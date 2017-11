Patrick Karl mit brillanter Bestzeit

Zum dritten Mal in Folge hat Patrick Karl vom TV Ochsenfurt den Sichelsgrundlauf in Reichenberg gewonnen. Für den 21-Jährigen war es der späte Lohn im Jahr. Wegen eines Knochenödems war für ihn die Bahnsaison weitgehend ausgefallen. Inzwischen hat er den Trainingsrückstand aufgeholt. Obgleich der Ochsenfurter Polizist keine Konkurrenz zu fürchten hatte, lief er ein unglaubliches Rennen. Selbst an den Anstiegen drückte Karl aufs Tempo.

Seine Durchgangszeit bei fünf Kilometer betrug 15:55 Minuten. Die anderen waren über zwei Minuten langsamer. So blieb die Uhr für ihn nach zehn Kilometern bei 31:18 Minuten stehen. Damit war er zwei Minuten und zwölf Sekunden schneller als im Vorjahr. Nur Oliver Dietz war bei seinem Streckenrekord noch schneller unterwegs. Wie im vergangenen Jahr versucht sich Karl für die Cross-Europameisterschaft zu qualifizieren, die eine Woche nach dem Nikolauslauf stattfindet.

Mit über vier Minuten Rückstand erreichte Rene Amtmann (TSV Thüngersheim) als Zweiter das Ziel. Den dritten Platz holte sich M 50-Athlet Carsten Schmidt (LG Hassberge) mit 36:23 Minuten. Ida Sachse vom VfR Burggrumbach lief das erste Mal in Reichenberg und empfand die Berge als echte Herausforderung. Sie absolviert sonst Halbmarathons und hat eine Bestzeit von 1:43 Stunden. Sachse passierte Kilometer fünf in 24:45 Minuten – und gewann in 48:26 Minuten. Auch die vereinslose Andrea Firsching schaffte als Zweite in 49:25 Minuten noch eine Zeit unter 50 Minuten. Sehr knapp dahinter lag auf Platz drei Simone Leiblein vom SV 05 Würzburg. Ihre Endzeit betrug 49:51 Minuten.

Glück mit dem Wetter hatten die Veranstalter um Wolfgang Pulzer. Regelmäßig am Allerheiligentag drehen in Reichenberg an die 200 Athleten ihre Runden über Wald- und Flurwege. Notwendig ist der zum 34. Mal ausgetragene Wettkampf für den Verein, um so den immer teurer werdenden Sportbetrieb zu finanzieren. Am Schülerlauf nahmen diesmal 45 Kinder teil, sieben mehr als im vergangenen Jahr.