Platz eins scheint außer Reichweite

Tischtennis (URS)

Bayernliga Nord, Männer

DJK SpVgg Effeltrich II – TSV Bad Königshofen II 4:9 SV DJK Eggolsheim – TSV Bad Königshofen II 7:9 TTC Rugendorf – TV Etwashausen 9:7

1. (3.) TSV Bad Königshofen II 12 11 0 1 106 : 41 22 : 2 2. (1.) TTC Tiefenlauter 13 10 1 2 104 : 56 21 : 5 3. (2.) TV Etwashausen 12 9 1 2 99 : 50 19 : 5 4. (4.) SV DJK Eggolsheim 11 7 0 4 82 : 59 14 : 8 5. (5.) TV Altdorf 11 4 2 5 68 : 78 10 : 12 6. (6.) TV Erlangen 11 5 0 6 60 : 77 10 : 12 7. (7.) TTC Rugendorf 12 4 2 6 84 : 85 10 : 14 8. (8.) TSV Eintracht Eschau 10 3 1 6 45 : 75 7 : 13 9. (9.) TSV Ansbach II 11 1 0 10 41 : 93 2 : 20 10. (10.) DJK SpVgg Effeltrich II 13 0 1 12 41 : 116 1 : 25

TTC Rugendorf – TV Etwashausen 9:7 (30:28-Sätze)

Die knappe Niederlage im Landkreis Kulmbach kostete Etwashausen wichtige Punkte im Titelrennen. Fortan können sich die TVE-Akteure wohl auf den Kampf um Relegationsplatz zwei konzentrieren, denn dass sich Tabellenführer TSV Bad Königshofen II in seinen restlichen sechs Partien noch mehrere Ausrutscher leistet, ist nach Lage der Dinge unwahrscheinlich. „Entscheidend war, dass wir auf wichtigen Positionen nicht unsere optimale Leistung gebracht haben“, gab TVE-Spieler Christoph Sasse zu, dessen Team in der über vierstündigen Begegnung am Samstagabend permanent einem Rückstand hinterhergelaufen war.

Starkes Brüderpaar

Zudem besaß der Gastgeber in Jan und Pavel Holan ein richtig starkes Duo im Spitzenpaarkreuz. Das tschechische Brüderpaar gewann alle seine vier Einzelpartien deutlich und stand auch gemeinsam am Tisch, als der Gast aus Unterfranken im Schlussdoppel noch die Möglichkeit besaß, auszugleichen und damit zumindest noch einen Punkt zu retten. Hier hielten Bastian Herbert und Felix Günzel mit dem tschechischen Brüderpaar lange Zeit gut mit und schafften es sogar in den Entscheidungssatz. Hier aber behielten Holan/Holan mit 11:4 die Oberhand und sorgten so für die Entscheidung zu Gunsten der Hausherren.

Ergebnisse: J. Holan/P. Holan – Michalik/Jung 11:8, 11:8, 11:4; Schirner/Schwarze – Herbert/Günzel 3:11, 3:11, 7:11; Hoffmann/Jobst – Sasse/Botos 8:11, 11:9, 11:7, 11:6; J. Holan – Herbert 11:8, 9:11, 11:8, 11:6; P. Holan – Michalik 11:8, 11:4, 5:11, 11:5; Schirner – Sasse 6:11, 11:4, 11:6, 11:13, 11:9; Hoffmann – Günzel 3:11, 9:11, 5:11; Jobst – Botos 7:11, 6:11, 8:11; Schwarze – Jung 4:11, 6:11, 6:11; J. Holan – Michalik 11:4, 13:11, 12:10; P. Holan – Herbert 12:10, 11:7, 11:9; Schirner – Günzel 11:6, 8:11, 8:11, 10:12; Hoffmann – Sasse 11:6, 13:11, 11:8; Jobst – Jung 7:11, 6:11, 11:8, 5:11; Schwarze – Botos 7:11, 11:4, 9:11, 7:11; J. Holan/P. Holan – Herbert/Günzel 11:9, 6:11, 11:6, 7:11, 11:4.