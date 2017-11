Sickershausen entrinnt der Sieg

Kreisklasse 1 Würzburg

TSV Grombühl – SV Bergtheim 2:4 SV Oberpleichfeld/Dipbach – TSG Estenfeld 0:3 VfR Bibergau – TSV Lengfeld II 1:4 TG Höchberg II – ASV Rimpar II 4:1 SV Kürnach – TSV Unterpleichfeld II 1:2 TSV Biebelried – SV Oberdürrbach 1:0 Burggrumbach/Erbshausen – SV Veitshöchheim 9:2

1. (1.) TSG Estenfeld 13 11 0 2 35 : 16 33 2. (3.) Burggrumbach/Erbshausen 13 7 4 2 38 : 22 25 3. (6.) TSV Lengfeld II 13 7 2 4 31 : 20 23 4. (2.) SV Kürnach 13 7 2 4 29 : 23 23 5. (4.) SV Veitshöchheim 13 6 3 4 26 : 32 21 6. (5.) SV Oberdürrbach 13 5 5 3 29 : 22 20 7. (7.) TSV Unterpleichfeld II 12 6 1 5 26 : 21 19 8. (8.) SV Bergtheim 12 5 2 5 28 : 26 17 9. (9.) TSV Biebelried 12 5 1 6 20 : 21 16 10. (12.) TG Höchberg II 13 4 3 6 23 : 24 15 11. (10.) ASV Rimpar II 12 4 1 7 27 : 36 13 12. (11.) SV Oberpleichfeld/Dipbach 13 3 4 6 18 : 29 13 13. (13.) TSV Grombühl 13 1 4 8 16 : 30 7 14. (14.) VfR Bibergau 13 1 2 10 16 : 40 5

VfR Bibergau – TSV Lengfeld II 1:4 (1:2). Bibergau lieferte der Landesligareserve einen Kampf auf Augenhöhe. Erst der Treffer zum 1:2 – ein Freistoß Dominik Szabos aus 40 Metern, der rechts unten einschlug – warf die Heimelf aus der Bahn. Zwar mühte sie sich nach Kräften, es gelang aber kaum mehr etwas.

Tore: 0:1 Thomas Döllinger (13.), 1:1 Markus Ebert (30.), 1:2 Dominik Szabo (38.), 1:3 Alex Kagoda (58.), 1:4 Nico Kerl (90.); Gelb-Rot: Simon Roth (Lengfeld, 72., wiederholtes Foulspiel).

TSV Biebelried – SV Oberdürrbach 1:0 (0:0). Mit großer Lauffreude und aggressivem Zweikampfverhalten ließ Biebelried den Gegner nicht zur Entfaltung kommen. Der TSV spielte schnörkellos in die Spitze, vergab aber mehrmals die Chance zur Führung. Die gelang erst Samba Jallow, als er Gästetorwart Sebastian Weigl umkurvte und den Ball einschob.

Tor: 1:0 Samba Jallow (73.).

Kreisklasse 2 Würzburg

Ochsenfurter FV – FG Marktbreit/Martinsheim II 0:1 SV Hoheim – TSV Gerbrunn 4:2 SG Seinsheim/Nenzenheim – TSV Mainbernheim 1:4 SV Geroldshausen – TSG Sommerhausen 2:0 SV Sickershausen – SpVgg Gülchsheim 2:2 SV Bütthard – SV Willanzheim 6:3 SV Gelchsheim – SC Mainsondheim abges.

1. (1.) SV Geroldshausen 13 10 1 2 34 : 16 31 2. (2.) SV Willanzheim 13 8 2 3 41 : 26 26 3. (3.) SV Sickershausen 11 8 1 2 33 : 11 25 4. (4.) SpVgg Gülchsheim 12 6 6 0 34 : 16 24 5. (5.) SV Bütthard 12 7 3 2 33 : 15 24 6. (6.) SV Hoheim 13 5 4 4 30 : 28 19 7. (8.) FG Marktbreit/Martinsheim II 11 4 3 4 16 : 23 15 8. (9.) TSV Mainbernheim 13 5 0 8 18 : 28 15 9. (7.) TSG Sommerhausen 11 3 3 5 17 : 24 12 10. (10.) SG Seinsheim/Nenzenheim 13 3 2 8 20 : 32 11 11. (11.) Ochsenfurter FV 12 3 1 8 17 : 26 10 12. (12.) TSV Gerbrunn 13 3 1 9 24 : 36 10 13. (13.) SV Gelchsheim 12 2 3 7 13 : 29 9 14. (14.) SC Mainsondheim 11 2 2 7 12 : 32 8

