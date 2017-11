Ochsenfurts 4:4 gewinnt an Wert

Bezirksoberliga

TV Ochsenfurt I – TV Marktheidenfeld III 4:4 TG Veitshöchheim II – TV Ochsenfurt II 3:5 BC Bad Königshofen – TG Heidingsfeld 5:3 TV Unterdürrbach II – SG Sennfeld/Bergrheinfeld 3:5

1. (1.) TV Ochsenfurt I 6 4 2 0 37 : 11 10 : 2 2. (3.) BC Bad Königshofen 6 4 1 1 31 : 17 9 : 3 3. (2.) TG Veitshöchheim II 6 4 0 2 26 : 22 8 : 4 4. (4.) TV Marktheidenfeld III 6 3 1 2 30 : 18 7 : 5 5. (5.) TG Heidingsfeld 6 3 0 3 26 : 22 6 : 6 6. (6.) TV Ochsenfurt II 6 2 1 3 16 : 32 5 : 7 7. (7.) SG Sennfeld/Bergrheinfeld 6 1 1 4 15 : 33 3 : 9 8. (8.) TV Unterdürrbach II 6 0 0 6 11 : 37 0 : 12

TV Ochsenfurt – TV Marktheidenfeld III 4:4 (8:10 Sätze). Das Unentschieden der Ochsenfurter gegen den Aufsteiger steigt im Wert, wenn man bedenkt, dass die Marktheidenfelder vor der Saison zu den Titelanwärtern gerechnet wurden. Das wären sie vermutlich immer noch, wäre ihnen vor kurzem nicht ein Aufstellungsfehler unterlaufen, der sie die beiden gegen Bad Königshofen errungenen Punkte kostete. Für den TVO erwies sich der Gegner als harter Brocken, zumal die Mannschaft in der Aufstellung variieren musste: Die beiden Stammherren Sergei Woit und Christian Göbel gingen gesundheitlich angeschlagen ins Spiel Für die Einzel musste ein Ersatzmann her.

Während Woit und Göbel wie vermutet das erste Herrendoppel gegen das starke Jugenddoppel der Gegner verloren, konnten sich Natalia Woit und Hanna Faist souverän durchsetzen. Auch Tobias Heck gelang es mit Ersatzmann Johannes Ort, das zweite Herrendoppel knapp im dritten Satz (23:21) zu gewinnen. Nachdem die ersten beiden Herreneinzel sowie das Dameneinzel an die Gegner gefallen waren und das gemischte Doppel mit Göbel und Faist zu Gunsten des TVO ausgegangen war, entschied sich im dritten Herreneinzel die Frage nach dem Gesamtsieger. Ort schaffte es, in drei spannenden Sätzen den vierten Punkt für die Ochsenfurter zu holen (21:13).

TG Veitshöchheim II – TV Ochsenfurt II 3:5 (7:11 Sätze). Auch die zweite Ochsenfurter Mannschaft war gezwungen umzustellen. Weil Johannes Ort in der ersten Garde aushalf, mussten auch hier Ersatzspieler ran. Nach jeweils engen Siegen für Marco Metzger und Michael Roth im ersten Herrendoppel sowie Stephan Stadelmann und Philipp Kraft im zweiten Doppel ging das Damendoppel mit Nadja Schenkel und Sabine Dacheneder verloren.

Die Einzel verliefen zu Gunsten beider Seiten. Stadelmann gewann das erste Herreneinzel in drei Sätzen, Barthel siegte im dritten Einzel in zwei deutlichen Sätzen. Nachdem der TVO das zweite Herreneinzel in drei Sätzen und das Dameneinzel klar verloren hatte, entschied das gemischte Doppel über den Sieg. Kraft und Dacheneder erzielten mit einem souveränen Erfolg den Siegpunkt für Ochsenfurt.