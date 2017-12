Mit einer ganz jungen Mannschaft mischt der TV Segnitz in dieser Saison die Faustball-Landesliga auf. Zwischen 14 und 18 Jahren sind die Spieler alt, die in den ersten zehn Partien neun Siege errungen haben. Eine Bilanz, mit der sie zu den Besten ihrer Klasse gehören. Die zwei ärgsten Verfolger sind der TV Schwabach und der TV Haibach, die je zwei Spiele weniger haben.

Nicht immer läuft alles rund. Aber irgendwie haben die Segnitzer Jungs bisher fast immer die Kurve gekratzt. So wirkten sie beim Spieltag zuletzt in Frammersbach phasenweise schläfrig und doch kämpften sie sich dort zu zwei Siegen gegen die Gastgeber (3:2) und den NHV Schweinfurt (3:0), weil sie nicht aufgaben. Die bisher einzige Niederlage kassierten sie am zweiten Spieltag: ein 0:3 gegen Veitsbronn II. An diesem Sonntag treffen sie in Haibach auf einen ihrer schärfsten Konkurrenten im Kampf um die Meisterschaft.

Landesliga West Männer Halle