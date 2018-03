Ochsenfurt verliert seine Tabellenführung

Tischtennis

Bezirksliga Männer

TSG Kleinostheim – VfL Mönchberg 9:7 TSG Kleinostheim – TV Ochsenfurt 8:8 SB Versbach III – TSV Brendlorenzen 9:6 FC Hösbach II – TV Ochsenfurt 9:7

1. (1.) FC Hösbach II 15 12 2 1 126 : 75 26 : 4 2. (2.) TV Ochsenfurt 14 11 1 2 117 : 65 23 : 5 3. (3.) VfL Mönchberg 15 8 2 5 117 : 98 18 : 12 4. (4.) SB Versbach III 15 7 4 4 107 : 99 18 : 12 5. (5.) TSG Kleinostheim 16 8 1 7 102 : 111 17 : 15 6. (6.) TSV Brendlorenzen 13 4 2 7 84 : 93 10 : 16 7. (7.) SC Heuchelhof 14 3 4 7 97 : 109 10 : 18 8. (8.) TV Bürgstadt 14 4 1 9 89 : 105 9 : 19 9. (9.) TG Würzburg 14 3 1 10 65 : 114 7 : 21 10. (10.) Leutershausen/Hohenroth 12 1 2 9 69 : 104 4 : 20

Ohne sein Spitzenpaarkreuz musste Langzeittabellenführer TV Ochsenfurt sein Koppelspiel am Untermain bestreiten. Peter Herbst absolviert nur Heimspiele. Bisher waren es drei, in denen er eine 5:1-Bilanz erspielte. Student Lukas Grötsch (16:6) befindet sich momentan auf einem Auslandssemester in Vietnam. Dadurch musste der Rest der Mannschaft aufrücken, was in den jeweils dreieinhalbstündigen Spielen gegen gleichstarke Konkurrenten zum Nachteil gereichte und den Verlust der Tabellenführung zur Folge hatte.

TSG Kleinostheim – TV Ochsenfurt 8:8 (27:31-Sätze). Sieben von zwölf Einzeln gingen auf das Konto der Ochsenfurter, wobei insbesondere Malik Atakan und Senior Eberhard Mündlein mit zwei Siegen überzeugten. Dafür gingen drei von vier Doppeln an die Gastgeber, die sich dadurch den Punkt sicherten.

Ochsenfurt: Andreas Krischke/Tobias Maierhofer 1, Krischke 1, Yannick Weger 1, Malik Atakan 2, Simon Weigand 1, Eberhard Hermann Mündlein 2.

FC Hösbach II – TV Ochsenfurt 9:7 (34:32). Ihrer schlechten Doppelbilanz vom Nachmittags-Spiel wollten die Ochsenfurter mit neu gebildeten Duos begegnen. Andreas Krischke und Tobias Maierhofer stellten zwar weiterhin das Doppel eins. Der Rest tauschte die Partner. In Hösbach hatten die Routiniers Mündlein/Weigand und der Nachwuchs Atakan/Weger zusammen (erfolglos) gespielt. Beim schärfsten Verfolger mischte man nun jugendlichen Elan mit Erfahrung. Weger hatte Weigand als Partner, Mündlein versuchte es mit Atakan. Mit Erfolg! Alle drei Doppel gingen an Ochsenfurt. Als dann auch noch Andreas Krischke und Yannick Weger unerwartet ihre Einzel siegreich gestaltet hatten, stand eine 5:0-Führung auf dem Spielberichtsbogen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Gäste alle drei Fünfsatz-Spiele gewonnen, was den bisherigen Tabellenzweiten aber offensichtlich nicht weiter aus dem Konzept brachte. Die nächsten fünf Einzel – zwei davon über die volle Distanz – gingen an die Hausherren, die dadurch den Gleichstand herstellten. 7:6 führten die Ochsenfurter in der Folge, ehe die Hösbacher die letzten drei Spiele für sich entschieden. Die letzten beiden endeten in fünf Sätzen für die Gastgeber. Weigand unterlag Schwind zu „9“, Krischke/Maierhofer in der Verlängerung zu „10“.

Ochsenfurt: Yannick Weger/Simon Weigand 1, Andreas Krischke/Tobias Maierhofer 1, Malik Atakan/Eberhard Hermann Mündlein 1, Krischke 2, Weger 1, Atakan 1.

