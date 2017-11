Selbst schuld, Abtswind!

Mit einer 2:4 (1:1)-Niederlage gegen Euerbach/Kützberg ist die Abtswinder Serie nach neun ungeschlagenen Spielen und zuletzt sechs Siegen gerissen. Während die Hausherren mit ihren vielen Chancen vor allem in der ersten Halbzeit zu leichtfertig umgingen, nutzten die auf Konter spielenden Gäste konsequent ihre Gelegenheiten. „Wir sind selbst schuld an dieser Niederlage“, sagte denn auch Abtswinds Trainer Petr Škarabela.

Vieles deutete auf einen gewöhnlichen Verlauf eines Abtswinder Heimspiels hin. Die Heimelf dominierte die Anfangsphase und hätte in Führung gehen können, wenn sich nicht bei Steffen Barthels Schuss der Euerbacher Gegenspieler vor der Torlinie quergelegt hätte. Meist spielte sich die Handlung in der ersten Halbzeit vor dem Tor Maximilian Schanz‘ ab, so dass er zahlreiche Gelegenheiten bekam, sich als Stellvertreter des gesperrten Irnes Husic auszuzeichnen.

Auf einmal lagen die Gäste allerdings in Führung: Die nach vorn drängenden Abtswinder hatten Thomas Heinisch einfach gewähren lassen. Diese unerwartete Freiheit ließ sich der Angreifer nicht mehr nehmen und beendete den Vorstoß mit dem 1:0, das Euerbachs erstem und bis zum Wechsel einzigen Schuss entsprang. „Da waren wir schlecht eingestellt“, sagte Škarabela.

In der folgenden Viertelstunde gelang es den Gästen, die sich neu sortierenden Abtswinder vom eigenen Tor fernzuhalten. Vor der Pause forcierten die Hausherren ihr Drängen erneut. Zuerst köpfte Daniel Endres nach einer Flanke Lukas Wirths von rechts über das Tor, dann standen Euerbachs Verteidiger im Weg, so dass Jürgen Endres und Pascal Kamolz aus kurzer Entfernung nicht zum Schuss kamen.

Nach Adrian Dußlers Eckball wuchtete schließlich Daniel Endres den Ball aus nächster Nähe per Kopf zum 1:1 ins Tor. Eine Führung vor der Halbzeit wäre möglich gewesen, doch Torwart Schanz zeichnete sich innerhalb von einer Minute zweimal mit einer Fußabwehr gegen Steffen Barthel aus. „Euerbachs Torwart hat überragend pariert“, lobte Škarabela und kritisierte zugleich das Auslassen vieler Chancen: „Das hat sich gerächt.“

Nach dem Seitenwechsel setzten die Gastgeber ihr Anrennen fort, aber Daniel Endres‘ Schuss und Mathias Brunschs Kopfball nach einer Ecke Dußlers verfehlten ihr Ziel. „Nach dem Ausgleich waren meine Jungs heiß. Die ersten 15 Minuten nach dem Seitenwechsel waren gut“, sagte Trainer Škarabela. Dass Abtswind seinen Spielschwerpunkt zunehmend nach vorne verlagerte, brachte den Gästen Platz zum Kontern ein.

Dass sie dieses Handwerk beherrschen, bewiesen sie, als der von Michael Kraus geschickte Timo Pitter zwei Gegenspieler aussteigen ließ, ehe er Julian Schneider zum 2:1 überwand. Für Abtswinds Torhüter war es ein unbefriedigender Nachmittag: Viel hatte er nicht zu halten, und wenn ein Ball auf sein Tor kam, jubelte der Gegner. Als Abtswind hinten erneut zu offen war, passte Kraus diesmal in der Spitze auf Heinisch, und der überwand Schneider zum 3:1.

Abtswind setzte nun alles auf eine Karte, doch klappte die Absicherung nach hinten gegen clever konternde Gäste nicht. Mit Abspielfehlern lud die Heimelf den Gegner zum Gegenstoß ein. Denn sie fand kein Mittel, die defensiv gut stehenden Gäste zu überspielen und zum Abschluss zu kommen. Auch das 4:1 resultierte aus einem Konter, als Heinisch erst selbst schoss und dann dem mitgelaufenen Mohamad Ghanem zuspielte. Mehr als Dußlers 2:4 war für den TSV nicht drin.

„Alle Spieler haben eine riesige Leistung gebracht“, sagte Euerbachs Trainer Oliver Kröner und lobte den „absoluten Willen“ seiner Elf. Škarabela richtete den Blick bereits nach vorne: „Die Niederlage tut uns weh, aber sie wird uns nicht umhauen. Wir sind stabil genug und werden alle Kräfte für die ausstehenden zwei Spiele vor der Winterpause mobilisieren.“ Sechs Punkte erklärte er zur Pflicht. Er hofft auf bessere Chancenverwertung.