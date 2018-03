Rödelsee braucht noch Bedenkzeit

So langsam, aber sicher, geht die Handballsaison in den unteren Klassen auf die Zielgerade. In der Bezirksoberliga Männer hat der TSV Rödelsee derzeit die besten Chancen auf den Meistertitel. Ob das dem Verein gelegen kommt, nachdem er erst 2016 freiwillig von der Dritten Liga bis auf Bezirksebene nach unten gerückt ist? Schließlich hat der TSV aus dieser Zeit noch finanzielle Altlasten zu tragen.

Meister werden wollen die Rödelseer natürlich gerne. Aber werden die Handballer und vor allem der Verein, nur zwei Jahre nach ihrem freiwilligen Fall wieder den Gang nach oben auf sich nehmen? Wäre ein Aufstieg in die Landesliga mehr Fluch als Segen? Intern, so räumt der Vorsitzende Dietmar Chrischilles ein, habe man sich bereits Gedanken über das Ganze gemacht. Endgültig sei noch nichts. „Wir haben noch keine fixe Entscheidung getroffen. Wir wollen uns in den nächsten Tagen noch einmal treffen.“ Dann soll auch mit den Spielern noch mal besprochen werden, wie es im Falle des Falles weitergehen könnte.

„Das Thema Aufstieg ist mehr eine Frage für den Verein, nicht für mich.“ Radovan Suchy, Trainer des TSV Rödelsee

Für Spielertrainer Radovan Suchy und seine Akteure liegt der Fokus erst mal auf den noch zu absolvierenden Spielen. Bei drei Punkten Vorsprung vor dem Tabellenzweiten SV Michelfeld und sechs ausstehenden Spielen (die Partie beim TSV Lohr II am Donnerstagabend war bei Redaktionsschluss nicht beendet), darunter das Rückspiel gegen Michelfeld, könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht von der Meisterschaft ausgehen. Erst am vorletzten Spieltag treffen die beiden aufeinander. „Natürlich befasst man sich mit dem Thema. Wir haben zwar ein schwieriges Restprogramm, haben es aber selbst in der Hand“, sagt Suchy.

Viele seiner Spieler möchten gerne Meister werden, schließlich haben es einige noch nie geschafft. Ob diesem Titel auch der Aufstieg folgen solle, da hält sich Suchy bedeckt. Solange man nicht Meister sei, brauche man sich zu dem Thema nicht zu äußern. Der 40-Jährige weiß, was seine Mannschaft über die Landesliga denkt. „Da gehen die Meinungen auseinander. Manche sagen, sie werden nicht in der Landesliga spielen, weil ihnen der Aufwand zu groß ist. Andere sagen: ,Dafür mache ich es ja, das ist der Reiz.'“

Suchy meint, dass das Thema Aufstieg oder nicht „mehr eine Frage für den Verein ist und nicht für mich. Da müssen noch mehrere Entscheidungen getroffen werden, ob das überhaupt Sinn macht.“ Dass es sportlich eine Liga höher schwierig sei, merke gerade der TV Marktsteft. Damit Rödelsee die Klasse halten könne, wäre in jedem Fall „noch mehr Stabilität im Kader“ nötig, meint Suchy. „Du brauchst etwas Glück – oder musst versuchen, dich vernünftig zu verstärken.“ Er weiß allerdings, dass es auch nicht so leicht ist, Spieler zu bekommen.

Gegen einen Aufstieg in die Landesliga sprächen weitere Punkte: Das Ganze sei zeitlich und finanziell aufwändig. Die Zusammensetzung der Landesliga mit vielen weiten Fahrten und kaum lukrativen Derbys hält Suchy zudem für ungünstig. Aber egal, zunächst gelte es für ihn und seine Rödelseer, den Titel zu holen. „Lassen wir uns überraschen. Ich bin gespannt und auch ein bisschen aufgeregt.“