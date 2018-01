Röttinger Nachwuchs wird unterfränkischer Meister

(wro) Überzeugend spielten die jüngsten Volleyballer des TSV bei der U12-Bezirksmeisterschaft, die in der Halle des Partnervereins in Niederstetten ausgetragen wurde. Die beiden Röttinger Mannschaften qualifizierten sich für die nordbayerischen Titelkämpfe. Neben den Röttingern hatte sich auch der Nachwuchs der Bundesligisten Eltmann und Hammelburg für die unterfränkische Endrunde qualifiziert. Ausgetragen wurde das Turnier im Modus „Jeder gegen Jeden“. Es entwickelten sich spannende Spiele. Röttingen I und Hammelburg setzten sich jeweils 2:0 gegen Eltmann und Röttingen II durch. Das Spiel um Platz drei entschied Röttingen II gegen Eltmann mit 2:0 für sich. Im letzten Spiel des Tages setzte Röttingen I den Mitfavoriten Hammelburg durch starke Aufschläge von Beginn an unter Druck. Auch spielerisch zeigten die Röttinger eine ansprechende Leistung und gewannen verdient mit 2:0. Als Erster und Dritter der unterfränkischen Meisterschaften haben sich die Jungs für die nordbayerischen Titelkämpfe am 17./18. März qualifiziert. Für den TSV Röttingen spielten (von links): Levin Johne, Leonhard Dod, Christian Gehringer und Hannes Metzger.