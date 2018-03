Nordheim nur bei Standards stark

Kreisliga 1 Schweinfurt

SV Mühlhausen/Schraudenbach – TSV Eßleben 3:2 DJK Wülfershausen – TSV Grafenrheinfeld 1:2 FV Egenhausen – FC Gerolzhofen 1:1 VfL Volkach – TSV Abtswind II abg. SV Stammheim – TSV Bergrheinfeld 3:1 DJK Schweinfurt – TSV Nordheim/Sommerach 4:2 SG Poppenhausen/Kronungen – DJK Hirschfeld 1:2

1. (1.) SV Stammheim 17 10 3 4 44 : 28 33 2. (2.) DJK Altbessingen 15 8 4 3 36 : 19 28 3. (4.) FC Gerolzhofen 18 8 4 6 30 : 19 28 4. (3.) TSV Bergrheinfeld 16 8 3 5 35 : 23 27 5. (8.) DJK Hirschfeld 17 8 3 6 28 : 22 27 6. (10.) Mühlhausen/Schraudenbach 16 7 6 3 24 : 20 27 7. (5.) TSV Nordheim/Sommerach 17 8 2 7 29 : 26 26 8. (6.) VfL Volkach 15 8 2 5 27 : 24 26 9. (7.) TSV Abtswind II 17 7 4 6 30 : 26 25 10. (9.) DJK Wülfershausen 17 7 3 7 33 : 30 24 11. (12.) TSV Grafenrheinfeld 17 5 4 8 24 : 36 19 12. (11.) TSV Eßleben 17 4 6 7 30 : 37 18 13. (13.) DJK Schweinfurt 18 4 5 9 22 : 34 17 14. (14.) FV Egenhausen 17 3 5 9 14 : 33 14 15. (15.) SG Poppenhausen/Kronungen 16 2 2 12 20 : 49 8

DJK Schweinfurt – TSV Nordheim/Sommerach 4:2 (1:1). Schweinfurt war zwar ersatzgeschwächt in die Begegnung gegangen, bestimmte aber klar die Partie und kam auch nach der raschen Führung zu zahlreichen Chancen. Nordheim war im ganzen Spiel nur durch Standards gefährlich und schaffte in einer dieser Szenen das 1:1. Nach der Pause legte die DJK gleich wieder richtig los und ging erneut in Führung. Die Gäste mühten sich weiter vergeblich um ihren Spielrhythmus und nutzten eine weitere Standardsituation, um noch einmal kurz für Spannung zu sorgen. Doch diese Spannung hielt nicht allzu lange, nur zwei Minuten später hatte die Heimelf den alten Abstand wiederhergestellt.

Tore: 1:0 Sascha Cäsar (4.), 1:1 Raphael Steffen (35.), 2:1 Eduard Krüger (55., Foulelfmeter), 3:1 Eduard Krüger (70.), 3:2 Raphael Steffen (80.), 4:2 Julian Schuler (82.).

Restprogramm

FV Mühlhausen/Schraudenbach – TSV Eßleben 3:2 (2:0). Tore: 1:0 David Schyroki (11.), 2:0 Sebastian Neubert (20.), 2:1, 2:2 Michael Schug (62., 66.), 3:2 Steven Rumpel (83.).

SV Stammheim – TSV Bergrheinfeld 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Matthias Hübner (6.), 2:0 Markus Johnke (21.), 2:1 Florian Streng (89.), 3:1 Patrick Hartmann (90.+4).

DJK Wülfershausen – TSV Grafenrheinfeld 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Jacob Schmitt (43., Foulelfmeter), 1:1, 1:2 Daniel Riedmann (68., 85.).

FV Egenhausen – FC Gerolzhofen 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Tobias Kraus (38.), 1:1 Julian Göbel (89.).

SG Poppenhausen/Kronungen – DJK Hirschfeld 1:2 (0:0). Tore: 1:0 Alen Pucurica (53.), 1:1 Philipp Kutzenberger (76.), 1:2 Manuel Wächter (90.+2). Gelb-Rot: Patrick Hesselbach (Poppenhausen, 59.).