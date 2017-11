Nordheim siegt mit Raphael Steffens Hattrick

Kreisliga 1 Schweinfurt

DJK Altbessingen – TSV Nordheim/Sommerach 2:3 FC Gerolzhofen – DJK Hirschfeld 2:1 TSV Bergrheinfeld – TSV Abtswind II 1:1 SV Stammheim – DJK Schweinfurt 6:0 DJK Wülfershausen – VfL Volkach 2:3 TSV Grafenrheinfeld – TSV Eßleben 5:5 FV Egenhausen – SV Mühlhausen/Schraudenbach abges.

1. (1.) DJK Altbessingen 14 8 3 3 35 : 18 27 2. (4.) SV Stammheim 14 8 2 4 37 : 24 26 3. (5.) VfL Volkach 14 8 1 5 25 : 22 25 4. (3.) TSV Bergrheinfeld 14 7 3 4 30 : 20 24 5. (2.) DJK Hirschfeld 14 7 3 4 24 : 17 24 6. (8.) TSV Nordheim/Sommerach 14 7 2 5 24 : 20 23 7. (10.) FC Gerolzhofen 14 6 3 5 23 : 14 21 8. (6.) DJK Wülfershausen 14 6 3 5 28 : 24 21 9. (7.) TSV Abtswind II 14 6 3 5 25 : 22 21 10. (9.) Mühlhausen/Schraudenbach 13 5 5 3 16 : 15 20 11. (11.) TSV Eßleben 14 3 5 6 24 : 31 14 12. (12.) TSV Grafenrheinfeld 14 3 4 7 19 : 30 13 13. (13.) DJK Schweinfurt 14 2 5 7 14 : 25 11 14. (14.) FV Egenhausen 13 3 2 8 10 : 25 11 15. (15.) SG Poppenhausen/Kronungen 14 2 2 10 19 : 46 8

DJK Altbessingen – TSV Nordheim/Sommerach 2:3 (1:0). Am Ende verhalf ein Hattrick Raphael Steffens den Gästen noch zum Sieg beim Tabellenführer. Zunächst waren es jedoch die Altbessinger, die nach zehn Minuten in Führung gingen und das Spiel bis in die zweite Hälfte hinein unter Kontrolle hatten. Doch sie verpassten es, die Führung auszubauen. Nach der Pause kam Nordheim immer besser ins Spiel und drehte dann dank Raphael Steffen die Partie. Den dritten Treffer gegen die ermatteten Gastgeber erzielte er in der mehr als zehnminütigen Nachspielzeit, in der Altbessingen sogar noch einmal verkürzte.

Tore: 1:0 Sebastian Full (10.), 1:1 Raphael Steffen (67.), 1:2 Raphael Steffen (71.), 1:3 Raphael Steffen (90.+6.), 2:3 Stefan Wecklein (90.+10). Gelb-Rot: André Schmidt (Altbessingen, 57.).

DJK Wülfershausen – VfL Volkach 2:3 (1:2). Wülfershausen startete schwungvoll – und nutzte gleich zu Beginn eine Unachtsamkeit in Volkachs Abwehr zur Führung, doch in der Folge stand man in der Defensive zu offen, so dass der Aufsteiger zum Kontern kam und das Spiel drehte. Volkach blieb am Drücker, scheiterte aber immer wieder am gegnerischen Schlussmann. Die Heimelf versuchte in der zweiten Hälfte noch einmal zurückzukommen, aber Volkach traf in der Schlussphase zum entscheidenden 3:1.

Tore: 1:0 Fabian Benkert (4.), 1:1 Julius Ströhlein (14.), 1:2 Fabian Hahn (21.), 1:3 Sebastian Otto (80.), 2:3 Fabian Benkert (90.+1). Gelb-Rot: Philipp Schmitt (Wülfershausen, 90.+2).

TSV Bergrheinfeld – TSV Abtswind II 1:1 (0:0). Das Spiel begann mit einer sehr fairen Aktion. Bereits nach vier Minuten schien Abtswind in Führung gegangen zu sein, der Ball lag auch im Tor. Doch Abtswinds Stürmer Philipp Hummel gab zu, dass sich der Ball zuvor im Toraus befunden habe. So wurde der Treffer zurückgenommen. In der Folge war es Gastgeber Bergrheinfeld, der einige sehr gute Chancen zur Führung zu verzeichnen hatte, daraus jedoch kein Kapital schlug. Das änderte sich kurz nach der Halbzeit, als die Hausherren in Führung gingen und eine Drangphase starteten. Aber statt den zweiten Treffer nachzulegen, kamen die Abtswinder überraschend zum Ausgleich und hatten gar die Chance auf den Sieg.

Tore: 1:0 Alexandro Pösl (47.), 1:1 Philipp Hummel (82.).

Restprogramm