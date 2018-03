Patricia Müller rettet Giebelstadt das Remis

Bezirksoberliga Männer

TSV Lohr II – MHV Schweinfurt 34:18 TSV Partenstein – TV Großlangheim 29:17 TG Höchberg – DJK Waldbüttelbrunn II abg. HSG Volkach – FC Bad Brückenau abg. TSV Rödelsee – DJK Rimpar III 34:28 SV Michelfeld – TV Gerolzhofen 32:24

1. (1.) TSV Rödelsee 18 17 0 1 557 : 473 34 : 2 2. (2.) SV Michelfeld 18 14 1 3 503 : 450 29 : 7 3. (3.) TV Gerolzhofen 18 10 1 7 549 : 518 21 : 15 4. (5.) TSV Lohr II 18 10 1 7 512 : 452 21 : 15 5. (6.) TSV Partenstein 18 9 1 8 478 : 432 19 : 17 6. (4.) MHV Schweinfurt 18 9 1 8 541 : 540 19 : 17 7. (7.) FC Bad Brückenau 17 8 1 8 489 : 483 17 : 17 8. (8.) DJK Waldbüttelbrunn II 17 8 0 9 455 : 475 16 : 18 9. (9.) HSG Volkach 18 7 2 9 496 : 501 16 : 20 10. (10.) TG Höchberg 16 5 2 9 415 : 447 12 : 20 11. (11.) DJK Rimpar III 18 3 0 15 442 : 517 6 : 30 12. (12.) TV Großlangheim 18 1 0 17 372 : 521 2 : 34

TSV Rödelsee – SG DJK Rimpar III 34:28 (17:12). Obwohl Rödelsee nicht seine beste Leistung brachte, reichte es für einen ungefährdeten Sieg über den Vorletzten. Rimpar hatte ohnehin nur sechs Feldspieler dabei. „Obwohl wir das vor dem Spiel angesprochen hatten, führte es wohl dazu, dass wir nicht mit voller Konzentration bei der Sache waren“, meinte Rudi Hess. Erst zum Ende der ersten Halbzeit konnte sich Rimpar etwas höher absetzen, aber deutlicher wurde der Abstand erst nach dem Seitenwechsel. Dennoch kassierte Rödelsee viele Gegentore. „Wir haben dem Gegner zu viele Freiräume gelassen und selbst zu viele Chancen ausgelassen“, fand Hess.

Rödelsee: Endriß 9, Hammer 7, Pruy 7/4, Suchy 4, Burger 2, Burkholz 2, Strietzel 2, Hemberger 1. Rimpar: Münzel 9, Hüfner 8/1, Meuser 5/1, Oetjen 3, Reuther 2, Späth 1.

SV Michelfeld – TV Gerolzhofen 32:24 (16:14). Zufrieden war Michelfelds Spielertrainer Maximilian Häckner mit der Leistung seiner Mannschaft. „Wir wussten, dass die Gerolzhöfer einen starken Rückraum haben. Da wollten wir besonders aufmerksam sein.“ Zwar standen die Gastgeber defensiv gut, verloren aber wichtige Zweikämpfe. Da Michelfeld reihenweise gute Chancen vergab, führten sie zur Pause nur knapp. „In der zweiten Halbzeit steigerten wir uns in der Abwehr, hatten den Gegner im Griff und erhöhten kontinuierlich den Vorsprung“, meinte Häckner.

Michelfeld: Jürgen Dennerlein 9, Häckner 7/2, Faustmann 6, Lukas Dennerlein 4, Thorsten Holler 2, Udo Dennerlein 1, Sebastian Holler 1, Schardt 1, Reinhart 1. Gerolzhofen: Servatius 9/3, Gerber 5, Krapf 4, Lang 3/1, Schendzielorz 2, Rose 1.

TSV Partenstein – TV Großlangheim 29:17 (13:8). In den noch ausstehenden Spielen werden die Großlangheimer den Abstieg zwar nicht mehr verhindern, dennoch war Spielertrainer Sebastian Sterk mit der Leistung seiner Mannschaft in Partenstein nicht zufrieden: „Diesmal lieferten wir ein eher schwaches Spiel ab.“ In der ersten Halbzeit hielten die Gäste noch den Abschluss, nach dem Seitenwechsel kaufte Partenstein dem Gegner allerdings den Schneid ab. „Grund war vor allem unsere schlechte Chancenverwertung. Auch in der Abwehr waren wir zu passiv“, meinte Sterk.

Partenstein: Steigerwald 7/1, Diehl 5/1, Pürckhauer 5, Völker 5, Haberberger 3, Schürr 2, Lang 1, Neuf 1. Großlangheim: Rösch 5/2, Sterk 3/2, Jonathan Dürr 3, Niklas Dürr 2, Jorich 1, Alexander Hufnagel 1, Peter Hoppert 1, Hoppert 1.

