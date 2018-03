Schernau gibt sich als gallisches Dorf

Wann der SC Schernau in dieser Runde seinen letzten Sieg gefeiert hat, weiß Steffen Bischoff ganz genau. „Das war Ende September beim FC Iphofen. Das war eines unserer besten Spiele seit Jahren.“ Eine faustdicke Überraschung gelang Bischoff und seinen Mitspielern aus dem Dettelbacher Stadtteil damals mit dem 2:1. Sieben Spiele sind seither vergangen, aus denen kein einziger Punkt mehr für Schernau heraussprang. Seitdem warten die Fußballer aus dem 320-Einwohner-Dorf auf ein Erfolgserlebnis.

Wichtig wäre es allemal, denn inzwischen ist die Mannschaft von Trainer Winfried Regner auf Platz zehn der A-Klasse abgerutscht, nur zwei Zähler vor dem Vorletzten. Zum Schlusslicht Bayern Kitzingen II, dem Gegner dieses Sonntags, sind es fünf Zähler. Um nicht in noch größere Nöte zu geraten und zurück in die Erfolgsspur zu finden, wäre für Schernau ein Sieg gegen die Bayern um so wichtiger. Wobei Erfolg im Dettelbacher Stadtteil nicht allein an Punkten gemessen wird.

Dass Schernau überhaupt eine Mannschaft stellen könne, erfüllt viele dort mit Stolz. „Manchmal ist es schon ein Kampf, für den Sonntag elf, zwölf Leute auf die Beine zu bringen. Aber wir versuchen es auf Biegen und Brechen“, gibt Steffen Bischoff zu. Der ohnehin schon dünne Spielerkader wird beim Sportclub zudem noch von Schichtarbeitern oder Verletzten beeinträchtigt. Also müssen ältere, ehemalige Spieler aushelfen, die schon im sportlichen Ruhestand sind.

Nur mit Spielern aus Schernau schafft es der SC nicht mehr, seine Aufstellung zu füllen. Um den Spielbetrieb aufrechtzuhalten, greifen Fußballer aus den Nachbarorten wie Brück, Euerfeld oder Schnepfenbach unter die Arme. „Wir sind froh, dass sie bei uns spielen“, sagt Bischoff. Denn der Dorfverein will unbedingt eigenständig bleiben, so lange das irgendwie möglich ist. Unvorstellbar sei es, sollte der Ball einmal nicht mehr rollen.

„Fußball ist für unser Dorf enorm wichtig, das zeigt sich schon daran, wie es angenommen wird. Wir haben immer um die fünfzig Zuschauer“, sagt Bischoff. Um die Gemeinschaft der Spieler zu fördern, werde jedes Jahr zum Abschluss der Saison ein Ausflug organisiert. Nach Düsseldorf oder in die Alpen ging es zuletzt. „Bei uns geht auch neben dem Platz was.“

Seit 2008 ist der Klub wieder eigenständig. Der Schritt erfolgte, weil die Schernauer zuvor mit Spielgemeinschaften nicht die allerbesten Erfahrungen machten. Einst traten sie gemeinsam mit dem FC Euerfeld gegen den Ball, das Ganze ging wieder auseinander. Dann probierte es der Klub mit der Dettelbacher Reserve, was auch nicht recht klappte. Das Gesellschaftliche blieb auf der Strecke, die Einheimischen nahmen das nicht so an.

Also entschloss sich der Verein dazu, es wieder allein zu probieren. Dank einiger Spieler aus der Umgebung lief es langsam wieder an. „Wir haben uns peu a peu gesteigert“, erinnert sich Bischoff, der 2010 aus der Jugend dazugestoßen ist. 2011 stieg der SC Schernau dann in die A-Klasse auf, wo sich die Mannschaft seitdem wacker hält.

Und sie werde sich weiter halten, davon sind Bischoff und die Kameraden überzeugt. Die Vorrunde sei im-mer schon der schlechtere Teil der Saison gewesen. Zudem habe mancher nun wohl kapiert, dass die Situation nicht so einfach sei. Optimistisch ist auch Trainer Winfried Regner, ein erfahrener Hase, der schon fast dreißig Jahre im Geschäft ist und einst höherklassig tätig war. „Ich bin mir sicher, dass der Abstieg bald kein Thema mehr ist. Dafür steckt zu viel Potenzial in der Mannschaft“, sagt er. Ihm gefällt es im gallischen Dorf, das weiter Widerstand leisten wird und in dem die Uhren im Sport noch anders ticken.