nicht im Bilde war, parierte Torwart Stefan Kunze prächtig gegen Kitzingens Steffen Metz (58.).

Tor: 1:0 Michael Grüner (33.).

TSV Güntersleben – TSV Sulzfeld 3:0 (1:0). Der dritte Sieg in Folge war ein verdienter für Güntersleben. Mit Christian Schebleins frühem 1:0 drängte Sulzfeld zwar bereits im ersten Abschnitt. Doch die Abwehr der Gastgeber um Torwart Thomas Süßner und die Innenverteidiger Timo Drösler und Niklas Scheler stand sicher. In der zweiten Hälfte ließ zwar Johannes Weeth erst eine Großchance aus (47.), aber mit Wolfgang Stütz' 2:0 zur rechten Zeit ließ sich Güntersleben nicht mehr vom Kurs abbringen.

Tore: 1:0 Christian Scheblein (5.), 2:0 Wolfgang Stütz (59.), 3:0 Christian Scheblein (70.).

TSV Rottenbauer – SV Sonderhofen 0:9 (0:6). Einen Kantersieg errang Aufsteiger Sonderhofen beim Tabellenletzten. Die Heimelf besaß zu Beginn zwei gute Szenen, doch nach dem Elfmeter und den gleich darauf folgenden drei Sonderhöfer Treffer war Rottenbauers Widerstand gebrochen. „Das war kein Kreisliga-Niveau“, sagte TSV-Informant Felix Gundermann enttäuscht. Der SV Sonderhofen wollte laut Trainer Uwe Göb unbedingt gewinnen, so leicht hatte er sich das Ganze aber nicht vorgestellt. „Wir haben gut gespielt. Wenn die Spieler es nur immer so umsetzen würden, was wir besprochen haben.“

Tore: 0:1 Philipp Dopf (15., Foulelfmeter), 0:2 Alexander Kreußer (17.), 0:3 Björn Seubert (20.), 0:4 Philipp Dopf (24.), 0:5 Simon Karl (38.), 0:6 Björn Seubert (43.), 0:7 Simon Karl (69.), 0:8 Philipp Dopf (78.), 0:9 Björn Seubert (82.).

TSV Reichenberg – SpVgg Giebelstadt 5:4 (3:2). Beim Tag der offenen Tore in Reichenberg zeigten beide Mannschaften deutlich, dass sie mit schlechtesten Abwehrreihen haben. Die Zuschauer freute es, die Reichenberger am Ende auch. TSV-Spielertrainer Sven Krönlein nannte das Ganze „ein Spiel ohne Mittelfeld, ein Ergebnis von 8:6 wäre auch möglich gewesen“. Und Krönlein gab auch zu, dass er selbst nach einem Foul an Benni Kemmer mit der Gelben Karte (47.) gut davon gekommen sei. „Da hätte es auch Rot oder Elfmeter geben können.“

Tore: 0:1 Benjamin Kemmer (16.), 1:1 Florian Holstein (20.), 1:2 Benjamin Kemmer (30.), 2:2 Maximilian Kerner (38.), 3:2 Sven Krönlein (45.), 4:2 Lukas Brand (57., Handelfmeter), 4:3 Brian Vincent (64.), 5:3 Lukas Brand (76.), 5:4 Benjamin Hammonds (80.).

SG Buchbrunn/Mainstockheim – DJK Würzburg 2:1 Das Duell von SG-Spielertrainer Martin Markowski mit seinem früheren Verein wurde vor allem im zweiten Abschnitt eine hitzige und nicklige Angelegenheit. Zu den zwei Platzverweisen musste Schiedsrichter Simon Keller (Stetten) insgesamt noch zwölf Mal Gelb zücken. Die Gastgeber verdienten sich zunächst das 1:1. Nach Herbarths Kopfball zum 2:1 wurde es heiß. Von den Gästen kam im zweiten Durchgang nicht mehr viel, Buchbrunn verpasste das dritte Tor, das wohl die Gemüter etwas beruhigt hätte. „Da war richtig Feuer drin, es war kein schönes Spiel“, fand SG-Trainer Markowski.

Tore: 0:1 Marcel Gütte (8.), 1:1 Daniel Schmillen (35.), 2:1 Merlin Herbarth (59.). Rot: Erhan Erdogan (Würzburg, 86., grobes Foulspiel). Gelb-Rot: Marvin Funk (Würzburg, 89., Foulspiel).

FC Eibelstadt – FC Hopferstadt 1:0 (1:0). „Ein dreckiger Sieg“, so bewertete Eibelstadts Spielertrainer Fabian Gärtner das 1:0 seiner Elf. Dabei war sie zu Beginn klar besser. Thomas Königs feiner Schlenzer aus gut 16 Metern war der gerechte Lohn ge-gen die zunächst harmlosen Gäste. Die schickten im zweiten Abschnitt Verteidiger Marius Graf als zusätzlichen Stürmer in den Angriff. Mit den nun folgenden vielen langen Bällen bekam Eibelstadt Probleme, blieb jedoch ohne Gegentreffer. Auch wenn Hopferstadts Philipp Metzger beim Lattenschuss ganz knapp vor einem Erfolg stand (80.).

Tor: 1:0 Thomas König (34.).

Dettelbach und Ortsteile – SB Versbach 2:1 (0:0). Nicht mit Glanz, aber irgendwie gewinnt Dettelbach derzeit seine Spiele. „Wir sind zurzeit so geschlossen und stark, dass uns auch ein später Ausgleich wie diesmal nicht aus der Bahn wirft“, sagte Dettelbachs Sportleiter Hugo Holzapfel. Seine Elf tat sich gegen recht defensive Versbacher trotz mancher guter Gelegenheit schwer. Die beste vergab Daniel Barth, als er frei stehend über den Kasten schoss (70.). Mit schönem Seitfallzieher traf Lukas Bock wenig später zum 1:0, doch ein Abstauber-Tor nach einem Freistoß brachte das 1:1. Entschlossenheit zeigte Julian Deinlein kurz darauf. Sein Schuss war im Netz gelandet, doch Bruchteile zuvor hatte der Unparteiische auf Elfmeter entschieden. Deinlein fackelte nicht lange und beförderte den Elfer auch noch ins Netz (88.).

Tore: 1:0 Lulas Bock (70.), 1:1 Johannes Popp (81.), 2:1 Julian Deinlein (88., Handelfmeter).

Restprogramm

SV Heidingsfeld – Würzburger Kickers III 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Sahin Cangul (45+1.), 2:0 Rene Hartmann (61.).