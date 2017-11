Schmidbauer spielt forsch auf

Nein, mit Wintersport hat es Alexander Schmidbauer nicht so – auch wenn es sich für den Fußballer des SSV Kitzingen vergangene Woche beim Spiel seiner Mannschaft auf dem Kunstrasen am Würzburger Dallenberg so anfühlte. Im Rückblick muss er schmunzeln über die für ihn und seinen Klub erfolgreiche Rutschpartie.

Die ersten sechzig Minuten durfte er von draußen zusehen, wie die Flocken und die ersten Tore fielen. Die Kickers hatten früh das 1:0 vorgelegt, die Kitzinger drehten das Ganze bis zur Pause in ein 2:1. Dann sah Trainer Thomas Beer die Zeit gekommen, seinen Joker Alexander Schmidbauer von der Bank aufs Feld zu schicken. Rund dreißig Minuten reichten dem 19-Jährigen in der Folge für drei Tore. Fragt man Schmidbauer nach seinem Hattrick, sagt er ganz lapidar. „Meine Füße fühlten sich an wie eingefroren, ich musste irgendwie warm werden.“ Warm ums Herz dürfte ihm geworden sein.

Wie beim Riesenslalom, allerdings ohne Berge, war Schmidbauer in der Schlussphase an den Gegnern vorbei gebraust und auf dem weißen Untergrund dank seiner Schnelligkeit erst recht nicht zu halten. Am Ende waren ihm seine Treffer 12 bis 14 in dieser Runde geglückt, und der Tabellenzweite SSV hatte drei weitere Zähler. Ein perfekter Wintersportnachmittag also.

Zwei Punkte Rückstand haben die Kitzinger derzeit auf Tabellenführer Dettelbach, das soll sich am Sonntag ändern. Da spielen die Dettelbacher in der Kitzinger Siedlung, sofern das Wetter diesmal mitmacht. „Ich hoffe, dass wir spielen“, sagt Schmidbauer, der trotz der nicht gerade erwärmenden Temperaturen Lust auf die neunzig Minuten hat. Diesmal aber könne er auf eine Rutschpartie verzichten. Das Nachwuchstalent stellt sich auf eine erneut enge, umkämpfte Begegnung ein – wie beim 2:0-Sieg des SSV in der Vorrunde. Auch damals wurde der Offensivspieler erst nach mehr als einer Stunde eingewechselt, er blieb aber ohne Tor. Dettelbach, ja da trifft der aus Iphofen stammende Schmidbauer auf zwei, mit denen er vor kurzem noch gemeinsam in der Siedler-Jugend kickte: Lukas Schimmer und Fabian Kühnl.

Das Trio, das nun in unterschiedlichen Klubs am Ball ist, hat fast einen gleichen Weg beschritten. Doch Alexander Schmidbauer zog es bereits in der U13 zur Talentschmiede der Kitzinger. Mit einigen Iphöfer Kumpels hatte er einfach mal beim Probetraining reingeschaut. Er sah sich alles an – und blieb. Es lohnte sich, denn in der U15 gehörte Schmidbauer jenem Kader der Kitzinger an, der für ein Jahr Bayernliga-Luft schnuppern durfte.

Es war, wie er heute feststellt, ein besonderes Erlebnis, mit Jahn Regensburg oder dem Nachwuchs des 1. FC Nürnberg um Punkte zu kicken. „In diesem Jahr habe ich mit Abstand am meisten gelernt, gerade taktisch. Wir haben zwar nur zweimal gewonnen und ein paarmal unentschieden gespielt, aber trotzdem hat man von den Spielen einiges mitgenommen“, erklärt der 19-Jährige. Zu nicht mehr vielen der damaligen Mannschaft hat er noch Kontakt, denn die wenigsten sind wie er in der Kitzinger Siedlung geblieben.

„Zur Bezirksliga würde ich nicht nein sagen.“ Alexander Schmidbauer, Stürmer des SSV Kitzingen

Der schmächtige, groß gewachsene Akteur ist auf dem Spielfeld mit der Zeit immer weiter nach vorne gerückt. Anfangs wurde er eher defensiv aufgeboten, über den Libero und Außenverteidiger ging es ab der U17 ins Mittelfeld. Mittlerweile spielt er am liebsten vorne – entweder in der Spitze an der Seite von Steffen Metz oder auf der Außenposition. Bei den Aktiven hat sich Schmidbauer in seinem ersten Jahr auch für ihn überraschend schnell eingefunden.

Trainer Thomas Beer gab ihm und den anderen jungen Kickern sofort zu verstehen, dass er ihnen das Vertrauen auf dem Platz schenken werde, wenn sie nur ihr Zeug machen; das tat Schmidbauer, der als Auszubildender für Büromanagement bei einer Schreinerei beschäftigt ist, anscheinend. Bei seinen 13 Einsätzen sprangen 14 Tore heraus, öfter hat kein anderer Kitzinger getroffen. Erfolgreicher ist nur der Eibelstadter Philipp Eismann mit 15 Treffern.

Wenn Schmidbauer in dieser Runde traf, dann gleich mehrfach: viermal doppelt, zuletzt gar dreifach, wie die Statistik belegt. „Das darf ruhig so weitergehen“, sagt er. Wie das Toreschießen bei den Großen geht, will er sich demnächst beim deutschen Fußballgipfel live im Stadion anschauen: beim Pokalspiel des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Und wem wird er dabei die Daumen drücken? „Das ist mir egal, Hauptsache, es wird ein gutes Spiel. Aber so einem wie Lewandowski schaut man schon gerne zu.“

Am liebsten würde er mit dem SSV Kitzingen ganz vorne bleiben in der Kreisliga. „Zur Bezirksliga würde ich nicht nein sagen“, verrät er. Auf dem Weg dahin wäre ein Sieg über Dettelbach hilfreich, vielleicht mit Schmidbauer-Toren.