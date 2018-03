Rödelsee vergeigt ersten Matchball

Der SV Michelfeld lieferte durch seine Niederlage am Samstag bei der Reserve des TSV Lohr dem TSV Rödelsee eine Steilvorlage. Doch der vergab den ersten von mehreren Matchbällen auf dem Weg zum Meistertitel in der Bezirksoberliga und gab beim 35:26 (17:10)-Sieg des MHV Schweinfurt keine meisterwürdige Figur ab. Was zuerst ärgerlich erscheint, wirkt auf dem zweiten Blick positiv: Denn dadurch können die Schwanbergler ihr Meisterstück nun bei vor heimischer Kulisse am kommenden Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) perfekt machen.

Bei der Beurteilung der Begegnung waren sich die Verantwortlichen beider Seiten einig. „Der Einser der Schweinfurter hat uns verrückt gemacht und wir keine Spielzüge aufziehen“, sagte Rödelsees Vereinsvorsitzender Dietmar Chrischilles, der neben Betreuer Rudi Hess auf der Bank saß, weil Spielertrainer Radovan Suchy aus beruflichen Gründen verhindert war. „Die Abwehr ist normal nicht unser Steckenpferd“, bekannte Schweinfurts Trainer Marcus Thalhäuser. Doch am Sonntag war die Abwehr der Schlüssel zum Erfolg. Die Maßnahme, einen Mann vorgezogen in der Abwehr agieren zu lassen durchkreuzte sprichwörtlich die Angriffsbemühungen der Schwanbergler. Den Kugellagerstädtern ist seit geraumer Zeit bekannt, dass Rödelsee mit Christian Häckner und Sascha Hammer zwei wurfgewaltige Rückraumschützen haben. Dass beide zusammen nur auf fünf Treffer kamen, war der deutlichste Beleg für das Funktionieren der Defensivtaktik des MHV. Ein einziges Mal beim 1:0 in der zweiten Minute lag Rödelsee in Führung, ansonsten dominierten die Gastgeber ab dem 4:1 (8.) die Begegnung mit überraschender Leichtigkeit. „Ich konnte die ersten paar Bälle abwehren, deswegen bin ich gut rein gekommen und die Rödelseer haben mit den Gefallen getan, meist hoch zu schießen“, meinte Schweinfurts Torsteher Lukas Fiedler hinterher.

Schon nach kurzer Zeit offenbarte sich, dass die Rödelseer über den Kreis verwundbar war. Das wäre nicht mal das Schlimmste gewesen. Denn die Art und Weise, wie sich der Meister in spe präsentierte, war gelinde gesagt unzureichend. Die fehlende Aggressivität und das schlechte Zweikampfverhalten zogen sich wie ein roter Faden durch die Partie. Wie wenig die Rödelseer zulangten, ließ sich auch damit belegen, dass sich die Gäste nur eine einzige Zeitstrafe einhandelten. Eine Souveränität des Seriensiegers war überhaupt nicht vorhanden und so schwammen die Felle davon. Als Christian Häckner zweimal Michael Burger am Kreis fand und damit auf 13:10 verkürzte, flammte das Licht der Hoffnung kurz auf, doch in den paar Minuten bis zum Seitenwechsel erhöhten die Schweinfurter wieder auf den komfortablen Halbzeitstand von 17:10. „Jeder hatte heute mit sich selbst zu tun und mit Ausnahme von Thomas Endriß konnte keiner dem anderen helfen“, erkannte Rudi Hess richtig. Endriß warf sich in die Schlacht und war der einzige seiner Mannschaft, der nicht nur zweistellig traf, sondern auch noch eine gute Abschlussquote aufwies. Beim 29:19 nach 48 Minuten schraubten die Gastgeber ihren Vorsprung erstmals auf ein zweistelliges Niveau und zwei Worte von Schweinfurts Tobias Karl sprachen Bände. Als ein Rödelseer in eine aussichtsreiche Position kam, meinte Karl lapidar „werfen lassen“, was bezeugte, dass die Schweinfurter den Favoriten längst im Sack hatte. Marcus Thalhäusers einfache Rechnung ging auf. „Rödelsee unter 30 Treffern zu halten, war mein Ziel, denn zuhause schießen wir immer über 30 Tore“, verriet der MHV-Trainer.

Kommenden Sonntag hat Rödelsee den zweiten Matchball, und wenn Radovan Suchy wieder mitwirkt, dann sollte der Titel auch zu genutzt werden, wenngleich die Lohrer Reserve keine Laufkundschaft ist, wie auch Michelfeld weiß. Schließt Rödelsee die Runde erwartungsgemäß mit dem Titel ab, heißt das aber nicht gleichzeitig Landesliga. Denn der Großteil der Mannschaft will sich den größeren Stress und Zeitaufwand nicht antun, weshalb damit zu rechnen ist, dass Rödelsee auf den Aufstieg verzichtet, auch wenn Dietmar Chrischilles das noch nicht offiziell bestätigen wollte.

Bezirksoberliga Männer

MHV Schweinfurt – TSV Rödelsee 35:26