Nordheim nutzt konsequent die Chancen

Kreisliga 1 Schweinfurt

Mühlhausen/Schraudenbach – SV Stammheim 3:3 TSV Abtswind II – DJK Altbessingen abg. TSV Eßleben – FV Egenhausen 1:1 DJK Hirschfeld – DJK Wülfershausen 2:3 TSV Nordheim/Sommerach – TSV Grafenrheinfeld 3:0 SG Poppenhausen/Kronungen – DJK Schweinfurt 0:1 TSV Bergrheinfeld – FC Gerolzhofen abg.

1. (1.) DJK Altbessingen 14 8 3 3 35 : 18 27 2. (2.) SV Stammheim 15 8 3 4 40 : 27 27 3. (8.) TSV Nordheim/Sommerach 16 8 2 6 27 : 22 26 4. (3.) VfL Volkach 15 8 2 5 27 : 24 26 5. (4.) FC Gerolzhofen 15 7 3 5 25 : 14 24 6. (5.) TSV Bergrheinfeld 14 7 3 4 30 : 20 24 7. (7.) TSV Abtswind II 15 7 3 5 29 : 23 24 8. (6.) DJK Hirschfeld 15 7 3 5 26 : 20 24 9. (9.) DJK Wülfershausen 15 7 3 5 31 : 26 24 10. (10.) Mühlhausen/Schraudenbach 14 5 6 3 19 : 18 21 11. (11.) TSV Eßleben 15 3 6 6 25 : 32 15 12. (14.) DJK Schweinfurt 16 3 5 8 16 : 29 14 13. (12.) TSV Grafenrheinfeld 15 3 4 8 19 : 33 13 14. (13.) FV Egenhausen 15 3 4 8 13 : 28 13 15. (15.) SG Poppenhausen/Kronungen 15 2 2 11 19 : 47 8

TSV Nordheim/Sommerach – TSV Grafenrheinfeld 3:0 (2:0). Bereits in der zweiten Minute nutzte Pascal Herget einen Freistoß von René Braun zur Führung für Nordheim/Sommerach. Und auch das 2:0 durch Matthias Pfaff zeigte, wie konsequent der Gastgeber mit seiner Chancenverwertung umging. Denn nach dem Blitzstart waren es die Gäste aus Grafenrheinfeld, die eigentlich das Spiel machten und so auch die bessere Mannschaft waren. Doch die Chancen wurden immer wieder durch Nordheim/Sommerachs Peter Straßberger abgewehrt. Nach der Pause machte Grafenrheinfeld weiter Druck und hatte durch einen Foulelfmeter die Chance zum Anschluss. Doch der Ball wurde an die Latte geknallt und ging dann ins Aus. So blieb es weiter beim 2:0. Nordheim/Sommerach machte nach einer knappen Stunde mit einer weiteren Chance das 3:0 und entschied so das Spiel für sich.

Tore: 1:0 Pascal Herget (2.), 2:0, 3:0 Matthias Pfaff (33., 66.). Gelb-Rot: Matthias Pfaff (89., Nordheim/Sommerach). Bes. Vorkommnis: Grafenrheinfeld verschießt Foulelfmeter (51., Spieler wurde nicht genannt).

Restprogramm