SV Sickershausen – SpVgg Gülchsheim 2:2 (2:1). Ein rassiges und lange offenes Spitzenspiel lieferten sich die beiden Aufstiegsanwärter. Dabei gingen die Gastgeber zweimal nach einer Standardsituation in Führung: Erst traf Felix Rahmann nach einer Ecke, dann schlenzte Bruder Julian einen Freistoß in den linken Winkel. Dazwischen hatte Ralf Dehm für die zweikampfstarken Gäste zum 1:1 ausgeglichen. Nach einer weitestgehend ausgeglichenen ersten Hälfte übernahmen die Gäste nach der Halbzeit das Kommando und sie drängten Sickershausen in die eigene Hälfte. Anstatt des Ausgleichs zu fangen, hatte die Heimelf aber nach Kontern gute Chancen, die Partie zu entscheiden. Nach Kevin Völkers Treffer zum 2:2 waren dann die Gülchsheimer dem Sieg näher.

Tore: 1:0 Felix Rahmann (6.), 1:1 Ralf Dehm (15.), 2:1 Julian Rahmann (27.), 2:2 Kevin Völker (72.); Gelb-Rot: Felix Rahmann (Sickershausen, 88., Meckern/Foulspiel).

SV Hoheim – TSV Gerbrunn 4:2 (2:1). Zwei völlig verschiedene Hälften erlebten die Zuschauer in Hoheim. Im ersten Abschnitt waren die Gastgeber besser, versäumten es aber, ihre Chancen in mehr Treffer umzuwandeln. Nach der Pause kamen die Gäste besser auf, dominierten die Partie. Mit dem überraschenden 3:2 kam dann ein Bruch ins Gerbrunner Spiel.

Tore: 1:0 Christoph Hofmann (5.), 1:1 Markus Debey (23.), 2:1 Christoph Hofmann (27.), 2:2 Markus Debey (56.), 3:2 Lukas Fürtsch (73.), 4:2 Dennis Richard (85., Foulelfmeter).

SV Bütthard – SV Willanzheim 6:3 (4:2). Eiskalt nutzten die Gastgeber die Willanzheimer Fehler in der ersten halben Stunde aus. Erst nach deren 4:0-Führung agierten auch die Gäste offensiv zielstrebiger und verkürzten bis zum Seitenwechsel. Nach der Pause lieferten sich die beiden Mannschaften dann eine offene Begegnung.

Tore: 1:0 Jonathan Rauh (4.), 2:0 Jonathan Rauh (15.), 3:0 Christian Steinmetz (22.), 4:0 Christian Fuchs (26.), 4:1 Pascal Schmitt (38.), 4:2 Alexander Flennert (45.+3, Foulelfmeter), 5:2 Lorenz Brell (80.), 5:3 Alexander Flennert (84.), 6:3 Jonathan Rauh (90.+5).

Ochsenfurter FV – FG Marktbreit/Martinsheim II 0:1 (0:0). Der OFV war in der ersten Hälfte aktiver, schaffte es aber nicht, seine Möglichkeiten zu nutzen. Fast mit dem einzigen Torschuss der Marktbreiter traf Sebastian Wirsching aus 25 Metern zum Sieg.

Tor: 0:1 Sebastian Wirsching (54.).

SV Geroldshausen – TSG Sommerhausen 2:0 (2:0). Aufsteiger Geroldshausen ist Herbstmeister. Gegen biedere Sommerhäuser, die bloß bei Standards gefährlich wurden, reichte ein Doppelschlag kurz vor der Halbzeit zum Sieg.

Tore: 1:0 Sebastian Wolf (33.), 2:0 Florian Boldt (41.).

SG Seinsheim/Nenzenheim – TSV Mainbernheim 1:4 (0:2). In einem ausgeglichenen Duell zweier gleichwertiger Teams nutzten die Gäste die Abwehrfehler der SG eiskalt aus. Der Heimelf fehlte es in der Offensive an Wucht.

Tore: 0:1 Thomas Wieczorek (14.), 0:2 Linus Winkler (42.), 0:3 Yannik Berger (50.), 1:3 Nico Nees (57.), 1:4 Michael Kuffner (79.).