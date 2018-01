Reiner/Hofmann: Trainerduo übernimmt bei den Bayern

Der FVgg. Bayern Kitzingen ist es gelungen, ein Trainergespann für das „Projekt Neustart“ zu verpflichten. Vom Tabellenführer der Fußball-Kreisliga Würzburg 1, Dettelbach und Ortsteile, wechselt zur Saison 2018/19 das Trainerteam an den Bleichwasen, Tim Reiner und Thomas Hofmann übernehmen ab Sommer 2018 gemeinsam die Verantwortung für die erste Mannschaft in Kitzingen. Darüber informierte der Verein in einer Pressemitteilung, der im Augenblick auf dem letzten Platz der Bezirksliga West rangiert.

Mit Tim Reiner kehrt ein alter Bekannter an den Bayernplatz zurück, der in der Vergangenheit bereits seine Schuhe für die erste Mannschaft der Fußballvereinigung geschnürt hat. Komplettiert wird das Trainerteam durch seinen Dettelbacher Mitstreiter Thomas Hofmann. Ein Grund für die Verpflichtung des Duos: Die beiden kennen die Kreisliga, in der Kitzinger kommende Saison aller Voraussicht nacht spielen werden, genau und haben bereits bewiesen, dass sie erfolgreich zusammenarbeiten.