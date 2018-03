Pfeift der Schiedsrichter zu früh ab?

TSV Gerbrunn II – DJK Effeldorf 2:1 Buchbrunn/Mainstockheim II – Markt Einersheim 1:1 SV Sickershausen II – Dettelbach und Ortsteile II 2:2 SSV Kitzingen II – TSV Repperndorf abg. SC Schernau – SC Schwarzach II 1:5 Bayern Kitzingen II – FC Iphofen 0:2

1. (1.) FC Iphofen 13 10 1 2 35 : 10 31 2. (2.) SV Erlach/Sulzfeld II 11 7 3 1 32 : 10 24 3. (3.) Dettelbach und Ortsteile II 11 7 2 2 28 : 14 23 4. (7.) SC Schwarzach II 14 7 2 5 26 : 28 23 5. (4.) TSV Repperndorf 12 6 4 2 30 : 19 22 6. (5.) SV Markt Einersheim 11 7 1 3 22 : 16 22 7. (6.) Buchbrunn/Mainstockheim II 15 6 4 5 31 : 29 22 8. (8.) DJK Effeldorf 13 5 2 6 21 : 22 17 9. (9.) SSV Kitzingen II 11 5 1 5 23 : 20 16 10. (12.) TSV Gerbrunn II 15 3 1 11 22 : 43 10 11. (10.) SC Schernau 13 3 1 9 18 : 41 10 12. (11.) SV Sickershausen II 12 2 2 8 17 : 34 8 13. (13.) Bayern Kitzingen II 13 1 2 10 10 : 29 5

Die Verfolger von Spitzenreiter Iphofen ließen zum Start ins Jahr 2018 unnötige Zähler. So kam die „zweite Garnitur“ aus Dettelbach und Ortsteile bei Aufsteiger Sickershausen II nicht über ein 2:2 hinaus. „Wir luden den Gastgeber regelrecht ein. Durch unser miserablen Spiel, besonders in der Vorwärtsbewegung, kam Sickershausen verdientermaßen zu einer 2:0-Führung“, erzählt DuO-Trainer Kurt Amrein. Erst nach dem 2:1-Anschlusstor kamen die Gäste besser ins Spiel und verdienten sich am Ende noch ein 2:2-Unentschieden.

Der zweite Aufsteiger aus Buchbrunn/Mainstockheim II trotzte der Zehnder-Elf aus Markt Einerheim ebenfalls einen Zähler ab. In einer Begegnung mit Torchancen auf beiden Seiten sprach SV-Informant Patrick Radant von einem „gerechten Unentschieden“.

Aufregung nach dem Abpfiff des Unparteiischen Steffen Szingsniß beim Spiel zwischen Bayern Kitzingen II und Iphofen. Dieser soll die Partie rund 15 Minuten zu früh beendet haben. Trotz Protesten setzte er das Spiel nicht fort. Bis dahin führte der Tabellenführer verdient mit 2:0-Toren. Im ersten Durchgang sahen die Fans aus beiden Lagern einen überlegen aufspielenden FC. Die Treffer fielen erst nach der Pause.

TSV Gerbrunn II – DJK Effeldorf 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Wolfgang Hartmann (22.), 2:0 Dustin Höppner (47.), 2:1 Andreas Apfelbacher (53.).

SG Buchbrunn/Mainstockheim – SV Markt Einersheim 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Domenic Spiller (55.), 1:1 (57.) Marcel Lehnig (57.).

SV Sickershausen II – Dettelbach und Ortsteile II 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Marcel Hoim (40.), 2:0 Justin Mariano (61.), 2:1 Patrick Tschischka ((67.), 2:2 Alexander Guckenberger (86.).

SC Schernau – SC Schwarzach II 1:5 (1:1). Tore: 1:0 Philipp Holzapfel (10.), 1:1 Jonas Lukacz (21.). 1:2 Max Hegler (46.), 1:3 Max Hegler (48.), 1:4 Tobias Felix (55.), 1:5 Michael Philipp (74.).

Bayern Kitzingen II – FC Iphofen 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Oliver Iff (52.), 0:2 Lutz Ziegler (60./Foulelfmeter). Rote Karte: Julian Wald (Bayern (60.).