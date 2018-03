Sickershausen wird zum Stolperstein

SV Sickershausen II – SV Erlach/Sulzfeld II 3:2 TSV Gerbrunn II – SC Schernau 2:1 SC Schwarzach II – SSV Kitzingen II 2:2 Bayern Kitzingen II – SV Markt Einersheim 1:4 TSV Repperndorf – Dettelbach und Ortsteile II 4:0 FC Iphofen – DJK Effeldorf 2:0

1. (1.) FC Iphofen 13 10 1 2 35 : 10 31 2. (5.) TSV Repperndorf 13 7 4 2 34 : 19 25 3. (6.) SV Markt Einersheim 12 8 1 3 26 : 17 25 4. (2.) SV Erlach/Sulzfeld II 12 7 3 2 34 : 13 24 5. (4.) SC Schwarzach II 15 7 3 5 28 : 30 24 6. (3.) Dettelbach und Ortsteile II 12 7 2 3 28 : 18 23 7. (7.) Buchbrunn/Mainstockheim II 15 6 4 5 31 : 29 22 8. (9.) SSV Kitzingen II 12 5 2 5 25 : 22 17 9. (8.) DJK Effeldorf 14 5 2 7 21 : 24 17 10. (10.) TSV Gerbrunn II 16 4 1 11 24 : 44 13 11. (12.) SV Sickershausen II 13 3 2 8 20 : 36 11 12. (11.) SC Schernau 14 3 1 10 19 : 43 10 13. (13.) Bayern Kitzingen II 13 1 2 10 11 : 31 5

Der Tabellenvorletzte aus Sickershausen sorgte an diesem Spieltag für eine faustdicke Überraschung. Gegen den Tabellenzweiten, die Kombination aus Erlach/Sulzfeld II siegten die kampfstarken Hausherren mit 3:2-Toren. „Nach der Pause konnten wir uns steigern, doch es wollte einfach nichts gelingen. Selbst einen Elfmeter vergaben wir an diesem Tag,“ so SV-Informant Steffen Forstner. „Der Sieg für die Hausherren war deshalb nicht ganz unverdient.“

Auch der TSV Repperndorf lässt aufhorchen. Im Verfolgerduell gegen die Zweite aus Dettelbach siegte der TSV deutlich mit 4:0-Toren. Im ersten Durchgang sahen die Fans aus beiden Lagern einen offenen Schlagabtausch. Nach der 1:0-Führung für die Gastgeber in der 50. Spielminute durch Daniel Przyklenk öffnete der Gast seine Abwehr und stellte um. Dies nutzte Repperndorf gnadenlos aus und erzielte Treffer für Treffer, was mit dem Sprung auf Platz zwei belohnt wurde.

SV Sickershausen II – SV Erlach/Sulzfeld II 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Simon Bock (37.). 1:1 Sandro Friedel (44.)., 2:1 Mathias Kasper (64.), 3:1 Juston Mariano (84:9, 3:2 Raphael Troll (90+2). Besonderheit: SV-Keeper Martin Fink hält in der 80. Minute einen Foulelfmeter)

TSV Gerbrunn II – SC Schernau 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Johannes Balkenhol (47.), 2:0 Johannes Balkenhol (62.), 2:1 Philipp Holzapfel (80.).

FC Iphofen – DJK Effeldorf 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Christoph Weigand (60.), 2:0 Christoph Weigand (69.).

SC Schwarzach II – SSV Kitzingen II 2:2 (1:0) Tore: 1:0 Rico Repmann (31.), 1:1 Frederik Metzger (47.), 2:1 Tobias Felix (66.) 2:2 Simon Kartal (58.).

Bayern Kitzingen II – SV Markt Einersheim 1:4 (0:1). Tore: 0:1 Tobias zehnder (11.). 0:2 Sascha Gerhardt (51.), 1:2 Davide De Luca (63.), 1:3 Mathias Firnbach (70.),1:4 Christian Böhm (90.+2).

TSV Repperndorf – Dettelbach und Ortsteile II 4:0 (0:0). Tore: 1:0 Daniel Przyklenk (60.), 2:0 Patrick Kropp (78.), 3:0 Daniel Koch (85.), 4:0 Paulo Monteiro (89.).