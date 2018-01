Ochsenfurt bleibt an der Spitze

Tischtennis, Bezirksliga Männer

FC Hösbach II – SC Heuchelhof 9:6 TV Ochsenfurt – TG Würzburg 9:4 SB Versbach III – TV Bürgstadt 9:5 TSG Kleinostheim – SC Heuchelhof 2:9

1. (1.) TV Ochsenfurt 11 10 0 1 93 : 43 20 : 2 2. (2.) FC Hösbach II 11 9 1 1 91 : 52 19 : 3 3. (3.) VfL Mönchberg 10 7 1 2 83 : 62 15 : 5 4. (4.) TSG Kleinostheim 12 7 0 5 80 : 78 14 : 10 5. (5.) SB Versbach III 11 5 2 4 73 : 76 12 : 10 6. (6.) TSV Brendlorenzen 10 3 1 6 61 : 76 7 : 13 7. (7.) TG Würzburg 11 3 1 7 63 : 87 7 : 15 8. (8.) SC Heuchelhof 12 2 3 7 80 : 96 7 : 17 9. (9.) TV Bürgstadt 11 2 0 9 63 : 90 4 : 18 10. (10.) Leutershausen/Hohenroth 9 1 1 7 51 : 78 3 : 15

TV Ochsenfurt – TG Würzburg 9:4 (33:25-Sätze). Aufsteiger Ochsenfurt bleibt in der Spur. Nach drei Stunden gingen die Hausherren als Sieger im Derby gegen die TGW von den Platten. Die ersatzgeschwächt angetretenen Ochsenfurter – Spitzenspieler Peter Herbst, der erst in drei von elf Begegnungen angetreten ist und Malik Atakan (Nummer 6) fehlten – mussten einigen Würzburger Widerstand überwinden, ehe der Erfolg feststand. Sieben der 13 Begegnungen gingen über die volle Distanz, fünf davon an die Gastgeber, darunter zwei der drei Eingangs-Doppel. Erfreulich war aus TVO-Sicht, dass die Ersatzspieler aus der zweiten Mannschaft – Routinier Hermann Eberhard Mündlein und Winterneuzugang Fabian Köhler (TSG Waldbüttelbrunn) – ihre beiden Einzelauftritte erfolgreich gestalteten. Köhler war darüber hinaus auch noch an der Seite von Yannick Weger an einem umkämpften Doppelerfolg (12:10 im fünften Satz) beteiligt.

Ochsenfurt: Lukas Grötsch/Andreas Krischke 1, Yannick Weger/Fabian Köhler 1, Grötsch 2, Weger 1, Tobias Maierhofer 2, Eberhard Hermann Mündlein 1, Köhler 1.

2. Bezirksliga Ost Männer

TSV Waigolshausen – TSV Bad Königshofen III 4:9 TV Etwashausen II – VfL Niederwerrn 9:6 SV Kürnach – SpVgg Hambach 3:9 TV Poppenlauer – TSV Rottendorf 9:0

1. (1.) TSV Bad Königshofen III 13 11 1 1 114 : 49 23 : 3 2. (2.) TV Poppenlauer 11 11 0 0 99 : 25 22 : 0 3. (3.) TV Ochsenfurt II 11 8 0 3 81 : 54 16 : 6 4. (4.) TV Etwashausen II 11 6 1 4 74 : 72 13 : 9 5. (5.) TSV Waigolshausen 11 6 0 5 79 : 72 12 : 10 6. (6.) TV Dettelbach 10 4 3 3 73 : 69 11 : 9 7. (7.) SpVgg Hambach 11 4 2 5 70 : 79 10 : 12 8. (8.) SC Heuchelhof II 10 4 1 5 63 : 70 9 : 11 9. (9.) TSV Rottendorf 12 2 1 9 46 : 101 5 : 19 10. (10.) VfL Niederwerrn 12 0 2 10 64 : 106 2 : 22 11. (11.) SV Kürnach 12 0 1 11 41 : 107 1 : 23

TV Etwashausen II – VfL Niederwerrn 9:6 (35:22). Gegen Kellerkind Niederwerrn mussten sich die Etwashäuser gewaltig strecken, ehe der knappe Heimsieg unter Dach und Fach war. Ungeschlagen blieb auf TVE-Seite nur Spitzenspieler Christian Röder, der zwei Einzel und ein Doppel zum Sieg beisteuerte. Mehr als die Hälfte der 15 Spiele (8) gingen über vier Sätze. Fünf davon gewannen die Hausherren, die aber die beiden Fünfsatz-Spiele abgaben. In allen fünf Dreisatz-Begegnungen hatten die Gastgeber das bessere Ende für sich, was das für den knappen Spielausgang ungewöhnlich klare Satzergebnis erklärt.

Etwashausen: Christian Röder/Markus Sendner 1, Röder 2, Sendner 1, Timo Philipp 1, Andreas Bibak 2, Heinrich Kressmann 1, Sebastian Günzel 1.

Bayernliga Nord Jungen

TSV Neutraubling – TV Etwashausen 8:2 TV GA Wackersdorf – TV Etwashausen 8:4 TTC Hof – TSV Neutraubling 3:8 TTC Bruckberg – TG Heidingsfeld 2:8

1. (1.) TV Hilpoltstein 10 10 0 0 80 : 27 20 : 0 2. (4.) TSV Neutraubling 12 7 1 4 78 : 55 15 : 9 3. (3.) TG Heidingsfeld 10 5 3 2 70 : 57 13 : 7 4. (5.) TV GA Wackersdorf 10 5 2 3 69 : 54 12 : 8 5. (2.) TTC Bruckberg 11 5 2 4 63 : 64 12 : 10 6. (6.) TV Etwashausen 11 4 2 5 64 : 73 10 : 12 7. (7.) TV Bürgstadt 10 3 1 6 51 : 66 7 : 13 8. (8.) TTC Hof 10 2 2 6 51 : 71 6 : 14 9. (9.) Post SV Nürnberg 10 2 2 6 48 : 70 6 : 14 10. (10.) TSV Unterlauter 10 1 1 8 40 : 77 3 : 17

Ohne Punktausbeute kehrten die Etwashäuser von ihrem sportlichen Ausflug in die Oberpfalz zurück. In der Vorrunde war dem Kitzinger Nachwuchs im Heimspiel gegen Neutraubling noch ein 8:5-Sieg gelungen.

TV GA Wackersdorf – TV Etwashausen 8:4 (28:16). Etwashausen: Markus Sendner/Timo Philipp 1, Kilian Hartner 2, Bastian Hain 1.

TSV Neutraubling – TV Etwashausen 8:2 (25:11). Etwashausen: Markus Sendner/Timo Philipp 1, Philipp 1.