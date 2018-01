Resultate können täuschen

Kegeln (msc)

Landesliga Nord Männer

FSV Sandharlanden – Polizei-SV Bamberg 1:7 Harmonie Langenzenn – PSW 21 Kitzingen 7:1 SV Herschfeld – TSV Schwandorf 5:3 SKK Eschlkam – SKC Eggolsheim 6.5:1.5 Lohengrin Kulmbach – 1. SKC Floss 5:3

1. (1.) BW Harmonie Langenzenn 12 58 18 : 6 2. (2.) Lohengrin Kulmbach 12 52 15 : 9 2. (2.) SV Herschfeld 12 52 15 : 9 4. (4.) Polizei-SV Bamberg 12 58 14 : 10 5. (6.) SKK Eschlkam 12 52.5 14 : 10 6. (5.) PSW 21 Kitzingen 12 48 12 : 12 7. (7.) 1. SKC Floss 12 43 11 : 13 8. (8.) TSV Schwandorf 12 43 10 : 14 9. (9.) SKC Eggolsheim 12 38.5 6 : 18 10. (10.) FSV Sandharlanden 12 35 5 : 19

Harmonie Langenzenn – PSW 21 Kitzingen 7:1 (3363:3355)

Einen heißen Kampf lieferten die Kitzinger Kegler beim Tabellenführer. Das 7:1 liest sich deutlicher, als der Spielverlauf war. Nach den ersten 30 Würfen hatten die Kitzinger Christian Bohn und Michael Schwarzer jeweils ihren ersten Satzpunkt erspielt. Auf der zweiten Bahn folgten 121 Holz von Bohn und sehr gute 155 von Schwarzer, jedoch ohne zählbaren Erfolg. Schwarzer musste sich mit zwei Holz geschlagen geben. Im weiteren Verlauf steigerte sich Christian Bohn wieder, blieb aber erfolglos. Bei 2:2-Satzpunkten hatte er 15 Holz weniger als sein Konkurrent. Michael Schwarzer spielte konzentriert weiter und steigerte sich – nach 300 Holz auf den ersten beiden Bahnen – auf 305 auf den zweiten Bahnen. Nach dem miserablen Ergebnis der Vorwoche stieg er wie Phönix aus der Asche und erzielte mit 605 Holz eine neue persönliche Bestmarke. Das Duell entschied er mit 46 Holz Vorsprung für sich.

Trotz guter Leistungen blieben Gerhard Schwarzer (564) und Uwe Gast (560) im Mittelpaar ohne zählbaren Erfolg. Schwarzer verlor zwei seiner Satzpunkte knapp mit vier und einem Holz. Uwe Gast hatte in der Endabrechnung das Nachsehen, weil sich sein Gegner auf der dritten Lage mit 168 Holz einen von 23 Holz erspielte. Die ersten beiden Lagen waren jeweils mit einem Holz Differenz sowohl an Uwe Gast als auch an den Gegner gegangen.

Auch nach dem Mittelpaar war das Spiel noch nicht verloren. Bei einem glücklichen Verlauf wäre trotz 1:3-Rückstandes noch ein Sieg möglich gewesen, da noch immer ein 13-Holz-Vorsprung für die Kitzinger zu Buche stand. Im Schlusspaar lieferten sich Sebastian Greif, der Siegfried Bohn ersetzte und Marcel Markert mit ihren Gegnern einen spanenden Kampf. Greif erspielte sich gegen den etatmäßigen besten Langenzenner einen Satzpunkt und hielt sein Spiel bis zum Ende offen. Auch Marcel Markert kämpfte stark, hatte aber auf den ersten beiden Lagen immer knapp das Nachsehen. Auf der dritten Bahn verlor Markert den Faden und kassierte einen deutlichen Rückstand von weiteren 34 Holz. Ein Unentschieden war aber selbst zu diesem Zeitpunkt noch möglich, da Greif nach drei Lagen holzgleich mit seinem Gegner war. Markert revanchierte sich in der Folge und nahm seinem Gegner postwendend wieder 27 Holz ab, verlor sein Duell aber mit 1:3-Satzpunkten und 16 Holz. Sebastian Greif spielte wie entfesselt in die Vollen und lag vor dem letzten Abräumen mit elf Zählern vorne. Beim Abräumen verließ ihn aber etwas das Glück. Er spielte sich zwei Bilder durch die Mitte an, für die er zu viele Würfe benötigte. Sein Gegner überholte ihn und bescherte den Langenzennern einen schmeichelhaften Sieg, der auch zu einem Unentschieden hätte werden können.