2. Bezirksliga Ost Männer

SV Kürnach – VfL Niederwerrn 9:7 TSV Bad Königshofen III – TV Etwashausen II 9:7 TSV Rottendorf – TV Dettelbach 3:9 SpVgg Hambach – SC Heuchelhof II 8:8 TV Ochsenfurt II – TSV Waigolshausen 9:0

1. (1.) TV Poppenlauer 14 14 0 0 126 : 30 28 : 0 2. (2.) TSV Bad Königshofen III 15 13 1 1 132 : 57 27 : 3 3. (3.) TV Ochsenfurt II 14 10 0 4 103 : 66 20 : 8 4. (4.) TV Etwashausen II 14 8 1 5 99 : 89 17 : 11 5. (5.) TV Dettelbach 15 7 3 5 104 : 102 17 : 13 6. (7.) SC Heuchelhof II 15 6 4 5 105 : 97 16 : 14 7. (6.) TSV Waigolshausen 15 7 1 7 102 : 101 15 : 15 8. (8.) SpVgg Hambach 16 4 3 9 94 : 123 11 : 21 9. (9.) TSV Rottendorf 14 2 2 10 57 : 118 6 : 22 10. (10.) SV Kürnach 17 2 1 14 64 : 147 5 : 29 11. (11.) VfL Niederwerrn 15 0 2 13 77 : 133 2 : 28

TSV Bad Königshofen III – TV Etwashausen II 9:7 (32:25). Über die gesamte Spielzeit liefen die Etwashäuser einem Rückstand hinterher. Drei Siege in Serie führten in der Schlussphase doch zum 7:7-Ausgleich. Die letzten beiden Spiele wurden dann zu einer klaren Angelegenheit für den Tabellenführer. Angesichts der Tatsache, dass beim TVE das komplette dritte Paarkreuz ersetzt werden musste, ist das Ergebnis dennoch unerwartet (knapp)!

Etwashausen: Andreas Bibak/Sebastian Günzel 1, Christian Röder 1, Bibak 2, Timo Philipp 2, Günzel 1.

TSV Rottendorf – TV Dettelbach 3:9 (21:31). Zu einer deutlichen Angelegenheit wurde der Vergleich der beiden Konkurrenten aus dem Tischtenniskreis Kitzingen. Aufsteiger Rottendorf wehrte sich zwar nach Kräften, mehr als vier Fünfsatzspiele waren aber außer den drei Erfolgen nicht möglich. Dettelbach dagegen hat drei Spieltage vor Saisonschluss bereits vier Zähler mehr auf seinem Konto als in der Abschlusstabelle der vergangenen Spielzeit.

Dettelbach: Simon Keller/Thorsten Döring 1, Bernward Unger/Jürgen Knorr 1, Unger 2, Knorr 1, Johannes Weimann 1, Peter Dill 1, Döring 1, Keller 1.

TV Ochsenfurt II – TSV Waigolshausen 9:0 (kampflos).

3. Bezirksliga Ost Männer

TSV Albertshofen – TTC Sand 9:6 TV Etwashausen III – TG Heidingsfeld II 0:9

1. (1.) TG Heidingsfeld II 14 14 0 0 126 : 28 28 : 0 2. (2.) DJK Astheim 13 11 0 2 104 : 54 22 : 4 3. (3.) TTC Sand 14 9 0 5 104 : 70 18 : 10 4. (4.) TTC Kerbfeld 14 8 0 6 92 : 78 16 : 12 5. (5.) TSV Albertshofen 13 6 1 6 78 : 85 13 : 13 6. (6.) SV-DJK Sommerach 11 5 1 5 78 : 68 11 : 11 7. (7.) TV Etwashausen III 12 4 1 7 72 : 92 9 : 15 8. (8.) SV Kleinmünster 14 3 2 9 72 : 116 8 : 20 9. (9.) FC Knetzgau 12 2 1 9 46 : 95 5 : 19 10. (10.) DJK Happertshausen 13 0 0 13 31 : 117 0 : 26

TSV Albertshofen – TTC Sand 9:6 (34:23). Zu einem – tabellarisch – unerwarteten Erfolg kamen die Albertshöfer in dieser Begegnung. Damit nahm der Absteiger erfolgreich Revanche für die 7:9-Hinspielniederlage und glich sein Punktekonto aus.

Albertshofen: Timo Gallena/Oliver Hebling 1, Steffen Höhn/Dieter Stadtelmeyer 1, Gallena 1, Höhn 2, Stadtelmeyer 2, Gerhard Schmitt 2.

TV Etwashausen III – TG Heidingsfeld II 0:9 (5:27). Im Schnelldurchlauf kassierte die Etwashäuser Dritte ihre siebte Saisonniederlage. Fünfmal verloren die Gastgeber in vier Sätzen, die restlichen vier Begegnungen wurden in vier Durchgängen entschieden.

Etwashausen: Fehlanzeige.