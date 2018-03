Nulldiät macht Abtswind nicht satt

Aller Anfang ist schwer, zumal nach fast vier Monaten Punktspielpause. Das musste der TSV Abtswind am Samstag gegen Alemannia Haibach feststellen: Es reichte nur zu einem 0:0. Auf tiefem Boden wurde es ein Kampfspiel mit raren Torchancen. Eine der Gelegenheiten hatte es aber in sich.

Es lief die zweite Minute der Nachspielzeit, und der TSV Abtswind bekam auf der rechten Seite der Haiba-cher Spielhälfte noch einmal einen Freistoß zugesprochen, gut 35 Meter vom Tor entfernt. Der Landesliga-Tabellenführer schickte alle Mann nach vorne, um vielleicht doch irgendwie noch das Tor des Tages zu schaffen. Adrian Dußler trat an, Abtswinds Experte für solche Bälle. Doch beinahe bezeichnend für seine Leistung an diesem Tag schoss er den einzigen Haibacher an, der sich ihm als Mauer entgegenstellte.

Just aus dieser Szene entwickelte sich quasi als Bumerang der Konter mit der besten Gelegenheit des Spiels. Der flinke Pasqual Verkamp schüttelte seine Verfolger Michael Herrmann und Lukas Wirth ab und lief allein in Richtung des Abtswinder Tores. Zum Glück für den TSV legte Verkamp den Ball zwar am herauseilenden Torwart Julian Schneider vorbei – aber eben auch um eine Handbreit am Pfosten. Danach blies Schiedsrichter Daniel Reich in seine Pfeife, die Abtswinder pusteten kräftig durch, denn beinahe wären sie auch sportlich im Regen gestanden.

Echte Freude über diesen torlosen Start nach der Winterpause schien sich bei keinem der Abtswinder einzustellen. Natürlich hatten sich alle mehr erwartet gegen den Tabellendreizehnten, der aber nicht wie ein Abstiegskandidat auftrat. Prickelndes oder gar klare Torchancen waren bei den Gastgebern ganz ausgeblieben. Zu einfallslos, ohne richtiges Tempo und zu fehlerhaft agierten sie an diesem Nachmittag, was auch dem aufmerksamen, geschickt agierenden Gegner geschuldet war. Trotz Fünferkette verlegten sich die Haibacher keineswegs aufs Mauern, sondern sie setzten „immer wieder nach vorne Nadelstiche“, wie Alemannen-Trainer Slobodan Komljenovic später erklärte.

So musste Abtswinds Trainer Petr Škarabela in der Rückschau feststellen, dass seine Elf „gegen einen starken Gegner einen Punkt gewonnen hat“. In zwei, drei Situationen hätten das Glück und Torwart Julian Schneider geholfen. Warum nur wenig lief? „Auf dem schweren Boden sind unsere Stärken nicht zur Geltung gekommen. Man hat auch gesehen: Wenn Adrian Dußler mal einen schlechten Tag erwischt, haben wir im Mittelfeld keinen, der die Fäden zieht.“ Dem Abtswinder Ideengeber gelang in der Tat auch seine sonst so gefährlichen Freistöße blieben diesmal eher klägliche Versuche.

Im Spiel hatten die Abtswinder zunächst bei Abseitstoren durch Daniel Endres (13.) und Pascal Kamolz (18.) und einem Direktschuss von Kamolz aus zehn Metern (29.) ihre halbwegs gefährlichen Momente. Dazu rannte Kamolz kurz vor der Halbzeit nach einem etwas zu lang gespielten Ball in Haibachs Torwart Jannik Thummerer (41.). Die Gäste blieben meist über ihre Außen Stjepan Brkic und Pasqual Verkamp gefährlich.

Abtswinds 19 Jahre junger Linksverteidiger Lukas Wirth, der den im Winter gegangenen Przemyslaw Szuskyewicz ersetzte, wie auch Michael Herrmann mussten immer auf der Hut sein vor den quirligen Gegnern. Die erste dicke Konterchance bot sich Haibach nach einer Ecke der Heimelf, aber Verkamp scheiterte am gut postierten Abtswinder Torwart Schneider (63.). Zum Ende hin wurde es umkämpfter, Abtswind versuchte vieles, aber ohne Zählbares.

Gästetrainer und Ex-Profi Komljenovic schilderte später, dass man die schnellen Außenspieler des Gegners aus dem Spiel nehmen wollte. Dies gelang. „Das 0:0 geht in Ordnung“, befand er und kündigte an, dass sein Team schon aus dem Tabellenkeller komme. Und sein Abtswinder Kollege? „Wir müssen mit dem 0:0 zufrieden sein, auch wenn es enttäuschend ist. Wir waren zu einfallslos und am Ende nervös“, sagte Škarabela. Sein Linksverteidiger Lukas Wirth möchte weiter seine Chance nutzen und stellte treffend fest: „Der Gegner war verdammt bissig, uns fiel nichts ein. Auf den Platz dürfen wir es nicht schieben.“