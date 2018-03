Nur Markert und Gast bezwingen ihre Konkurrenten

Kegeln (msc)

Landesliga Nord Männer

PSW 21 Kitzingen – 1. SKC Floss 4:4 SKC Eggolsheim – TSV Schwandorf 4:4 BW Harmonie Langenzenn – Sandharlanden 5:3 SV Herschfeld – Polizei-SV Bamberg 6:2 SKK Eschlkam – Lohengrin Kulmbach 7:1

1. (2.) SV Herschfeld 17 81 24 : 10 2. (1.) Polizei-SV Bamberg 17 83 22 : 12 3. (3.) Lohengrin Kulmbach 17 73 21 : 13 4. (4.) PSW 21 Kitzingen 17 73 20 : 14 5. (5.) BW Harmonie Langenzenn 17 70 20 : 14 6. (6.) SKK Eschlkam 17 71.5 18 : 16 7. (7.) 1. SKC Floss 17 58.5 14 : 20 8. (8.) TSV Schwandorf 17 60 13 : 21 9. (9.) FSV Sandharlanden 17 59.5 11 : 23 10. (10.) SKC Eggolsheim 17 50.5 7 : 27

PSW 21 Kitzingen – 1. SKC Floss 4:4 (3142:3091)

Im letzten Heimspiel der Saison verspielten die Kitzinger ihre makellose Bilanz. Uwe Gast sicherte wenigstens ein Unentschieden, das durchaus auch eine Niederlage hätte werden können. Im Startpaar erwischte Gerhard Schwarzer keinen guten Tag. Der Verlust seines Mannschaftspunktes war abzusehen, während Siegfried Bohn bis zur letzten Bahn führte. Dort brach er jedoch ein. Nach dem Startpaar lagen die Kitzinger 0:2 und mit 65 Holz in Rückstand.

Als nächstes gingen Christian Bohn und Marcel Markert auf die Bahn. Bohn hatte auf der ersten Lage knapp das Nachsehen, entschied aber die zweite für sich. Auf den anderen Bahnen hatte Marcel Markert dagegen keine Probleme, sein Spiel durchzubringen und sicherte bereits nach drei Lagen seinen Mannschaftspunkt. Die dritte Bahn verlor Christian Bohn wieder und musste mit zwei Holz Rückstand seine letzte Lage bestreiten. Er nahm seinem Gegner in der Folge kein Holz mehr ab und verlor den Mannschaftspunkt mit vier Holz Unterschied.

Mit einem 1:3-Rückstand traten im Schlusspaar Michael Schwarzer und Uwe Gast in Aktion. Marcel Markert hatte jedoch den Rückstand zwar auf zwölf Holz verkürzt, für den Sieg mussten dennoch zwei weitere Mannschaftspunkte her. Michael Schwarzer kam nicht richtig ins Spiel, verhinderte aber wenigstens einen größeren Rückstand auf seinen Gegner. Auf der zweiten Bahn versäumte er es, einen Satzpunkt zu machen. Nach starkem Spiel in die Vollen folgte eine schwache Vorstellung im Abräumen. Parallel erspielte sich Uwe Gast auf den ersten beiden Lagen ein kleines Plus von fünf Holz. Michael Schwarzer verlor auch die dritte Bahn und damit den Mannschaftspunkt. Das war umso ärgerlicher, weil sein Gegner auf der letzten Bahn einbrach. Schwarzer konnte im Gesamtergebnis dadurch noch an ihm vorbeiziehen, der Punkt war aber weg. Uwe Gast hatte im weiteren Verlauf keine Probleme mehr und sicherte sich den zweiten Mannschaftspunkt mit deutlichem Vorsprung.

Am Ende standen für die Kitzinger zwei Mannschaftspunkte aus den Duellen an der Anzeigentafel und durch die 51 Holz Vorsprung auch die zwei Mannschaftspunkte. Das reichte den PSW-Keglern, um mit einem blauen Auge davonzukommen, auch wenn die verlustpunktfreie Heimserie dadurch im letzten Heimspiel zerstört wurde.