Bezirksoberliga Frauen

VfL SF Bad Neustadt – TV Großlangheim 31:26 HSG Volkach – SG Dettelbach/Bibergau 28:15 TG Höchberg – TG Heidingsfeld 20:17 SpVgg Giebelstadt – TSV Lohr 19:19 HG Maintal – TV Marktsteft 21:29

1. (1.) HSG Volkach 16 15 1 0 391 : 270 31 : 1 2. (3.) TV Marktsteft 15 9 1 5 350 : 318 19 : 11 3. (2.) TV Großlangheim 16 9 1 6 353 : 328 19 : 13 4. (4.) VfL SF Bad Neustadt 15 7 2 6 344 : 364 16 : 14 5. (7.) TG Höchberg 16 7 1 8 322 : 328 15 : 17 6. (5.) SpVgg Giebelstadt 16 6 2 8 355 : 341 14 : 18 7. (6.) TG Heidingsfeld 16 6 1 9 341 : 381 13 : 19 8. (8.) TSV Lohr 17 6 1 10 349 : 385 13 : 21 9. (9.) HG Maintal 16 4 3 9 315 : 338 11 : 21 10. (10.) SG Dettelbach/Bibergau 17 4 1 12 321 : 388 9 : 25

HSG Volkach – SG Dettelbach/Bibergau 28:15 (14:6). Die hohe Niederlage gegen den bereits feststehenden Meister bezeichnete Dettelbachs Trainer Andreas Motscha als „haushoch und verdient“. Wegen einer kurzfristigen Verschiebung der Partie konnten die Gäste aber nicht in voller Besetzung antreten: „An der Niederlage hätte das wahrscheinlich auch nichts geändert, aber mit nur zwei Spielerinnen auf der Bank war es schwierig, dort zu bestehen.“ Volkach erzielte zahlreiche schnelle Tore durch Konter und über den Kreis, nutzte fast jeden Ballverlust zum Tor.

Volkach: Wagenhäuser 6/2, Krämer 4/2, Zängler 4, Sahlmüller 3, Schlachter 3, Scheller 3, Hünting 2, Pauli 1, Schuster 1, Teresa Werner 1. Dettelbach: Hanna Drum 6, Lena Drum 4/2, Hartsch 2, Rüthlein 1, Stockmann 1, Markowski 1.

VfL SF Bad Neustadt – TV Großlangheim 31:26 (16:15). „Es war uns klar, dass es mit nur acht Spielerinnen sehr schwierig wird, in Bad Neustadt zu bestehen“, wusste Trainer Markus Günther um das ungünstige Vorzeichen im Auswärtsspiel. „Wir haben uns dennoch gut präsentiert und das richtig gut gemacht“, stellte er trotz dieser Einschränkung fest. In entscheidenden Momenten luden technische Fehler den Gegner jedoch zu einfachen Toren ein. „Wenn wir die Fehler abstellen und in der Chancenverwertung souveräner auftreten, gewinnen wir hier“, mutmaßte Güntner.

Bad Neustadt: Gerhardt 11/1, Schrameyer 8/2, Kessler 5, Braun 3, Benz 2, Mosandl 1, Ress 1. Großlangheim: Kutschera 12/7, Barbara Saum 6, Hemberger 3, Anna Saum 2, Bergmann 2, Dürr 1.

SpVgg Giebelstadt – TSV Lohr 19:19 (10:10). Das Unentschieden in eigener Halle gegen den direkten Konkurrenten aus Lohr war für die Giebelstädterinnen ein wichtiger Schritt zum Klassenerhalt. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit legte Lohr nach dem Seitenwechsel vor. Als der Gegner fünf Minuten vor Schluss in Unterzahl spielte, lag Giebelstadt für kurze Zeit vorne, aber Lohr holte sich in der folgenden Überzahl die Führung zurück. Mit der Schlusssirene erzielte Patricia Müller den immens wichtigen Ausgleich und sicherte den Ihren einen Punkt.

HG Maintal – TV Marktsteft 21:29 (10:14). Mit dem neunten ungeschlagenen Spiel in Serie eroberte Marktsteft den zweiten Platz. Von Anfang an behaupteten die Gäste eine Führung und lagen schnell mit 6:1 vorne. Zwar holte Maintal noch einmal bis auf ein Tor auf, doch setzten sich die Stefterinnen bis zur Halbzeit wieder um vier Tore ab. Diesen Vorsprung behielten sie auch nach der Pause durchgehend bei und erzielten einen ungefährdeten Sieg beim Vorletzten. In der zweiten Halbzeit pendelte der Abstand zwischen anfangs vier und kurz vor Schluss zehn Toren.

Maintal: Riedel 5/5, Ulmer 5, Veitl 3, Geißendörfer 3, Krumm 2, Schwenkert 1, Weber 1, Arnold 1. Marktsteft: Lenzer 12/7, Ina Hertlein 6, Wendel 4, Schuster 2, Belitzer 2, Dennerlein 2, Jule Hertlein 1. Giebelstadt: Zehnder 5/5, Rumpel 4, Müller 3, Raps 3, Bitzek 2, Paul 1, Bär 1. Lohr: Büttner 7/3, Imhof 4, Steigerwald 2, Zilinskas 2, Dildey 2, Zehnter 1, Rüttiger 1.