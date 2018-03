Rödelsee macht es noch spannend

Bezirksoberliga Männer

1. (1.) TSV Rödelsee 16 15 0 1 486 : 420 30 : 2 2. (2.) SV Michelfeld 16 13 1 2 439 : 389 27 : 5 3. (3.) TV Gerolzhofen 16 9 1 6 486 : 453 19 : 13 4. (4.) TSV Lohr II 17 9 1 7 478 : 434 19 : 15 5. (5.) MHV Schweinfurt 16 8 1 7 486 : 474 17 : 15 6. (6.) TSV Partenstein 16 8 0 8 421 : 387 16 : 16 7. (7.) DJK Waldbüttelbrunn II 16 8 0 8 430 : 438 16 : 16 8. (8.) FC Bad Brückenau 16 8 0 8 461 : 455 16 : 16 9. (9.) HSG Volkach 17 7 2 8 463 : 462 16 : 18 10. (10.) TG Höchberg 16 5 2 9 415 : 447 12 : 20 11. (11.) DJK Rimpar III 17 3 0 14 414 : 483 6 : 28 12. (12.) TV Großlangheim 17 1 0 16 355 : 492 2 : 32

TSV Lohr II – TSV Rödelsee 30:31 (10:17)

Obwohl die Rödelseer zur Halbzeit bereits mit sieben Toren geführt hatten, bot das Nachholspiel am Donnerstagabend nach dem Seitenwechsel noch einmal Spannung bis zur letzten Minute. „Wir haben sehr gut begonnen, schnell gespielt und sicher abgeschlossen“, sagte Betteuer Rudi Hess. So setzte sich Rödelsee in den ersten Minuten um einige Tore ab. Nach der Pause zeigte Lohr aber den größeren Willen, das Spiel noch zu drehen. „Wir waren vielleicht wegen der sicheren Führung zu passiv“, sagte Hess.

Lohr verkürzte den Rückstand bis auf zwei Treffer. Der Tabellenführer besann sich und erhöhte seinen Vorsprung wieder. Doch den Rödelseern ging an diesem Abend die Entschlossenheit ab: Sie spielten nicht konsequent zu Ende. „Sechs Minuten vor Schluss hatten wir auf einmal wieder Hektik auf dem Feld“, stellte Hess fest. 59 Minuten hatte Rödelsee in Führung gelegen, dann erzielte Markus Seltsam in der vorletzten Minute den Lohrer Ausgleich: 30:30. „Zum Glück reichte das Tor in der letzten Minute zum Sieg“, sagte Hess. Denn Christian Häckner traf mit seinem achten Tor des Abends zum Sieg. In der Tabelle hat Rödelsee seinen Vorsprung vor Michelfeld auf drei Zähler erhöht.

Lohr: Seltsam 9/1, Mill 5, Imhof 3, Fietz 3, Nigg Hartig 3, Baudisch 3, Wehner 3, Mark Hartig 1. Rödelsee: Häckner 8, Hammer 6, Suchy 5, Pruy 5, Heß 3/2, Wandler 2, Burger 1, Strietzel 1.