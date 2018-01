Schwarzach gibt ein schlechtes Bild ab

Weil B-Klassist Ülkemspor Kitzingen drei Tage vorher absagte und Bezirksligist SC Schwarzach unentschuldigt einfach nicht anreiste, musste die Turnierleitung um Kreisspielleiter Marco Göbet den Turnierplan umstellen. Nachdem beide Absager in der Gruppe B angesiedelt waren, hatte Göbet eine Vierer- und eine Sechser-Gruppe. Die Trainer einigten sich auf zwei Fünfer-Gruppen. Jürgen Walter, Trainer des TSV Biebelried, erklärte sich zu einem Gruppenwechsel bereit. Seine Mannschaft gewann das Turnier. So gesehen war dies die sportliche Belohnung für das faire Verhalten.

Auch Schwarzachs Vorsitzender Josef Hitzinger ist stinksauer und hat sich eigenen Angaben zufolge bei Marco Göbet entschuldigt. Die Nichtteilnahme erklärte er mit „Personalmangel“. Für einen Verein mit drei Mannschaften und 50 Spielern eigentlich ein Armutszeugnis. „Unsere erste Mannschaft hat am Freitag am Fackelmann-Cup in Wiesentheid teilgenommen. Deshalb war klar, dass die Spieler für das Kitzinger Turnier aus der zweiten und dritten Mannschaft kommen. Die Verantwortlichen haben bis Freitag versucht, Spieler zu bekommen. Am Ende waren es vier, die zugesagt haben. Zu wenig, um teilnehmen zu können. Dass keiner beim Kreisspielleiter abgesagt hat, ärgert mich am meisten“, erklärt der Vereinsboss.